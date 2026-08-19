КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ (КПК; кит. Чжун­го гун­чань­дан) - пра­вя­щая пар­тия Китайской Народной Рес­пуб­ли­ки.

Ос­но­ва­на в 1921 году при ор­га­ни­зации и ма­те­ри­аль­ной под­держ­ке Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла (Ко­мин­тер­на). Важ­ную роль в под­го­тов­ке соз­да­ния КПК сыг­ра­ла про­па­ган­ди­ст­ская дея­тель­ность Ли Да­чжао , ра­бо­та пе­ре­во­дчи­ков мар­кси­ст­ской литературы, раз­вер­нув­шая­ся в Ки­тае в 1919-1921 годах, по­яв­ле­ние мар­кси­ст­ских круж­ков и групп (не­по­средственной ра­бо­той по их ор­га­ни­за­ции, ус­та­нов­ле­нию кон­так­тов ме­ж­ду китайскими мар­ксис­та­ми и Ко­мин­тер­ном за­ни­ма­лись Г.Н. Вой­тин­ский, И.К. Ма­ма­ев, К.А. Стоя­но­вич, Л.А. Пер­лин и др.), а так­же мар­кси­ст­ской пе­рио­ди­ки [жур­на­лы «Синь цин­нянь» («Но­вая мо­ло­дёжь») и «Гун­чань­дан» («Ком­му­нист»)]. Ос­но­вы бу­ду­щей пар­тии бы­ли за­ло­же­ны на со­сто­яв­шем­ся в Шан­хае в ию­ле 1920 года со­б­ра­нии ак­ти­ви­стов мар­кси­ст­ских круж­ков: ут­вер­ждён про­ект про­грам­мы пар­тии, сек­ре­та­рём шан­хай­ской груп­пы из­бран Чэнь Ду­сю.

В Шан­хае и Цзянсине 23-31 июля 1921 года не­ле­галь­но про­хо­дил 1-й съезд КПК, в ко­то­ром уча­ст­во­ва­ли 12 де­ле­га­тов, пред­став­ляв­ших 7 мар­кси­ст­ских круж­ков (в них со­стоя­ли 53 человека). На съез­де при­сут­ст­во­ва­ли пред­ста­ви­тель Ко­мин­тер­на Г. Ма­ринг и упол­но­мо­чен­ный Даль­не­во­сточ­но­го сек­ре­та­риа­та Ис­пол­ко­ма Ко­м­ин­тер­на (ИККИ) Ни­коль­ский (В.А. Ней­ман). Де­ле­га­ты из­бра­ли Центральное бю­ро во гла­ве с Чэнь Ду­сю. Про­явив­ше­е­ся в ре­ше­ни­ях съез­да не­же­ла­ние китайских ком­му­ни­стов ид­ти на со­труд­ни­че­ст­во с другими де­мо­кра­тическими пар­тия­ми шло враз­рез с ус­та­нов­ка­ми Ко­ми­н­тер­на и по­тре­бо­ва­ло от его пред­ста­ви­те­лей зна­чительных уси­лий по из­менению по­зи­ции ру­ко­во­дства КПК в этом во­про­се.

В Шан­хае 16-23 июля 1922 года про­шёл 2-й съезд КПК, в ко­то­ром при­ня­ли уча­стие 12 де­ле­га­тов, пред­став­ляв­шие 195 чле­нов пар­тии. Съезд оп­ре­де­лил бу­ду­щую китайскую ре­во­лю­цию как ан­ти­им­пе­риа­ли­сти­че­скую (на­цио­наль­ную) и ан­ти­фео­даль­ную (де­мо­кра­ти­че­скую), при­нял ре­зо­лю­цию о всту­п­ле­нии КПК в Ко­м­интерн, от­кло­нил пред­ло­же­ние Г. Ма­рин­га о всту­п­ле­нии ком­му­ни­стов в Го­минь­дан , воз­глав­ляв­ший­ся Сунь Ят­се­ном, на­стаи­вая на рав­но­прав­ном парт­нёр­ст­ве двух пар­тий, из­брал ЦИК во гла­ве с Чэнь Ду­сю. Рас­ши­рен­ное со­ве­ща­ние ЦИК КПК, со­сто­яв­шее­ся в кон­це августа 1922 года на озере Си­ху с уча­сти­ем Ма­рин­га, со­гла­си­лось при­нять так­ти­ку всту­п­ле­ния ком­му­ни­стов в Го­минь­дан.

