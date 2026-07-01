КОМПЬЕНЬ
КОМПЬЕНЬ, Компьен (Compiègne) - город на севере Франции, в регионе Пикардия, в депртаменте Уаза. Расположен на р. Уаза.
Население 44,8 тыс. человек (2008 год).
Возник на месте римского поселения Компендиум (Compendium). Предположительно при Хлодвиге I построен деревянный дворец, который впоследствии часто служил резиденцией франкских королей. В 870-е годы по указу Карла II Лысого возведён новый дворец, разрушенный в 978 году.
В 888 году в Компьене коронован первый представитель династии Капетингов на французском троне - граф Парижский Одо. В 1153 году Компьен получил городское право. 23 мая 1430 года близ Компьень бургундцы захватили в плен Жанну д’Арк.
18 - 21 сентября 1901 года в замке останавливались император Николай II с императрицей. В 1918 году близ Компьень заключён договор между Германией и государствами Антанты, в 1940 году - между Германией и французским правительством А. Петена (см. в ст. Компьенское перемирие). В 1941-1944 годы в Компьень существовал пересыльный лагерь и лагерь для интернированных.
В старой части Компьена, расположенной на левом берегу Уазы, сохранились: руины городских укреплений (конец XII-XVII веков) с воротами часовни (1552 год, арх. Ф. Делорм), романская церковь Сен-Пьер-де-Миним (XII век), руины бенедиктинского аббатства Сен- Корней (XIII-XIV века, основано Карлом II Лысым в 876 году как аббатство Нотр-Дам с капеллой, построенной по примеру Ахенской капеллы к 877 году; в IX-X веках здесь короновались французские короли, некоторые из них захоронены в аббатстве; разрушено в 1822 и 1940 годы), башня Жанны д’Арк (остатки королевского донжона XII века), богадельня Св. Николая (XIII век, часовня XVII века), готические церкви Св. Антония (XIII-XVI века), Св. Иакова (XIII-XVIII века) и Ратуша с часовой башней (начала XVI века, ныне Исторический музей статуэток); фахверковые дома XV-XVI века, бывшие королевские конюшни (1738 год, с 1876 года - Национальная школа верховой езды), Старый соляной магазин (портал 1784 года, арх. К.Н. Леду). Памятник Жанне д’Арк (1880 год, скульптор Э. Леру).
Музей Антуан Вивнель (археологическое собрание и коллекция искусства от средних веков до XIX века). Французский музыкальный театр (здание 1867-1870 годов, арх. Г.О. Анселе). Технологический университет (1972 год).
Главной достопримечательность города - Компьенский замок в стиле классицизма (строился с 1370-х годов; 1751-1788 годы, арх. Ж.А. Габриель, с 1776 года - арх. Л. Ле Дрё де Ла Шатр; фрагменты стен XIV-XVIII веков; часть с двором оранжереи - 1736-1740 годов, арх. Ж. Габриель Старший; в плане - неправильный треугольник с парадным двором с малой стороны и садовым фасадом по большой стороне), отделан под императорский дворец при Наполеоне I (1808-1811 годы, архитекторы Л.М. Берто, Ш. Персье, П.Ф.Л. Фонтен, декораторы Ф. Дюбуа, П.Ж. Редуте); при Луи Филиппе построен театр (1832-1835 годы); при Наполеоне III, использовавшем замок как осеннюю резиденцию (1856-1869 годы), - галерея Натуара (1858-1859 годы, арх. Г.О. Анселе; серия гобеленов «История Дон Кихота» по картонам Ш.Ж. Натуара).
В интерьерах: часовня (завершена в 1830-е годы, картины XVI-XVIII веков); лестница королевы, зал гвардии, салон игр королевы (все 1783-1786 годы); танцевальный зал (1809 год, росписи А.Л. Жироде-Триозона); спальни Марии Луизы и Наполеона I (1810 год); салон цветов (панно Дюбуа и Редуте, 1810 год); библиотека и др. императорские апартаменты с картинами Жироде-Триозона, гобеленами XVII-XVIII веков (в т. ч. серия «Охоты Людовика XV» по картонам Ж.Б. Удри), ампирной мебелью Ф.О. Жакоба-Демальтера (см. в ст. Жакоб); салон карт с мебелью 1863 год. Музеи: экипажей и туризма (основан в 1927 году), Второй империи и императрицы (1953 году).
К замку примыкает т. н. Компьенский лес (свыше 15 тыс. га) с «Малым парком» (около 6 га; спланирован в 1560-х годах, изменён по проекту Ж.А. Габриеля с 1755 года, частично реорганизован с 1811 года в пейзажный, арх. Берто; около 30 статуй), прямой аллеей (длиной 4,5 км, шириной 60 м), беседкой Марии Луизы («зелёный тоннель» длиной 1200 м, 1810 год), дорогой, ведущей к охотничьему домику императрицы Евгении (середина XIX века); в деревне Сен-Жан-о- Буа находится укреплённая готич. церковь бенедиктинского аббатства (XIII век).
Предприятия пищевой, химической промышленности, машиностроения.
Близ Компьена, к югу и юго-востоку: в с. Шамплиё - руины галло-римской терм, храма и театра (II век); в деревне Морьенваль - протоготическая церковь Нотр-Дам (середина XI века, рёберный свод хор, 1122 год, - один из первых во Франции); в г. Крепи- ан-Валуа - замок герцогов Валуа (XII-XIII века); в деревне Пьерфон - замок (конца XIV - начала XV веков, восстановлен в 1857-1870 годы как резиденция Наполеона III арх. Э.Э. Виолле-ле-Дюком, см. иллюстрацию к статье о нём).
Иллюстрации:
Компьенский замок. 1751-1788 годы. Архитекторы Ж.А. Габриель, Л. Ле Дрё де Ла Шатр. Архив БРЭ:
Архив БРЭ. Компьенский замок. Спальня императрицы Марии Луизы. 1810.