КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КУБЫ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КУБЫ (КПК) - пра­вя­щая по­ли­тическая пар­тия Рес­пуб­лики Ку­ба.

Соз­да­на в 1925 году К. Ба­ли­ньо и Х.А. Мель­ей. Под этим на­зва­ни­ем уча­ст­во­ва­ла в по­ли­тической жиз­ни Ку­бы до 1940 года, ко­гда объ­е­ди­ни­лась с Ре­во­люционным сою­зом и ста­ла на­зы­вать­ся Ре­во­люционным ком­му­ни­стическим сою­зом. С 1944 по 1961 годы Народно-со­циа­ли­стическая пар­тия Ку­бы (НСПК). Все эти го­ды пар­тия ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в борь­бе про­тив дик­та­ту­ры Х. Ма­ча­до (1925-1933 годы) и ан­ти­на­цио­наль­ной по­ли­ти­ки ку­бин­ских пра­ви­тельств в 1940-1950-х годов. Воз­ник­но­ве­ние в 1952 году но­вой по­ли­тической си­лы во гла­ве с Ф. Ка­ст­ро Рус , воз­главив­ше­го борь­бу про­тив дик­та­ту­ры Ф. Ба­ти­сты, ру­ко­во­ди­те­ли НСПК пер­во­на­чаль­но вос­при­ня­ли как про­яв­ле­ние мел­ко­бур­жу­аз­ной ре­во­лю­ци­он­но­сти, од­на­ко по ме­ре раз­вёр­ты­ва­ния Ку­бин­ской ре­во­лю­ции ста­но­ви­лись на сто­ро­ну соз­дан­но­го Ф. Ка­ст­ро Рус «Дви­же­ния 26 ию­ля». В 1957-1958 годах про­изош­ла кон­со­ли­да­ция национально-пат­рио­тических сил, пред­став­лен­ных «Дви­же­ни­ем 26 ию­ля», НСПК и «Ре­во­люционным ди­рек­то­ра­том 13 мар­та», ко­то­рый воз­ник в 1956 году и объ­е­ди­нял в основном сту­ден­тов.

По­сле по­бе­ды ре­во­лю­ции на ба­зе этих ор­га­ни­за­ций в 1961-1965 годах шёл про­цесс вос­соз­да­ния КПК, на­прав­ляв­ший­ся ли­де­ром ре­во­лю­ции - Ф. Ка­ст­ро Рус. Пар­тия взя­ла на се­бя мис­сию воз­гла­вить соз­да­ние на Ку­бе со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва в труд­ней­ших ус­ло­ви­ях тор­го­во-эко­но­мической бло­ка­ды со сто­ро­ны США и ря­да их со­юз­ни­ков. На 1-м съез­де КПК (17-22 декабря 1975 года) бы­ли при­ня­ты Ус­тав пар­тии и Про­грамм­ная плат­фор­ма, ко­то­рая по су­ще­ст­ву яв­ля­лась про­ек­том про­грам­мы пар­тии. Ус­тав оп­ре­де­лил клас­со­вый ха­рак­тер пар­тии (до­ми­ни­ро­ва­ние сре­ди её чле­нов пред­ста­ви­те­лей ра­бо­че­го клас­са и других тру­до­вых сло­ёв). Ку­бин­цы до 24 лет всту­па­ли в КПК че­рез Со­юз ком­му­ни­стической мо­ло­дё­жи. Ус­тав про­воз­гла­шал ос­но­вой ор­га­ни­зационного строе­ния и дея­тель­но­сти КПК прин­ци­пы де­мо­кра­тического цен­тра­лиз­ма.

2-й съезд КПК (17-20 декабря 1980 года) в основном был по­свя­щён кор­рек­ти­ров­ке дея­тель­но­сти пер­вич­ных парт­ор­га­ни­за­ций. В начале 1980-х годов Ф. Ка­ст­ро Рус по­ста­вил пе­ред пар­ти­ей за­да­чу очи­ще­ния ку­бинского об­ще­ст­ва от не­га­тив­ных яв­ле­ний, вы­зван­ных влия­ни­ем внеш­них фак­то­ров. Этот про­цесс по­лу­чил на Ку­бе название «рек­ти­фи­ка­ция» (ис­прав­ле­ние). Суть его со­стоя­ла в на­ла­жи­ва­нии по­сто­ян­но­го диа­ло­га ме­ж­ду ру­ко­во­дством пар­тии и го­су­дар­ст­ва и на­ро­дом с це­лью кор­рек­ти­ров­ки партийного кур­са в со­от­вет­ст­вии с вы­зо­ва­ми вре­ме­ни и тре­бо­ва­ния­ми масс в эко­но­мической, идео­ло­гической и по­ли­тической сфе­рах.

На 3-м съез­де КПК (он про­хо­дил в два эта­па: 4-7 февраля 1986 года и 30 ноября - 2 декабря 1986 года) бы­ла при­ня­та Про­грам­ма пар­тии, ко­то­рая по­ста­ви­ла це­лью за­вер­ше­ние строи­тель­ст­ва со­циа­лиз­ма на ос­но­ве мар­кси­ст­ско-ле­нин­ско­го уче­ния. На этом съез­де ку­бинские ком­му­ни­сты вы­ра­зи­ли бес­по­кой­ст­во по по­во­ду по­яв­ле­ния тен­ден­ций идео­логического пе­ре­ро­ж­де­ния не­ко­то­рых пра­вя­щих пар­тий со­циа­ли­стических стран.