Про­хо­див­ший ле­галь­но 10-19 июня 1923 года в городе Гу­ан­чжоу (здесь на­хо­ди­лась ре­зи­ден­ция воз­глав­ляв­ше­го­ся Сунь Ят­се­ном южнокитайского пра­ви­тель­ст­ва) 3-й съезд КПК (30 де­ле­га­тов от 420 чле­нов пар­тии; Ко­мин­терн пред­став­лял Г. Ма­ринг) под­твер­дил курс на под­держ­ку ру­ко­во­ди­мо­го Сунь Ят­се­ном Го­минь­да­на и при­нял ре­ше­ние об ин­ди­ви­ду­аль­ном всту­п­ле­нии чле­нов КПК в Го­минь­дан при со­хра­нении идей­ной и ор­га­ни­зац. са­мо­стоя­тель­но­сти ком­пар­тии. Центральное бю­ро ЦИК КПК вновь воз­гла­вил Чэнь Ду­сю.

Курс на уча­стие ком­му­ни­стов в дея­тель­но­сти Го­минь­да­на на ин­ди­ви­ду­аль­ной ос­но­ве был под­дер­жан 1-м съез­дом Го­минь­да­на (январь 1924 года, Гу­ан­чжоу). Де­вять пред­ста­ви­те­лей КПК во­шли в со­став ЦИК Го­минь­да­на, ком­му­ни­сты Тань Пин­шань и Линь Бо­цюй воз­гла­ви­ли ор­га­ни­за­ци­он­ный и кре­сть­ян­ский от­де­лы ЦИК этой пар­тии.

Про­во­див­ший­ся не­ле­галь­но в Шан­хае 11-22 января 1925 года 4-й съезд КПК (20 де­ле­га­тов от 1 тысячи чле­нов пар­тии; пред­ста­ви­тель ИККИ - Г.Н. Вой­тин­ский) кон­ста­ти­ро­вал скла­ды­ва­ние ре­во­люционной си­туа­ции в Ки­тае и рас­кол Го­минь­да­на на пра­вое и ле­вое кры­ло, ори­ен­ти­ро­вал про­ле­та­ри­ат на борь­бу как про­тив ино­стран­ной, так и про­тив отечественной бур­жуа­зии. Чэнь Ду­сю был из­бран ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ЦИК КПК.

В 1924-1925 годах китайские ком­му­ни­сты сле­до­ва­ли ди­рек­ти­вам ИККИ, тре­бо­вав­ше­го от них про­дви­же­ния на ру­ко­во­дя­щие по­сты в Го­минь­да­не, его пра­ви­тель­ст­ве и ар­мии, раз­ви­тия под при­кры­ти­ем Го­минь­да­на и ис­клю­чи­тель­но под его фла­гом мас­со­во­го дви­же­ния тру­дя­щих­ся и од­но­вре­мен­но при­зы­вав­ше­го КПК ид­ти на ус­туп­ки Го­минь­да­ну, все­мер­но из­бе­гать ос­лож­не­ния от­но­ше­ний с его ли­де­ра­ми. Стра­те­гия по­сте­пен­но­го за­хва­та ком­му­ни­ста­ми кон­тро­ля над Го­минь­да­ном, на­вя­зы­вае­мая Ко­мин­тер­ном, встре­ча­ла со­про­тив­ле­ние со сто­ро­ны зна­чительной час­ти ру­ко­во­ди­те­лей и чле­нов Го­минь­да­на. Во вре­мя Се­вер­но­го по­хо­да 1926-1927 годов Национально-ре­во­люционной ар­мии (НРА), пред­при­ня­то­го в це­лях объ­е­ди­не­ния стра­ны под эги­дой Го­минь­да­на, ком­му­ни­сты под­дер­жа­ли пред­ло­же­ние о пе­ре­ез­де го­минь­да­нов­ско­го Национального пра­ви­тель­ст­ва в Ухань (провинция Ху­бэй). Ан­ти­ком­му­ни­сти­че­ски на­стро­ен­ные кру­ги Го­минь­да­на во гла­ве с глав­но­ко­мандующим НРА Чан Кай­ши сфор­ми­ро­ва­ли в городе Нань­чан (пров. Цзян­си) аль­тер­на­тив­ные ор­га­ны партийной и государственной вла­сти (в 1927 году пе­ре­ве­де­ны в город Нан­кин).

