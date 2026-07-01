КОМПЬЕНЬ

КОМПЬЕНЬ, Ком­пь­ен (Compiègne) - го­род на се­ве­ре Фран­ции, в ре­гио­не Пи­кар­дия, в депртаменте Уа­за. Рас­по­ло­жен на р. Уа­за.

Население 44,8 тыс. человек (2008 год).

Воз­ник на мес­те римского по­се­ле­ния Ком­пен­ди­ум (Compendium). Пред­по­ло­жи­тель­но при Хло­дви­ге I по­стро­ен де­ревянный дво­рец, ко­то­рый впо­след­ст­вии час­то слу­жил ре­зи­ден­ци­ей франк­ских ко­ро­лей. В 870-е годы по ука­зу Кар­ла II Лы­со­го воз­ве­дён но­вый дво­рец, раз­ру­шен­ный в 978 году.

В 888 году в Компьене ко­ро­но­ван пер­вый пред­ста­ви­тель ди­на­стии Ка­пе­тин­гов на французском тро­не - граф Па­риж­ский Одо. В 1153 году Компьен по­лу­чил городское пра­во. 23 мая 1430 года близ Компьень бур­гунд­цы за­хва­ти­ли в плен Жан­ну д’Арк.

18 - 21 сентября 1901 года в зам­ке ос­та­нав­ли­ва­лись император Ни­ко­лай II с им­пе­рат­ри­цей. В 1918 году близ Компьень за­клю­чён до­го­вор ме­ж­ду Гер­ма­ни­ей и го­су­дар­ст­ва­ми Ан­тан­ты, в 1940 году - ме­ж­ду Гер­ма­ни­ей и французским пра­ви­тель­ст­вом А. Пе­те­на (см. в ст. Ком­пь­ен­ское пе­ре­ми­рие). В 1941-1944 годы в Компьень су­ще­ст­во­вал пе­ре­сыль­ный ла­герь и ла­герь для ин­тер­ни­ро­ван­ных.

В ста­рой час­ти Компьена, рас­по­ло­жен­ной на ле­вом бе­ре­гу Уа­зы, со­хра­ни­лись: руи­ны городских ук­ре­п­ле­ний (конец XII-XVII веков) с во­ро­та­ми ча­сов­ни (1552 год, арх. Ф. Де­лорм), ро­ман­ская церковь Сен-Пьер-де-Ми­ним (XII век), руи­ны бе­не­дик­тин­ско­го аб­бат­ст­ва Сен- Кор­ней (XIII-XIV века, ос­но­ва­но Кар­лом II Лы­сым в 876 году как аб­бат­ст­во Нотр-Дам с ка­пел­лой, по­стро­ен­ной по при­ме­ру Ахен­ской ка­пел­лы к 877 году; в IX-X веках здесь ко­ро­но­ва­лись французские ко­ро­ли, не­ко­то­рые из них за­хо­ро­не­ны в аб­бат­ст­ве; раз­ру­ше­но в 1822 и 1940 годы), баш­ня Жан­ны д’Арк (ос­тат­ки ко­ро­лев­ско­го дон­жо­на XII века), бо­га­дель­ня Св. Ни­ко­лая (XIII век, ча­сов­ня XVII века), го­тические церк­ви Св. Ан­то­ния (XIII-XVI века), Св. Иа­ко­ва (XIII-XVIII века) и Ра­ту­ша с ча­со­вой баш­ней (начала XVI века, ны­не Ис­то­рический му­зей ста­ту­эток); фах­вер­ко­вые до­ма XV-XVI века, бывшие ко­ро­лев­ские ко­нюш­ни (1738 год, с 1876 года - Национальная шко­ла вер­хо­вой ез­ды), Ста­рый со­ля­ной ма­га­зин (пор­тал 1784 года, арх. К.Н. Ле­ду ). Па­мят­ник Жан­не д’Арк (1880 год, скульп­тор Э. Ле­ру).

Му­зей Ан­ту­ан Вив­нель (ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние и кол­лек­ция искусства от сред­них ве­ков до XIX века). Французский музыкальный те­атр (зда­ние 1867-1870 годов, арх. Г.О. Ан­се­ле). Тех­но­ло­гический университет (1972 год).