Рас­пад СССР и из­ме­не­ние строя в других со­циа­ли­стических стра­нах в конце 1980-х - начале 1990-х годов по­ста­ви­ли КПК в труд­ней­шее по­ло­же­ние: Ку­ба лишилась бoль­шей части сво­их рын­ков, льгот­ных кре­ди­тов, по­ста­вок жиз­нен­но важ­ных то­ва­ров. В этих ус­ло­ви­ях про­хо­дил 4-й съезд КПК (10-14 октября 1991 года), ко­то­ро­му пред­ше­ст­во­ва­ла об­ще­на­цио­наль­ная дис­кус­сия по под­го­тов­лен­но­му ко­мис­си­ей во гла­ве с Ф. Ка­ст­ро Рус «Воз­зва­нию к 4-му съез­ду Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ку­бы». Об­щий тон дис­кус­сии был кри­ти­че­ским в от­но­ше­нии эко­но­мической мо­де­ли раз­ви­тия, сло­жив­шей­ся в стра­не по­сле 1975 года. Мно­гие вы­ска­за­лись за бо́льшую ва­риа­тив­ность эко­но­мических про­цес­сов, форм соб­ст­вен­но­сти, за рас­ши­ре­ние воз­мож­но­стей ин­диви­ду­аль­ной тру­до­вой дея­тель­но­сти, то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний и хоз­рас­чё­та, за воз­мож­ность всту­пать в пар­тию ве­рую­щим, за ос­во­бо­ж­де­ние пар­тии от функ­ций ис­пол­нительной вла­сти. В то же вре­мя дис­кус­сия вы­яви­ла един­ст­во взгля­дов аб­со­лют­но­го боль­шин­ст­ва ку­бин­цев по ря­ду клю­че­вых про­блем: со­хра­не­нию со­циа­лиз­ма и по­ли­тического ли­дер­ст­ва Ф. Ка­ст­ро Рус, а так­же сло­жив­шей­ся од­но­пар­тий­ной сис­те­мы.

При­ня­тые 4-м съез­дом ре­ше­ния спо­соб­ст­во­ва­ли вы­ра­бот­ке но­во­го эко­но­мического кур­са на бли­жай­ший пе­ри­од (смотри Ку­ба, раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк). В ап­па­ра­те ЦК бы­ло со­кра­ще­но свыше 100 долж­но­стей. Вновь из­бран­ный ЦК зна­чи­тель­но по­мо­ло­дел. В не­го во­шли около 60% но­вых чле­нов. Съезд при­нял ре­ше­ние о под­го­тов­ке но­вой про­грам­мы пар­тии. Кро­ме то­го, он об­ра­тил­ся к Национальной ас­самб­лее с пред­ло­же­ни­ем вне­сти ряд кон­сти­туционных по­пра­вок. В ито­ге из Ос­нов­но­го за­ко­на бы­ли изъ­я­ты по­ло­же­ния о дик­та­ту­ре про­ле­та­риа­та и клас­со­вом ха­рак­те­ре го­су­дар­ст­ва, о де­мо­кра­тическом цен­тра­лиз­ме, о мар­ксиз­ме-ле­ни­низ­ме как офи­циаль­ной идео­ло­гии об­ще­ст­ва; та­кая же участь по­стиг­ла и ате­изм . В то же вре­мя в Кон­сти­ту­ции по-преж­не­му го­во­рит­ся о том, что по­ли­ти­ка го­су­дар­ст­ва в об­лас­ти куль­ту­ры и об­ра­зова­ния ос­но­вы­ва­ет­ся на мар­кси­ст­ской и мар­ти­ан­ской (смотри Мар­ти-и-Пе­рес Х.) идео­ло­гии (гла­ва V, статья 39).

На 5-м съезде КПК (8-10 октября 1997 года), про­хо­див­шем в то вре­мя, ко­гда Ку­ба уже на­ча­ла пре­одо­ле­вать тя­же­лей­ший пе­ри­од 1991-1994 годов, Ф. Ка­ст­ро Рус в от­чёт­ном док­ла­де от­ме­тил, что всех ком­му­ни­стов вдох­нов­ля­ла идея пре­одо­ле­ния оши­бок и со­вер­шен­ст­во­ва­ния со­циа­лиз­ма, вы­ска­зан­ная в ме­ж­ду­народном ком­му­ни­стическом дви­же­нии во 2-й половине 1980-х годов, од­на­ко, как он вы­ра­зил­ся, бы­ло ог­ром­ным ис­то­рическим пре­сту­п­ле­ни­ем по­да­рить США ми­ро­вой со­циа­лизм «на се­реб­ря­ном блю­де». Ку­бинский ли­дер на­звал бес­цен­ным вкла­дом в ми­ро­вую ис­то­рию по­бе­ду СССР над фа­шиз­мом и борь­бу про­тив ко­ло­ниа­лиз­ма и вы­со­ко оце­нил все­сто­рон­нюю по­мощь, ока­зан­ную Советским Сою­зом Ку­бе в 1960-1980-х годах Ку­бинские ком­му­ни­сты под­твер­ди­ли пра­виль­ность стра­те­гического кур­са, из­бран­но­го КПК на 4-м съез­де. В феврале 2008 года Ф. Ка­ст­ро Рус в свя­зи с ухуд­ше­ни­ем здо­ро­вья пе­ре­стал вы­пол­нять функ­ции пер­во­го ли­ца в пар­тии и го­су­дар­ст­ве. Его по­сты за­нял Р. Ка­ст­ро Рус.

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