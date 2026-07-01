КОМПОЗИТОР

КОМПОЗИТОР - российское музыкальное из­да­тель­ст­во.

Ос­но­ва­но в 1956 году в Мо­ск­ве в сис­те­ме СК СССР под назв. «Со­вет­ский ком­пози­тор». В 1964 году объ­е­ди­ни­лось с Государственным музейным издательством (Муз­гиз), об­ра­зо­вав изд-во «Му­зы­ка» (с двой­ным под­чи­не­ни­ем - Комитету по пе­ча­ти при СМ СССР и CК СССР). С 1967 года вновь ста­ло са­мо­стоя­тель­ным. С 1992 года Из­да­тель­ское объ­е­ди­не­ние «Ком­по­зи­тор», с 1999 года ООО «Из­да­тель­ский дом "Ком­по­зи­тор" Сою­за ком­по­зи­то­ров Рос­сии», с 2008 года современное название. Су­ще­ст­во­ва­ли от­де­ле­ния в Ле­нин­гра­де (1957-1964 и 1969-1992 годы) и Кие­ве (1959-1962 годы). В струк­ту­ру издательства вхо­дят книж­ные и нот­ные ре­дак­ции, а так­же 2 пе­рио­дических из­да­ния: журнал «Му­зы­каль­ная ака­де­мия» (вы­хо­дит еже­квар­таль­но, ос­но­ван в 1933 году как «Со­вет­ская му­зы­ка», с 1961 года в струк­ту­ре издательства, с 1991 года современное название) и журнал «Му­зы­каль­ная жизнь» (вы­хо­дит еже­ме­сяч­но, ос­но­ван в 1957 году).

Спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на пер­вом из­да­нии про­из­ве­де­ний современной отечественной ком­по­зи­то­ров (кла­ви­ров и пар­ти­тур опер, ба­ле­тов, сим­фо­ни­че­ских, хо­ро­вых, ин­ст­ру­мен­таль­ных, во­каль­ных про­из­ве­де­ний и др.), вы­пус­ке ис­сле­до­ва­ний по музыкальной эс­те­ти­ке, ис­то­рии и тео­рии му­зы­ки, народному твор­че­ст­ву, мо­но­гра­фий о твор­че­ст­ве современных му­зы­кан­тов, спра­воч­но-биб­лио­гра­фической и пе­да­го­гической литературы, му­зы­ки для де­тей. Здесь пуб­ли­ко­ва­лись многие со­чи­не­ния Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча , С.С. Про­кофь­е­ва, Н.Я. Мяс­ков­ско­го, А.И. Ха­ча­ту­ря­на, Э.В. Де­ни­со­ва, А.Г. Шнит­ке, Г.В. Сви­ри­до­ва, Р.К. Щед­ри­на, Б.А. Чай­ков­ско­го, А.Я. Эш­пая, тру­ды му­зы­ко­ве­дов - Л.А. Ма­зе­ля , В.А. Цук­кер­ма­на, Ю.Н. Хо­ло­по­ва, Е.В. На­зай­кин­ско­го, В.В. Про­то­по­по­ва, Ю.В. Кел­ды­ша, фольк­ло­ри­стов - Е.В. Гип­пиу­са, А.В. Руд­не­вой и др. Для ра­бо­ты издательства в 2000-е годы ха­рак­тер­но ак­тив­ное со­труд­ни­че­ст­во с ре­гио­наль­ны­ми от­де­ле­ния­ми СК Рос­сии.

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