КОМПОЗИТОР
КОМПОЗИТОР - российское музыкальное издательство.
Основано в 1956 году в Москве в системе СК СССР под назв. «Советский композитор». В 1964 году объединилось с Государственным музейным издательством (Музгиз), образовав изд-во «Музыка» (с двойным подчинением - Комитету по печати при СМ СССР и CК СССР). С 1967 года вновь стало самостоятельным. С 1992 года Издательское объединение «Композитор», с 1999 года ООО «Издательский дом "Композитор" Союза композиторов России», с 2008 года современное название. Существовали отделения в Ленинграде (1957-1964 и 1969-1992 годы) и Киеве (1959-1962 годы). В структуру издательства входят книжные и нотные редакции, а также 2 периодических издания: журнал «Музыкальная академия» (выходит ежеквартально, основан в 1933 году как «Советская музыка», с 1961 года в структуре издательства, с 1991 года современное название) и журнал «Музыкальная жизнь» (выходит ежемесячно, основан в 1957 году).
Специализируется на первом издании произведений современной отечественной композиторов (клавиров и партитур опер, балетов, симфонических, хоровых, инструментальных, вокальных произведений и др.), выпуске исследований по музыкальной эстетике, истории и теории музыки, народному творчеству, монографий о творчестве современных музыкантов, справочно-библиографической и педагогической литературы, музыки для детей. Здесь публиковались многие сочинения Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, Н.Я. Мясковского, А.И. Хачатуряна, Э.В. Денисова, А.Г. Шнитке, Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина, Б.А. Чайковского, А.Я. Эшпая, труды музыковедов - Л.А. Мазеля, В.А. Цуккермана, Ю.Н. Холопова, Е.В. Назайкинского, В.В. Протопопова, Ю.В. Келдыша, фольклористов - Е.В. Гиппиуса, А.В. Рудневой и др. Для работы издательства в 2000-е годы характерно активное сотрудничество с региональными отделениями СК России.