В апреле 1927 года Чан Кай­ши на­чал ре­прес­сии про­тив ком­му­ни­стов на тер­ри­то­ри­ях, под­кон­троль­ных его вой­скам. Не­смот­ря на это, со­зван­ный 27 апреля - 11 мая 1927 года в Хань­коу 5-й съезд КПК (её чис­лен­ность к то­му вре­ме­ни воз­рос­ла до 54 тысяч чле­нов), сле­дуя ус­та­нов­кам Ко­мин­тер­на, рас­це­нил те­ку­щий мо­мент как про­дол­жаю­щий­ся подъ­ём ре­во­лю­ции, под­твер­дил курс КПК на про­дол­же­ние ра­бо­ты в Го­минь­да­не и под его фла­гом. Од­на­ко в ию­ле 1927 года ли­де­ры ухань­ско­го Го­минь­да­на по­тре­бо­ва­ли от со­сто­яв­ших в нём ком­му­ни­стов от­ме­же­вать­ся от по­ли­ти­ки КПК. Пар­тии при­шлось экс­трен­но пе­ре­хо­дить на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние, что дез­ор­га­ни­зо­ва­ло управ­ле­ние ею. В этих ус­ло­ви­ях КПК воз­гла­вил чрез­вы­чай­ный ор­ган - Временное По­лит­бю­ро ЦК, в фор­ми­ро­ва­нии и дея­тель­но­сти ко­то­ро­го ак­тив­ное уча­стие при­нял пред­ста­ви­тель Ко­мин­тер­на Б. (В.В.) Ло­ми­над­зе. Ви­на за по­ра­же­ние ком­пар­тии бы­ла воз­ло­же­на на её преж­них ли­де­ров, пре­жде все­го на Чэнь Ду­сю, об­ви­нён­но­го в «пра­вом оп­пор­ту­низ­ме».

Пер­во­на­чаль­но КПК, сле­дуя ди­рек­ти­вам Ко­мин­тер­на, взя­ла курс на раз­вёр­ты­ва­ние вос­ста­ний на мес­тах под ло­зунга­ми «ле­во­го» Го­минь­да­на, тре­буя сме­ны его «ре­ак­ци­он­но­го» ру­ко­во­дства, и толь­ко с осе­ни 1927 года ста­ла от­кры­то вы­сту­пать про­тив Го­минь­да­на под собственными ло­зун­га­ми, а от­ря­ды КПК на­ча­ли име­но­вать­ся час­тя­ми Крас­ной ар­мии Ки­тая (смотри так­же Гра­ж­дан­ская вой­на в Ки­тае 1927-1937 годов). Ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны пар­тии до 1933 года рас­по­ла­га­лись в Шан­хае и ис­пы­ты­ва­ли труд­но­сти в управ­ле­нии ни­зо­вы­ми орг-ция­ми; не­ред­ки бы­ли тре­ния и кон­флик­ты ме­ж­ду ме­ст­ны­ми ли­де­ра­ми и эмис­са­ра­ми центр. ор­га­нов КПК. Стра­те­гия КПК в зна­чительной сте­пе­ни оп­ре­де­ля­лась ИККИ.

На про­хо­див­шем 18 июня - 6 июля 1928 года в селе Пер­во­май­ское На­ро-Фо­мин­ско­го района Московской области 6-м съез­де КПК от­ме­ча­лось, что ре­во­лю­ция в Ки­тае име­ет бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тический ха­рак­тер. Съезд на­це­лил пар­тию на раз­вёр­ты­ва­ние аг­рар­ной ре­во­лю­ции, пре­ду­смат­ри­вав­шей кон­фи­ска­цию «по­ме­щичь­ей» зем­ли, санк­цио­ни­ро­вал ус­та­нов­ле­ние «ре­во­лю­ци­он­но-де­мо­кра­тической дик­та­ту­ры ра­бо­че­го клас­са и кре­сть­ян­ст­ва в фор­ме со­ве­тов», соз­да­ние советских рай­онов. Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ЦК КПК был из­бран Сян Чжун­фа (по­сле его ги­бе­ли в 1931 году ЦК КПК воз­гла­вил Бо Гу).

В конце 1920-х - начале 1930-х годов КПК не­сла зна­чительные по­те­ри, по­сколь­ку ус­та­нов­ка на за­хват круп­ных го­ро­дов вы­ну­ж­да­ла её дей­ст­во­вать в гус­то­на­се­лён­ных рай­онах, где бы­ла ве­ли­ка кон­цен­тра­ция го­минь­да­нов­ских войск и сви­реп­ст­во­вал «бе­лый тер­рор». В 1930 году Ли Лисань , в ру­ках ко­то­ро­го на­хо­ди­лось фак­тическое ру­ко­во­дство пар­ти­ей, про­воз­гла­сил китайскую ре­во­лю­цию «бик­фор­до­вым шну­ром» «ве­ли­кой ми­ро­вой ре­во­лю­ции». Од­на­ко и по­сле от­стра­не­ния Ли Ли­са­ня [во мно­гом уси­лия­ми эмис­са­ра Ко­мин­тер­на, ру­ко­во­ди­те­ля Даль­не­во­сточ­но­го бю­ро ИККИ П. Ми­фа (М.А. Фор­ту­са) и при­быв­ших до не­го из Мо­ск­вы и вве­дён­ных в ру­ково­дя­щие ор­га­ны пар­тии слу­ша­те­лей Ком­му­ни­стического университета тру­дя­щих­ся Ки­тая (КУТК) - Чэнь Шао­юя (Ван Ми­на), Бо Гу, Ван Цзя­ся­на, Чэнь Юань­дао и др.], вплоть до 1932 года, со­еди­не­ния Крас­ной ар­мии Ки­тая про­дол­жа­ли по­лу­чать из Шан­хая ди­рек­ти­вы на за­хват го­ро­дов. Тем не ме­нее ре­аль­ная об­ста­нов­ка вы­ну­ж­да­ла ко­ман­до­ва­ние ком­му­ни­стических от­ря­дов уст­раи­вать ба­зы в труд­но­дос­туп­ной ме­ст­но­сти, в основном на сты­ках двух и бо­лее про­вин­ций, в тех рай­онах, ко­то­рые сла­бо кон­тро­ли­ро­ва­лись ме­ст­ны­ми гражданскими и во­енными вла­стя­ми. Так, Центральный советский район был ор­га­ни­зо­ван на сты­ке про­вин­ций Цзян­си и Фуц­зянь. На со­сто­яв­шем­ся 7-24 ноября 1931 года в Жуй­цзи­не (провинция Цзян­си) 1-м Все­ки­тай­ском съез­де пред­ста­ви­те­лей советских рай­онов бы­ла про­воз­гла­ше­на Китайская советская рес­пуб­ли­ка. ЦИК рес­пуб­ли­ки и её Временное центральное пра­ви­тель­ст­во воз­гла­вил Мао Цзэ­дун.

