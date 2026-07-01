КОМОНФОРТ ДЕ ЛОС РИОС ХОСЕ ИГНАСИО ГРЕГОРИ

Комонфорт (исп. Comonfort), де лос Риос Хосе Игнасио Грегори (12.03.1812, Пуэбла-де-лос-Анхелес, штат Пуэбла — 13.11.1863, г. Чамакуэро, штат Гуанахуато) — мексиканский либеральный политический и военный деятель, генерал, временно исполнял обязанности президента Мексики с 11 декабря 1855 по 30 ноября 1857, конституционно избранный президент с 1 по 17 декабря 1857.

В связи с тяжелым материальным положением семьи не смог закончить учебу в колледже и в 1832 выступил на стороне генерала Санта-Анны против правительства Анастасио Бустаманте. Был назначен военным комендантом г. Тлапа в штате Герреро. Являлся депутатом конгресса в 1842—1846 и в 1848, с 1851 стал сенатором. Представлял умеренное крыло либералов (модерадос). В 1853 К. был назначен администратором таможни в Акапулько. Вместе с Хуаном Н. Альваресом в марте 1854 возглавил борьбу против генерала Санта-Анны («план Аютлы»), позже изменил этот план на «план Акапулько». После победы Альвареса и избрания его президентом в 1855 К. был назначен военным министром. В декабре 1855, после того как Альварес покинул пост президента, К. стал временно исполняющим обязанности президента. Во время его президентства была принята конституция 1857. Правительство К. приостановило наиболее радикальные преобразования, осуществляя буржуазно-либеральную программу. Были провозглашены свобода печати, отменялась жесткая регламентация промышленности, упразднялись цехи и внутренние таможни, вводилась метрическая система мер и весов. 25 июня 1856 был издан закон о дезамортизации недвижимой сельской и городской собственности гражданских и религиозных корпораций, подготовленный министром финансов Мигелем Лердо де Техада. Согласно закону, все земельные поместья и городская недвижимость, находившиеся во владении и управлении гражданских и церковных корпораций, переходили в собственность тех, кто ее арендовал. После принятия конституции 1857 К. был официально избран президентом и вступил в должность 1 декабря 1855. Он сумел организовать коалиционное правительство из представителей либералов и консерваторов.

Мятеж консерваторов под руководством генерала Феликса Сулоаги («план Такубайя»), направленный против прогрессивных преобразований, вначале был поддержан К., испугавшимся радикальных реформ. Войска консерваторов под командованием Сулоаги вошли в Мехико, где были арестованы и заключены в тюрьму Б. Хуарес и другие радикальные либералы (пурос). Однако вскоре между консерваторами и К. возникли разногласия, и последний был смещен 11 января 1858. Президентом был провозглашен Сулоага. К. вернулся в либеральный лагерь. Во время французской интервенции в Мексику (1862—1867) К. присоединился к Б. Хуаресу и в 1863 руководил обороной Сантьяго-де-Керетаро. Позже в бою он был смертельно ранен и умер 13 ноября 1863 в Чамакуэро в штате Гуанахуато.

Лит.: Очерки новой и новейшей истории Мексики / Под ред. М. С. Альперовича, Н. М. Лаврова. М. 1960; История Латинской Америки. 70-е годы XIX в. — 1918 год. М., 1993; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2012; Historia documental de México. Por. Ernesto de la Torre Villar. T. I—III. México, 1984. Р. 246—247; Matute A. Mеxico en el siglo XIX. Antología de fuentes e interpretaciones históricas. México, 1972. Р. 287—295; Villegas Revueltas Silvestre. La Constitución de 1857 y el Golpe de Estado de Comonfort // Estudios de historia moderna y contemporánea de México. 2001. № 22. P. 53—81; Scholes W. V. Política mexicana durante el régimen de Juárez 1855—1872. México, 1972. Р. 23—24.