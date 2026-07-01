КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ САЛЬВАДОРА

Коммунистическая пaртия Сальвадора — политическая партия марксистской ориентации, основанная в 1930.

После военного переворота 1931 партия организовала крестьянское восстание (1932), подавленное властями, запретившими КПС. В ходе серьезного политического кризиса в стране в конце 1970-х КПС присоединилась к вооруженной борьбе против военного режима, создав Вооруженные силы освобождения, позднее влившиеся в Фронт национального освобождения «Фарабундо Марти». По окончании гражданской войны и после превращения ФНОФМ в политическую партию КПС приняла решение о самороспуске (1995) и вхождении в состав ФНОФМ.

Лит.: Gould J. L., Aldo L.-S. 1932, rebelión en la oscuridad. San Salvador, 2008; Menjívar Ochoa R. Tiempos de locura: El Salvador 1979—1981 (2ª edición). San Salvador, 2006.