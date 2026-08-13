КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (КПСС)

Правящая партия в СССР.

Официально выступала за создание социализма и затем коммунизма . Свою историю ведет от основания РСДРП (1898) и возникновения большевизма (1903). Создателем и первым лидером коммунистической партии был В. Ленин . В самостоятельную партию выделилась в январе 1912 г. на Пражской конференции РСДРП. Действовала под названием РСДРП, чтобы отличаться от меньшевиков употреблялось название РСДРП (большевиков) (РСДРП(б)). Пришла к власти в результате Октябрьского переворота 1917 г. (в ноябре 1917 – марте 1918 г. – в коалиции с левыми эсерами), осуществляла Октябрьскую революцию. На VII съезде 8 марта 1918 г. переименована в Российскую коммунистическую партию (большевиков) (РКП (б)). 23 марта 1919 г. на VIII съезде была принята программа партии, в которой ставились задачи защиты советской власти и строительства коммунизма. Высшим органом партии был съезд, который выбирал Центральный комитет (ЦК), выбиравший Политбюро, Секретариат, Оргбюро. В реальности основные решения принимало Политбюро, и затем их утверждали более широкие по составу органы (в 20-е гг. после дискуссии). На местах действовали организации партии во главе с бюро и первыми секретарями. Подчинив себе Советы и победив в Гражданской войне , партия стала основой авторитарного режима в России и СССР. Основные решения принимались партийными органами и затем утверждались и реализовывались официальными государственными структурами, решения вышестоящих органов были обязательны для нижестоящих. В связи с образованием СССР на XIV съезде 18-31 декабря 1925 г. партия была переименована во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков) (ВКП(б)). В 1919-1943 гг. была секцией Коминтерна, в реальности Политбюро ВКП(б) руководило им. В 1921 г. на Х съезде в партии были запрещены и к концу 20-х разгромлены фракции (см левая оппозиция и правый уклон), с 1929 г. установился режим личной власти И. Сталина. ВКП(б) стала ядром тоталитаризма в СССР, основной структурой, через которую шло управление государством. Состав партии сильно изменился в ходе Большого террора 1937-1938 гг., который нанес удар по старым большевикам. Во время Великой Отечественной войны на фронте воевало полтора миллиона коммунистов, в ВКП(б) было принято 4 миллиона. На XIX съезде партии 5-14 октября 1952 г. был изменен устав партии. Она стала называться Коммунистическая партия Советского Союза, что звучало более стандартно в ряду других национальных компартий, которые не были теперь секциями Коминтерна. Был создан Президиум ЦК КПССю В период «Оттепели» и десталинизации, развернувшихся после ХХ съезда КПСС, контроль партии над обществом стал ослабевать, но до инициированной руководством КПСС Перестройки партия сохраняла монополию на политическую власть. Руководящие решения принимались и осуществлялись правящей партийной и государственной бюрократией, которая формировалась с помощью системы номенклатуры. В ст. 6 Конституции 1977 г. была закреплена руководящая и направляющая роль КПСС. На XXII съезде была принята программа партии, которая предусматривала строительство коммунизма в ближайшие десятилетия. На XXVII съезде была принята более скромная редакция, исходившая из длительного существования «реального социализма», нуждавшегося в реформах. В ходе Перестройки против КПСС развернулось массовое демократическое движение, которое привело к приходу к власти в ряде регионов противников КПСС и ослаблению ее власти. После попытки переворота ГКЧП в августе 1991 решением президента России Б. Ельцина деятельность КПСС была приостановлена 23 августа, а 6 ноября запрещена. В 1992 г. было проведено слушание дела КПСС в Конституционном суде РФ, по итогам которого была легализована деятельность партий, считающих себя наследниками КПСС. Крупнейшей из них является КПРФ.

Исторические источники:

КПСС в резолюциях, решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1984-1987.

Автор статьи: Шубин А.В.