КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ США

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ США (КП США; The Communist Party of the United States of America) - на уч­ре­дительном съез­де 1-5 сентября 1919 года бы­ла ос­но­ва­на Ком­му­ни­стическая пар­тия Аме­ри­ки .

Она воз­ник­ла в ре­зуль­та­те рас­ко­ла Со­циа­ли­стической пар­тии и вы­хо­да из неё ле­во­го кры­ла во гла­ве с Ч. Ру­тен­бер­гом. 31 августа - 5 сентября 1919 года на уч­ре­дительном съез­де в Чи­ка­го бы­ла ос­но­ва­на Ком­му­ни­стическая ра­бо­чая пар­тия Аме­ри­ки во гла­ве с Дж. Ри­дом. Обе пар­тии зая­ви­ли о при­сое­ди­не­нии к Ком­му­ни­сти­че­ско­му ин­тер­на­цио­на­лу. В 1920 году бы­ли ус­та­нов­ле­ны кон­так­ты ме­ж­ду пар­тия­ми и дос­тиг­ну­та прин­ци­пи­аль­ная до­го­во­рён­ность об их объ­е­ди­не­нии. В мае 1921 года по ре­ко­мен­да­ции Ко­мин­тер­на пар­тии сли­лись в Объ­е­ди­нён­ную ком­му­ни­стическую пар­тию Аме­ри­ки, ко­то­рая дей­ст­во­ва­ла в под­по­лье. На съез­де в декабре 1923 - январе 1924 годов пар­тия бы­ла ле­га­ли­зо­ва­на под названием Ра­бо­чая пар­тия Аме­ри­ки (РПА). В ию­не 1930, по­сле вхо­ж­де­ния в РПА ле­во­го кры­ла Со­циа­ли­стической пар­тии и организации аф­ро­аме­ри­кан­цев «African Blood Brotherhood», она бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в КП США.

В 1919-1923 годах ком­му­ни­сты под­вер­га­лись пре­сле­до­ва­ни­ям со сто­ро­ны вла­стей, ви­дев­ших в них ис­точ­ник «крас­ной уг­ро­зы». Во вре­мя так называемых рей­дов Пал­ме­ра бы­ло аре­сто­ва­но свыше 10 тысяч человек, мно­гие из них де­пор­ти­ро­ва­ны, в том числе в Советскую Рос­сию. Во вре­мя ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов КП США уча­ст­во­ва­ла в ор­га­ни­за­ции «го­лод­ных по­хо­дов», ми­тин­гов и де­мон­ст­ра­ций в под­держ­ку ра­зо­ряв­ших­ся фер­ме­ров и без­ра­бот­ных, ста­ла ини­циа­то­ром соз­да­ния Ли­ги борь­бы за пра­ва нег­ров. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны в ру­ко­во­дстве пар­тии во­зоб­ла­да­ли идеи «клас­со­во­го ми­ра», «американской ис­клю­чи­тель­но­сти» и «со­труд­ни­че­ст­ва тру­да и ка­пи­та­ла». На 12-м съез­де КП США (1944 год) её ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Э. Бра­у­дер ини­ции­ро­вал рос­пуск пар­тии и её за­ме­ну бес­пар­тий­ной Ком­му­ни­стической по­ли­тической ас­со­циа­ци­ей. 13-й, Чрез­вы­чай­ный съезд (июль 1945 год) вос­ста­но­вил КП США, Брау­дер был от­стра­нён от долж­но­сти, а в 1946 году он и его сто­рон­ни­ки ис­клю­че­ны из пар­тии. КП США воз­гла­ви­ли У. Фос­тер и Г. Холл.

В ус­ло­ви­ях уси­ле­ния ре­ак­ции по­сле окон­ча­ния Второй ми­ро­вой вой­ны пра­ви­тель­ст­вом США был при­нят ряд за­ко­нов и административных рас­по­ря­же­ний, на­прав­лен­ных про­тив ком­му­ни­стов. Хэм­фри - Бат­ле­ра за­кон 1954 года ква­ли­фи­ци­ро­вал ком­му­ни­стическую пар­тию как «за­го­вор­щи­че­скую ор­га­ни­за­цию» и ли­шил её чле­нов всех по­ли­тических прав. В пе­ри­од мак­кар­тиз­ма пре­сле­до­ва­ния ком­му­ни­стов ещё боль­ше уси­ли­лись, пар­тия дей­ст­во­ва­ла не­ле­галь­но. Вен­гер­ское вос­ста­ние 1956 года ста­ло при­чи­ной внут­рен­него кри­зи­са в КП США. Он был пре­одо­лён в 1957 году; пар­тия под­твер­ди­ла свою при­вер­жен­ность иде­ям мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма и ори­ен­та­цию на со­труд­ни­че­ст­во с КПСС. В 1964-1965 годах в США бы­ли от­ме­не­ны не­ко­то­рые по­ло­же­ния ан­ти­ком­му­ни­стического за­ко­но­да­тель­ст­ва (о ре­ги­ст­ра­ции чле­нов пар­тии и за­пре­ще­нии ком­му­ни­стам за­ни­мать вы­бор­ные по­сты в проф­сою­зах и др.). В 1967 году ре­ше­ни­ем Вер­хов­но­го су­да США ан­ти­ком­му­ни­стические за­ко­ны были при­зна­ны не­кон­сти­ту­ци­он­ны­ми, с пар­тии и её ру­ко­во­ди­те­лей сня­ты об­ви­не­ния в «за­го­вор­щи­че­ской дея­тель­но­сти».

По­сле уже­сто­че­ния внут­ри­по­ли­тического кур­са пре­зи­ден­том США Р. Рей­га­ном в начале 1980-х годов влия­ние КП США рез­ко сни­зи­лось, она пе­ре­стала уча­ст­во­вать в вы­бо­рах на фе­де­раль­ном уров­не (вы­дви­га­ла сво­их кан­ди­да­тов на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1924-1940 и 1968-1984 годов). С на­ча­лом пе­ре­строй­ки в СССР КП США не под­дер­жа­ла ли­нию М.С. Гор­ба­чё­ва и ра­зо­рва­ла свя­зи с КПСС. В 1991 году зна­чительная часть её чле­нов (в том числе А. Дэ­вис), не­со­глас­ная с дог­ма­тиз­мом по­ли­тической ли­нии её ру­ко­во­дства, вы­шла из КП США и соз­да­ла Кор­рес­пон­дент­ский комитет за де­мо­кра­тию и со­циализм (Committees of Correspondence for De­mo­cracy and Socialism). Пе­чат­ный ор­ган КП США - газета «The People’s Week­ly World»; ста­тьи по тео­ре­тическим во­про­сам ком­му­ни­стического дви­же­ния пе­ча­та­ют­ся в журнале «Political Affairs».

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