Главной дос­то­при­ме­ча­тель­ность го­ро­да - Ком­пь­ен­ский за­мок в сти­ле клас­си­циз­ма (стро­ил­ся с 1370-х годов; 1751-1788 годы, арх. Ж.А. Габ­ри­ель, с 1776 года - арх. Л. Ле Дрё де Ла Шатр; фраг­мен­ты стен XIV-XVIII веков; часть с дво­ром оран­же­реи - 1736-1740 годов, арх. Ж. Габ­ри­ель Стар­ший; в пла­не - не­пра­виль­ный тре­уголь­ник с па­рад­ным дво­ром с ма­лой сто­ро­ны и са­до­вым фа­са­дом по боль­шой сто­ро­не), от­де­лан под императорский дво­рец при На­по­ле­о­не I (1808-1811 годы, ар­хи­тек­то­ры Л.М. Бер­то, Ш. Пер­сье, П.Ф.Л. Фон­тен, де­ко­ра­то­ры Ф. Дю­буа, П.Ж. Ре­ду­те); при Луи Фи­лип­пе по­стро­ен те­атр (1832-1835 годы); при На­по­ле­о­не III, ис­поль­зо­вав­шем за­мок как осен­нюю ре­зи­ден­цию (1856-1869 годы), - га­ле­рея На­туа­ра (1858-1859 годы, арх. Г.О. Ан­се­ле; се­рия го­бе­ле­нов «Ис­то­рия Дон Ки­хо­та» по кар­то­нам Ш.Ж. На­туа­ра).

В ин­терь­е­рах: ча­сов­ня (за­вер­ше­на в 1830-е годы, кар­ти­ны XVI-XVIII веков); ле­ст­ни­ца ко­ро­ле­вы, зал гвар­дии, са­лон игр ко­ро­ле­вы (все 1783-1786 годы); тан­це­валь­ный зал (1809 год, рос­пи­си А.Л. Жи­ро­де-Трио­зо­на); спаль­ни Ма­рии Луи­зы и На­по­ле­о­на I (1810 год); са­лон цве­тов (пан­но Дю­буа и Ре­ду­те, 1810 год); биб­лио­те­ка и др. императорские апар­та­мен­ты с кар­ти­на­ми Жи­ро­де-Трио­зо­на, го­бе­ле­на­ми XVII-XVIII веков (в т. ч. се­рия «Охо­ты Лю­до­ви­ка XV» по кар­то­нам Ж.Б. Уд­ри), ам­пир­ной ме­бе­лью Ф.О. Жа­ко­ба-Де­маль­те­ра (см. в ст. Жа­коб); са­лон карт с ме­бе­лью 1863 год. Му­зеи: эки­па­жей и ту­риз­ма (ос­но­ван в 1927 году), Вто­рой им­пе­рии и им­пе­рат­ри­цы (1953 году).

К зам­ку при­мы­ка­ет т. н. Ком­пь­ен­ский лес (свыше 15 тыс. га) с «Ма­лым пар­ком» (около 6 га; спла­ни­ро­ван в 1560-х годах, из­ме­нён по про­ек­ту Ж.А. Габ­рие­ля с 1755 года, час­тич­но ре­ор­га­ни­зо­ван с 1811 года в пей­заж­ный, арх. Бер­то; около 30 ста­туй), пря­мой ал­ле­ей (дли­ной 4,5 км, ши­ри­ной 60 м), бе­сед­кой Ма­рии Луи­зы («зе­лё­ный тон­нель» дли­ной 1200 м, 1810 год), до­ро­гой, ве­ду­щей к охот­ничь­е­му до­ми­ку императрицы Ев­ге­нии (середина XIX века); в деревне Сен-Жан-о- Буа на­хо­дит­ся ук­ре­п­лён­ная го­тич. цер­ковь бе­не­дик­тин­ско­го аб­бат­ст­ва (XIII век).

Пред­при­ятия пи­ще­вой, хи­мической промышленности, ма­ши­но­строе­ния.

Близ Компьена, к югу и юго-вос­то­ку: в с. Шам­плиё - руи­ны гал­ло-римской терм, хра­ма и те­ат­ра (II век); в деревне Морь­ен­валь - про­то­го­тическая церковь Нотр-Дам (середина XI века, рё­бер­ный свод хор, 1122 год, - один из пер­вых во Фран­ции); в г. Кре­пи- ан-Ва­луа - за­мок гер­цо­гов Ва­луа (XII-XIII века); в деревне Пьер­фон - за­мок (конца XIV - начала XV веков, вос­ста­нов­лен в 1857-1870 годы как ре­зи­ден­ция На­по­ле­о­на III арх. Э.Э. Ви­ол­ле-ле-Дю­ком, см. иллюстрацию к статье о нём).

Иллюстрации:

Ком­пь­ен­ский за­мок. 1751-1788 годы. Ар­хи­тек­то­ры Ж.А. Габ­ри­ель, Л. Ле Дрё де Ла Шатр. Архив БРЭ:

Архив БРЭ. Ком­пь­ен­ский за­мок. Спаль­ня им­пе­рат­ри­цы Ма­рии Луи­зы. 1810.

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