КОМНИНЫ ВЕЛИКИЕ
КОМНИНЫ ВЕЛИКИЕ (Μεγάλοι Κομνηνοί) - династия императоров Трапезундской империи.
После захвата крестоносцами Константинополя в 1204 году основатель династии Алексей I, внук византийского императора Андроника I Комнина, утвердился в Трапезунде и Южном Причерноморье и основал Трапезундскую империю. Её правители приняли эпоним Великие Комнины для обозначения династического главенства среди различных соперничающих потомков знаменитой византийской династии Комнинов в условиях борьбы за византийское наследство.
Все трапезундские императоры принадлежали к династии Великих Комнинов: Алексей I (1204-1222 годы), Андроник I Гид (1222-1235 годы), Иоанн I Аксух (1235-1238 годы), Мануил I (1238-1263 годы), Андроник II (1263-1266 годы), Георгий (1266-1280 годы), Иоанн II (июнь 1280-1284; 1284-1297 годы), Феодора (1284 год), Алексей II (1297-1330 годы), Андроник III (1330-1332 годы), Мануил II (1332 год), Василий (1332-1340 годы), Ирина (1340-1341 годы), Анна Анахутлу (13411342 годы), Иоанн III (13421344 годы), Михаил (1344-1349 годы), Алексей III (1349-1390 годы), Мануил III (1390-1417 годы), Алексей IV (1417-1429 годы), Иоанн IV (1429-1460 годы), Давид I (1460-1461 годы).
Династия пресеклась после захвата Трапезунда османами в 1461 году и казни Мехмедом II Давида I вместе с 3 сыновьями и племянником в 1463 году.