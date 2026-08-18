КОМНИНЫ ВЕЛИКИЕ

КОМНИНЫ ВЕЛИКИЕ (Μεγάλοι Κομνηνοί) - ди­на­стия им­пе­ра­то­ров Тра­пе­зунд­ской им­пе­рии.

По­сле за­хва­та кре­сто­нос­ца­ми Кон­стан­ти­но­по­ля в 1204 году ос­но­ва­тель ди­на­стии Алек­сей I , внук ви­зантийского императора Ан­д­ро­ни­ка I Ком­ни­на, ут­вер­дил­ся в Тра­пе­зун­де и Южном При­чер­но­мо­рье и ос­но­вал Тра­пе­зунд­скую им­пе­рию. Её пра­ви­те­ли при­ня­ли эпо­ним Ве­ли­кие Ком­ни­ны для обо­зна­че­ния ди­на­стического гла­вен­ст­ва сре­ди различных со­пер­ни­чаю­щих по­том­ков зна­ме­ни­той ви­зантийской ди­на­стии Ком­ни­нов в ус­ло­ви­ях борь­бы за ви­зантийское на­след­ст­во.

Все тра­пе­зунд­ские им­пе­ра­то­ры при­над­ле­жа­ли к ди­на­стии Ве­ли­ких Ком­ни­нов: Алек­сей I (1204-1222 годы), Ан­д­ро­ник I Гид (1222-1235 годы), Ио­анн I Ак­сух (1235-1238 годы), Ма­ну­ил I (1238-1263 годы), Ан­д­ро­ник II (1263-1266 годы), Ге­ор­гий (1266-1280 годы), Ио­анн II (июнь 1280-1284; 1284-1297 годы), Фео­до­ра (1284 год), Алек­сей II (1297-1330 годы), Ан­д­ро­ник III (1330-1332 годы), Ма­ну­ил II (1332 год), Ва­си­лий (1332-1340 годы), Ири­на (1340-1341 годы), Ан­на Ана­хут­лу (13411342 годы), Ио­анн III (13421344 годы), Ми­ха­ил (1344-1349 годы), Алек­сей III (1349-1390 годы), Ма­ну­ил III (1390-1417 годы), Алек­сей IV (1417-1429 годы), Иоанн IV (1429-1460 годы), Да­вид I (1460-1461 годы).

Ди­на­стия пре­сек­лась по­сле за­хва­та Тра­пе­зун­да ос­ма­на­ми в 1461 году и каз­ни Мех­ме­дом II Да­ви­да I вме­сте с 3 сы­новь­я­ми и пле­мян­ни­ком в 1463 году.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)