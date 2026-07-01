КОМОРНИКИ

Коморники (пол. komora — «комора», «кладовая», «амбар») — одна из категорий феодально-зависимого населения Речи Посполитой , Великого княжества Литовского в XIII—XIX вв. Вместе с кутниками, огродниками и халупниками они составляли беднейшую часть крестьянского и городского населения, вынужденного зарабатывать себе на жизнь разного рода промыслами, ремеслом и наемным трудом на чужой земле.

Огородники не имели земельных наделов, но только землю для огорода и частный дом; халупники не имели ни огорода, ни земли в поле, но только халупу; кутники, или К. жили в чужих домах, единственным средством их существования являлся наемный труд у более богатых крестьян или на помещичьей усадьбе.

Источники указывают на рост численности К. в XVII—XVIII вв. (с 16 % в XVII в. до 32 % в XVIII в). В Зап. Украине число К. и халупников в XVIII в. доходило до 18 %. В это же время в Подлясье К. и халупники составляли 3—9 %, при доле малоземельных крестьян в 35 %. В XIX в. рост численности К. продолжился и даже ускорился. В условиях модернизации и индустриализации они пополняли слои сельского пролетариата и городских бедняков. Так же меняется их семейный и возрастной статус. Если в XVII в. половина К. Сев. Польши имели семьи и только 15 % были в возрасте старше 60 лет, то в следующем столетии число пожилых К. достигло 25 %, а в XIX в. — 40 %; среди них начинают преобладать вдовы, вдовцы, бездетные семьи, одинокие бобыли.

Весьма сложно определить род их занятий. Обычно в литературе их отожествляют с дворовой челядью, подсобными рабочим и ремесленниками, живущими в деревне на правах кутников. Большинство К. отрабатывало однодневную барщину в течение лета или пряло по одной штуке господской пряжи. По всей видимости, уровень их феодальной эксплуатации был весьма низок. С конца XVIII в. ускорился процесс перевода К. с барщины на чиншевание, т. е. на выплату ими денежного или натурального оброка.

Термин «К.» использовался в различных контекстах. Иногда он относился к лицам, жившим в семьях домовладельцев, независимо от того, были это крестьяне, горожане или дворяне. В последнем случае к К. относились как к лицам шляхетского происхождения, хотя и чрезвычайно бедным и убогим. В ряде случаев К. называли отдельные крестьянские или городские семьи. В связи с этим в историографии возникло расхождение мнений относительно их статуса и доступа к земельной собственности и объектам недвижимости. Я. Рутковский причислил К. к самым бедным деревенским жителям. По его мнению, у них не было ни земли, ни дома, и если они жили в собственных хатах, то тогда их отличали от бездомных, которых называли «кутниками». Согласно Б. Барановскому, К. были безземельными крестьянами, имели небольшие наделы и жили в собственных хатах, в помещичьей усадьбе или в домах зажиточных крестьян. К. и халупники были похожи на загродников, они или не имели земли, или имели небольшие земельные наделы величиной в несколько моргов (С. Щренёвский). К. были безземельными крестьянами, но в деревне жили только временно (Ю. А. Геровский). Они были слабо связаны с деревней, выполняли сезонную случайную работу, за что получали возможность арендовать у крестьян места для ночлега (С. Цацковский). В свою очередь Е. Тшина показывает, что некоторые К. имели коров, свиней, домашнюю птицу и даже рабочий скот. Эти свидетельства дают основания говорить о некоторой имущественной дифференциации даже среди наибеднейшей группы крестьян.

По мнению В. Копчиньского, присутствие К. является характерной чертой восточноевропейской деревни с отличительным для нее доступом к земле и труду, в то время как на Западе укореняется тип устойчивой или коренной семьи (souche), при которой наследник вступал в брак перед или после получения отцовского наследства.

Лит.: Jawor G. Ludność chłopska i społeczności wiejskie w województwie lubelskim w późnym średniowieczu (schyłek XIV — początek XVI wieku). Lublin, 1991; Kopczyński W. Studia nad rodziną chłopską. Warszawa, 1998; Obraniak W. Sytuacja demograficzna komorników i czeladzi chłopskiej w wieluńskim w końcu XVIII wieku // Przeszłość Demograficzna Polski. T. II. 1968. S. 109—117; Rzemieniecki K. Sytuacja demograficzna komorników i czeladzi chłopskiej w Wieluńskim w końcu XVIII wieku // Przeszłość Demograficzna Polski. T. XXIX. 2010. S. 29—68; Śreniowski S. Problem uwarstwienia chłopstwa w ustroju gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce // Przegląd Historyczny. T. LXVI. 1955. № 6. S. 585—607; Trzyna E. Położenie ludności wiejskiej w królewszczyznach Wójewodstwa krakowskiego w XVII w. Wrocław, 1963.