В 1933 году пе­ре­езд ЦК КПК из Шан­хая в Жуй­цзинь при­вёл к зна­чительному ос­лаб­ле­нию не­по­средственного кон­тро­ля Ко­мин­тер­на над ру­ко­во­дством пар­тии. В октябре 1934 года вой­ска Крас­ной ар­мии Ки­тая вырва­лись из бло­ки­ро­ван­но­го го­минь­да­нов­ски­ми вой­ска­ми Центрального советского района и со­вер­ши­ли Се­ве­ро-за­пад­ный по­ход 1934-1936 годов, за­кон­чив­ший­ся в северных рай­онах провинции Шэнь­си. На со­сто­яв­шем­ся во вре­мя по­хо­да со­ве­ща­нии По­лит­бю­ро ЦК КПК в Цзу­ньи (провинция Гуй­чжоу) 15 января 1935 года в ру­ко­вод­стве пар­тии ук­ре­пи­лось по­ло­же­ние Мао Цзэ­ду­на, вве­дён­но­го в со­став По­лит­бю­ро ЦК КПК, Сек­ре­та­ри­ата ЦК КПК и в по­сле­дую­щие ме­ся­цы фак­ти­че­ски по­ста­вив­ше­го КПК под свой лич­ный кон­троль. В 1937-1947 годах ру­ково­дя­щие ор­га­ны КПК рас­по­ла­га­лись в городе Янь­ань (се­вер провинции Шэнь­си) - цен­тре советского По­гра­нич­но­го рай­она Шэнь­си - Гань­су - Нин­ся.

С на­ча­лом ши­ро­ко­мас­штаб­ной японской аг­рес­сии в Ки­тае (июль 1937 года) КПК, ру­ко­во­дству­ясь ре­ше­ния­ми 7-го кон­грес­са Ко­мин­тер­на о пе­ре­хо­де к по­ли­ти­ке народного фрон­та, в це­лях борь­бы с ок­ку­пан­та­ми по­шла на по­ли­тическое и во­енное со­труд­ни­че­ст­во с Го­минь­да­ном (смотри в статье На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ная вой­на в Ки­тае про­тив япон­ских за­хват­чи­ков 1937-1945 годов). Воо­ружённые фор­ми­ро­ва­ния КПК по­лу­чи­ли название 8-й по­ле­вой ар­мии (впо­след­ст­вии бы­ла сфор­ми­ро­ва­на так­же Но­вая 4-я ар­мия). Рай­оны, кон­тро­ли­ро­вав­шие­ся КПК в ты­лу японских войск, ста­ли име­но­вать­ся Ос­во­бо­ж­дён­ны­ми рай­она­ми Ки­тая. В 1941-1945 годах в КПК бы­ла про­ве­де­на пер­вая круп­ная внутренняя кам­па­ния - дви­же­ние за «упо­ря­до­че­ние сти­ля» (чжэн­фэн), при­зван­ная уст­ра­нить ина­ко­мыс­лие в пар­тии и воз­мож­ные уг­ро­зы ав­то­ри­те­ту Мао Цзэ­ду­на. Объ­ек­том ост­рой кри­ти­ки ста­ли, в ча­ст­но­сти, про­вод­ни­ки ли­нии Ко­мин­тер­на в ру­ко­вод­стве КПК - Ван Мин, Бо Гу, Чжан Вэнь­тянь и др.

