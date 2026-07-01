КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ США
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ США (КП США; The Communist Party of the United States of America) - на учредительном съезде 1-5 сентября 1919 года была основана Коммунистическая партия Америки.
Она возникла в результате раскола Социалистической партии и выхода из неё левого крыла во главе с Ч. Рутенбергом. 31 августа - 5 сентября 1919 года на учредительном съезде в Чикаго была основана Коммунистическая рабочая партия Америки во главе с Дж. Ридом. Обе партии заявили о присоединении к Коммунистическому интернационалу. В 1920 году были установлены контакты между партиями и достигнута принципиальная договорённость об их объединении. В мае 1921 года по рекомендации Коминтерна партии слились в Объединённую коммунистическую партию Америки, которая действовала в подполье. На съезде в декабре 1923 - январе 1924 годов партия была легализована под названием Рабочая партия Америки (РПА). В июне 1930, после вхождения в РПА левого крыла Социалистической партии и организации афроамериканцев «African Blood Brotherhood», она была переименована в КП США.
В 1919-1923 годах коммунисты подвергались преследованиям со стороны властей, видевших в них источник «красной угрозы». Во время так называемых рейдов Палмера было арестовано свыше 10 тысяч человек, многие из них депортированы, в том числе в Советскую Россию. Во время мирового экономического кризиса 1929-1933 годов КП США участвовала в организации «голодных походов», митингов и демонстраций в поддержку разорявшихся фермеров и безработных, стала инициатором создания Лиги борьбы за права негров. Во время Второй мировой войны в руководстве партии возобладали идеи «классового мира», «американской исключительности» и «сотрудничества труда и капитала». На 12-м съезде КП США (1944 год) её генеральный секретарь Э. Браудер инициировал роспуск партии и её замену беспартийной Коммунистической политической ассоциацией. 13-й, Чрезвычайный съезд (июль 1945 год) восстановил КП США, Браудер был отстранён от должности, а в 1946 году он и его сторонники исключены из партии. КП США возглавили У. Фостер и Г. Холл.
В условиях усиления реакции после окончания Второй мировой войны правительством США был принят ряд законов и административных распоряжений, направленных против коммунистов. Хэмфри - Батлера закон 1954 года квалифицировал коммунистическую партию как «заговорщическую организацию» и лишил её членов всех политических прав. В период маккартизма преследования коммунистов ещё больше усилились, партия действовала нелегально. Венгерское восстание 1956 года стало причиной внутреннего кризиса в КП США. Он был преодолён в 1957 году; партия подтвердила свою приверженность идеям марксизма-ленинизма и ориентацию на сотрудничество с КПСС. В 1964-1965 годах в США были отменены некоторые положения антикоммунистического законодательства (о регистрации членов партии и запрещении коммунистам занимать выборные посты в профсоюзах и др.). В 1967 году решением Верховного суда США антикоммунистические законы были признаны неконституционными, с партии и её руководителей сняты обвинения в «заговорщической деятельности».
После ужесточения внутриполитического курса президентом США Р. Рейганом в начале 1980-х годов влияние КП США резко снизилось, она перестала участвовать в выборах на федеральном уровне (выдвигала своих кандидатов на президентских выборах 1924-1940 и 1968-1984 годов). С началом перестройки в СССР КП США не поддержала линию М.С. Горбачёва и разорвала связи с КПСС. В 1991 году значительная часть её членов (в том числе А. Дэвис), несогласная с догматизмом политической линии её руководства, вышла из КП США и создала Корреспондентский комитет за демократию и социализм (Committees of Correspondence for Democracy and Socialism). Печатный орган КП США - газета «The People’s Weekly World»; статьи по теоретическим вопросам коммунистического движения печатаются в журнале «Political Affairs».