Про­хо­див­ший 23 апреля - 11 июня 1945 года в Янь­ани 7-й съезд КПК (544 де­ле­га­та, пред­став­ляв­шие свыше 1,2 миллиона чле­нов пар­тии) при­нял ус­тав, в ко­то­ром впер­вые бы­ло за­пи­са­но, что «Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Ки­тая счи­та­ет идеи, объ­еди­няю­щие тео­рию марк­сиз­ма-ле­ни­низ­ма с прак­ти­кой ки­тай­ской ре­во­лю­ции, - идеи Мао Цзэ­ду­на - пу­те­вод­ной звез­дой во всей сво­ей ра­бо­те». За три дня до на­ча­ла съе­з­да 7-й рас­ши­рен­ный пле­нум ЦК КПК при­нял официальную вер­сию ис­то­рии КПК - «Ре­ше­ние по не­ко­то­рым во­про­сам ис­тории пар­тии». Мао Цзэ­дун, за­ни­мав­ший по­сты председателя Сек­ре­та­риа­та ЦК КПК и председателя По­лит­бю­ро ЦК КПК, был из­бран так­же председателем ЦК КПК.

Не­уда­ча по­сле­во­ен­ных пе­ре­го­во­ров КПК и Го­минь­да­на о по­ли­тическом уст­рой­ст­ве стра­ны при­ве­ла к гражданской вой­не (см. На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ная вой­на в Ки­тае 1946-1949 годов), за­вер­шив­шей­ся по­бе­дой ком­пар­тии и про­воз­гла­ше­ни­ем 1 октября 1949 года Китайской Народной Рес­пуб­ли­ки. Ук­ре­п­ле­нию пози­ций КПК в китайском об­ще­ст­ве не в по­след­нюю оче­редь спо­соб­ст­во­ва­ла пред­ло­жен­ная Мао Цзэ­ду­ном и ши­ро­ко про­па­ган­ди­ро­вав­шая­ся тео­рия «но­вой де­мо­кра­тии», со­глас­но ко­то­рой в Ки­тае в бу­ду­щем долж­ны со­су­ще­ст­во­вать го­сударственная, коо­пе­ра­тив­ная и ча­ст­но­ка­пи­та­ли­стическая ви­ды соб­ст­вен­ности, по­лу­чит раз­ви­тие мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма и бу­дет дей­ст­во­вать коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во, яв­ляю­щее­ся ин­ст­ру­мен­том «объ­еди­нён­ной дик­та­ту­ры не­сколь­ких ре­во­лю­ционных клас­сов».

В 1949-1952 годах под руководством КПК бы­ли про­веде­ны ме­ро­прия­тия по ней­тра­ли­за­ции со­ци­аль­ных слоёв, спо­соб­ных ока­зать со­про­тив­ле­ние но­вой вла­сти (смотри так­же Кам­па­нии про­тив «трёх зол» и «пя­ти зол»), соз­да­на сис­те­ма управ­ле­ния пар­ти­ей и го­су­дар­ст­вом, ос­но­ву ко­то­рой со­став­ля­ли кад­ро­вые но­менк­ла­тур­ные ра­бот­ни­ки - гань­бу. В 195 году кон­цеп­ция «но­вой де­мо­кра­тии» бы­ла объ­яв­ле­на ру­ко­во­дством КПК ис­то­ри­че­ски из­жив­шей се­бя. Пар­тия вы­ра­бо­та­ла «ге­не­раль­ную ли­нию» на пе­ре­ход­ный пе­ри­од к со­циализ­му. Ею была поставле­на задача «в те­че­ние дли­тель­но­го от­рез­ка вре­ме­ни по­сте­пен­но в ос­нов­ном осу­ще­ст­вить ин­ду­ст­риа­ли­за­цию стра­ны и по­сте­пен­но в ос­нов­ном за­вер­шить со­циа­ли­сти­че­ские пре­об­ра­зо­ва­ния» в сфе­ре эко­но­ми­ки. Дан­ная фор­му­ли­ров­ка, одоб­рен­ная в феврале 1954 года 4-м пле­ну­мом ЦК КПК 7-го со­зы­ва, од­на­ко не бы­ла обос­но­ва­на ни в од­ном официальном пар­тий­ном до­ку­мен­те, что в даль­ней­шем об­лег­чи­ло ру­ко­вод­ству КПК прин­ци­пи­аль­ное из­ме­не­ние ге­не­раль­ной ли­нии. В хо­де осу­ще­ст­в­ле­ния пер­во­го 5-лет­не­го пла­на (1953-1957 годы) бла­го­да­ря мас­штаб­ной тех­ни­ко-эко­но­мической и фи­нан­со­вой по­мо­щи со­циа­ли­стических стран, пре­ж­де все­го СССР, Ки­тай под руководством КПК сде­лал важ­ный шаг по пу­ти ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, на­чал­ся про­цесс коо­пе­ри­ро­ва­ния де­рев­ни.

1-я сес­сия 8-го съез­да КПК (15-27 сентября 1956 года; де­ле­га­ты пред­став­ля­ли 11,73 миллионов чле­нов пар­тии) про­воз­гла­сила «за­вер­ше­ние в ос­нов­ном» «про­ле­тар­ской со­циа­ли­стической ре­во­лю­ции» в Ки­тае. Главным про­ти­во­ре­чи­ем китайского об­ще­ст­ва бы­ло объ­яв­ле­но «про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду пе­ре­до­вым со­циа­ли­стическим стро­ем и от­ста­лы­ми об­щественными про­из­во­ди­тель­ны­ми си­ла­ми». Съезд указал на необходимость «про­дол­жать ук­ре­п­лять и уси­ли­вать веч­ную и не­ру­ши­мую брат­скую друж­бу с ве­ли­ким Со­вет­ским Сою­зом и все­ми стра­на­ми народной де­мо­кра­тии». Зна­чительное влия­ние на ра­бо­ту 1-й сес­сии 8-го съез­да КПК ока­за­ли ре­ше­ния 20-го съез­да КПСС (февраль 1956 года). Съезд зая­вил о не­до­пус­ти­мо­сти куль­та лич­но­сти, изъ­ял из ус­та­ва пар­тии упо­ми­на­ние о ру­ко­во­дя­щей ро­ли идей Мао Цзэ­ду­на и про­воз­гла­сил идео­ло­гической ос­но­вой КПК мар­ксизм-ле­ни­низм. Был об­ра­зо­ван По­сто­ян­ный комитет По­лит­бю­ро ЦК КПК, на пост ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря из­бран Дэн Сяо­пин.

Со­бы­тия в Венг­рии и Поль­ше в 1956 года спо­соб­ст­во­ва­ли ук­ре­п­ле­нию в ру­ко­во­д­стве КПК по­зи­ций сто­рон­ни­ков от­ка­за от ори­ен­та­ции на советскую мо­дель раз­ви­тия. С конца 1956 года Мао Цзэ­дун и ряд других ли­деров КПК ста­ли под­вер­гать кри­ти­ке по­ли­ти­ку «дес­та­ли­ни­за­ции», про­во­див­шую­ся в СССР. По их ини­циа­ти­ве бы­ла раз­вёр­ну­та кам­па­ния по «упо­ря­до­че­нию сти­ля», в хо­де ко­то­рой под­чёр­ки­ва­лась не­об­хо­ди­мость об­ра­ще­ния к тра­ди­ци­ям ра­бо­ты и жиз­ни вре­мён гражданской вой­ны. Мао Цзэ­дун вы­дви­нул те­зис о со­хра­няю­щих­ся в ус­ло­ви­ях со­циа­лиз­ма клас­со­вых про­ти­во­ре­чи­ях, пре­ж­де все­го меж­ду на­ро­дом и «вра­га­ми на­ро­да».

Про­ве­дён­ная в за­кры­том по­ряд­ке 5-23 мая 1958 года 2-я сес­сия 8-го съез­да КПК оз­на­ме­но­ва­ла окон­ча­тель­ный от­каз КПК от ис­поль­зо­ва­ния советского опы­та со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва. КПК объ­я­ви­ла о пе­ре­хо­де к «кур­су трёх крас­ных зна­мён» (но­вая «ге­не­раль­ная ли­ния» на по­строе­ние в КНР со­циа­лиз­ма по прин­ци­пу «боль­ше, бы­ст­рее, луч­ше, эко­ном­нее», по­ли­ти­ка «боль­шо­го скач­ка», соз­да­ние «на­род­ных ком­мун»; под­роб­нее смотри Ки­тай, раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк), при­зван­но­му обес­пе­чить ус­ко­рен­ное раз­ви­тие КНР, вы­вес­ти её в раз­ряд ве­ду­щих ми­ро­вых дер­жав и обес­пе­чить ей ли­дер­ст­во в ме­ж­ду­народном ком­му­ни­стическом дви­же­нии. По­ли­ти­ка ру­ко­во­дства КПК при­об­ре­тала всё бо­лее вы­ра­жен­ный ан­ти­со­вет­ский ха­рак­тер, что при­ве­ло к свёр­ты­ва­нию советско-китайского эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва и на­рас­та­нию по­ли­тической кон­фрон­та­ции ме­ж­ду КНР и СССР.

Про­вал по­ли­ти­ки «боль­шо­го скач­ка» вы­звал раз­но­гла­сия в ру­ко­во­дстве КПК. На 8-м пле­ну­ме ЦК КПК 8-го со­зы­ва в городе Лу­шань в ию­ле-августе 1959 года про­тив ле­вац­ких экс­пе­ри­мен­тов вы­сту­пил ряд вид­ных дея­те­лей пар­тии и го­су­дар­ст­ва во гла­ве с министром обо­ро­ны Пэн Дэху­а­ем. Од­на­ко ус­пе­ха это вы­сту­п­ле­ние не име­ло. «Оп­по­зи­цио­не­ры» бы­ли сня­ты со сво­их долж­но­стей, министром обо­ро­ны на­зна­чен Линь Бяо.

Не­со­гла­сие час­ти партийного и государственного ру­ко­во­д­ства с по­ли­ти­кой Мао Цзэ­ду­на по­бу­ди­ло по­след­не­го объ­я­вить о про­ве­де­нии но­вой по­ли­тической кам­па­нии, на­прав­лен­ной про­тив «ре­ви­зио­низ­ма» внут­ри КПК, про­тив уг­ро­зы ка­пи­та­ли­стич. рес­тав­ра­ции, за «вос­пи­та­ние ре­во­лю­ци­он­ных на­след­ни­ков» (во­шла в ис­то­рию под названием кам­па­нии за «со­циа­ли­стическое вос­пи­та­ние», или «че­ты­рёх чис­ток»; одоб­ре­на ре­ше­ни­ем ЦК КПК от 20 мая 1963 года). Це­лью кам­па­нии бы­ло от­стра­не­ние от вла­сти сто­рон­ни­ков ре­ше­ний 8-го съез­да КПК, на­вя­зы­ва­ние пар­тии и стра­не схе­мы раз­ви­тия в ду­хе ле­вац­ких кон­цеп­ций, обес­пе­че­ние не­пре­ре­кае­мо­го ав­то­ри­те­та Мао Цзэ­ду­на в во­про­сах государственного и партийного строи­тель­ст­ва, идео­ло­гии.

Кам­па­ния за «со­циа­ли­стическое вос­пи­та­ние» яви­лась под­го­то­ви­тель­ным ша­гом к про­ве­де­нию «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» 1966-1976 годов, ре­ше­ние о на­ча­ле ко­то­рой По­лит­бю­ро от име­ни ЦК КПК при­ня­ло 16 мая 1966 года. В хо­де «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» бы­ли рас­пу­ще­ны партийные комитеты вплоть до про­вин­ци­аль­но­го зве­на, ре­прес­си­ям под­верг­лись мил­лио­ны чле­нов пар­тии, в том числе многие чле­ны и кан­ди­да­ты в чле­ны ЦК КПК, ряд чле­нов и кан­ди­да­тов в чле­ны По­лит­бю­ро ЦК КПК, вклю­чая Председателя КНР, заместителя председателя ЦК КПК Лю Шао­ци. 9-й съезд КПК (1-24 апреля 1969 года), де­ле­га­ты ко­то­ро­го не из­би­ра­лись, а вы­дви­га­лись на мес­тах «ле­вы­ми» ак­ти­ви­ста­ми, одоб­рил ре­зуль­та­ты «куль­тур­ной ре­во­лю­ции», ут­вер­дил ус­та­нов­ки на «не­пре­рыв­ную ре­во­лю­цию», про­дол­же­ние «клас­со­вой борь­бы» и «под­го­тов­ку к вой­не». В но­вом ус­та­ве КПК идеи Мао Цзэ­ду­на бы­ли вновь про­воз­гла­ше­ны «тео­ре­тических ос­но­вой пар­тии», а сам Мао Цзэ­дун на­зван по­жиз­нен­ным во­ж­дём КПК. Съезд при­нял ре­ше­ние о раз­вёр­ты­ва­нии «дви­же­ния за упо­ря­до­че­ние и строи­тель­ст­во пар­тии».

По­сле 9-го съез­да в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния эко­но­мических труд­но­стей в КПК обо­ст­ри­лась борь­ба по клю­че­вым во­про­сам внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ки. «Праг­ма­ти­ки» во гла­ве с Чжоу Энь­ла­ем на­стаи­ва­ли на ско­рей­шем вос­ста­нов­ле­нии партийных организаций и по­вы­ше­нии вни­ма­ния к эко­но­мическим во­про­сам. В про­ти­во­вес им «ле­вые», воз­глав­ляе­мые Линь Бяо, про­па­ган­ди­ро­ва­ли воз­врат к по­ли­ти­ке «боль­шо­го скач­ка». Со­глас­но официальной китайской вер­сии, не су­мев за­вое­вать проч­ных по­зи­ций в вос­ста­нав­ли­вае­мых про­вин­ци­аль­ных комитетах КПК, Линь Бяо и его сто­рон­ни­ки с декабря 1970 года на­ча­ли го­то­вить государственный пе­ре­во­рот с це­лью за­хва­та вла­сти. Од­на­ко в сентябре 1971 года за­го­вор был рас­крыт. Линь Бяо, его же­на и сын, как при­ня­то счи­тать, 13 сентября 1971 года при по­пыт­ке бег­ст­ва по­гиб­ли в авиа­ка­та­ст­ро­фе на тер­ри­то­рии МНР. В КПК бы­ла раз­вёр­ну­та кам­па­ния по «кри­ти­ке Линь Бяо», а с осе­ни 1972 года - кам­па­ния «кри­ти­ки Линь Бяо и Кон­фу­ция», ко­то­рая в ре­аль­но­сти бы­ла на­прав­ле­на про­тив партийных «праг­ма­ти­ков».

Про­хо­див­ший 24-28 августа 1973 года 10-й съезд КПК но­сил чрез­вы­чай­ный ха­рак­тер. Де­ле­га­ты съез­да еди­но­душ­но осу­ди­ли Линь Бяо как «национального пре­да­те­ля», дей­ст­во­вав­ше­го по указ­ке «советских ре­ви­зио­ни­стов». Съезд под­дер­жал те­зис Мао Цзэ­ду­на о «про­дол­же­нии ре­во­лю­ции в ус­ло­ви­ях дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та». На съез­де «ле­вые» до­би­лись зна­чительного ус­пе­ха: заместитель председателя ЦК КПК (и тем са­мым «пре­ем­ником» Мао Цзэ­ду­на) был из­бран ру­ко­во­ди­тель шан­хай­ских цзао­фа­ней Ван Хун­вэнь. С это­го мо­мен­та, как от­ме­ча­ет­ся в официальных китайских до­ку­мен­тах, в По­лит­бю­ро ЦК КПК окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­ва­лась «че­ты­рёх» груп­па (Цзян Цин, Чжан Чунь­цяо, Яо Вэнь­юань, Ван Хун­вэнь), взяв­шая курс на за­хват ру­ко­во­д­ства пар­ти­ей.

Со смертью Мао Цзэ­ду­на 9 сентября 1976 года начал­ся но­вый этап в раз­ви­тии КПК. Вли­яние «ле­вых», поль­зо­вав­ших­ся его по­кро­ви­тель­ст­вом, на­ча­ло бы­ст­ро сни­жать­ся. 7 октября 1976 года По­лит­бю­ро ЦК КПК из­бра­ло но­вым председателем ЦК КПК Хуа Го­фэ­на, на­зна­чен­но­го Мао Цзэ­ду­ном не­за­дол­го до смер­ти пре­мье­ром Государственного со­ве­та КНР. В тот же день чле­ны груп­пы «че­ты­рёх» бы­ли аре­сто­ва­ны и впо­след­ст­вии осу­ж­де­ны по об­ви­не­нию в за­го­во­ре.

На вне­оче­ред­ном 11-м съез­де КПК, со­сто­яв­шем­ся 12-18 августа 1977 года, бы­ло объ­яв­ле­но о за­вер­ше­нии «куль­тур­ной ре­во­лю­ции» (она, тем не ме­нее, ква­ли­фи­ци­ро­ва­лась как не­об­хо­ди­мая, в том числе в бу­ду­щем). Съезд при­нял но­вый ус­тав пар­тии, вос­про­из­во­див­ший основные по­ло­же­ния ус­та­ва 1956 года и ори­ен­ти­ро­вав­ший на раз­ви­тие прин­ци­па кол­лек­тив­но­го ру­ко­во­дства, на ук­ре­п­ле­ние партийной дис­ци­п­ли­ны и внут­ри­пар­тий­но­го кон­тро­ля.

На про­шед­шем в декабре 1978 года 3-м пле­ну­ме ЦК КПК 11-го со­зы­ва бы­ла одоб­ре­на ли­ния на ко­рен­ное пре­об­ра­зо­ва­ние эко­но­ми­ки КНР, в ос­но­ву ко­то­рой был по­ло­жен ло­зунг о за­вер­ше­нии к 2000 «че­ты­рёх мо­дер­ни­за­ций» (промышленности, сельского хозяйства, обо­ро­ны, нау­ки и тех­ни­ки), при­зван­ных обес­пе­чить бы­строе по­сту­па­тель­ное раз­ви­тие стра­ны и ук­ре­п­ле­ние её во­енного по­тен­циа­ла. При осу­ще­ст­в­ле­нии этих ме­ро­прия­тий, как бы­ло под­чёрк­ну­то Дэн Сяо­пи­ном на со­сто­яв­шем­ся в начале 1979 года со­ве­ща­нии по идей­но-по­ли­тической ра­бо­те, пла­ни­ро­ва­лось при­дер­жи­вать­ся «че­ты­рёх ос­но­во­по­ла­гаю­щих прин­ци­пов» (со­хра­не­ние со­циа­ли­стического пу­ти раз­ви­тия, осу­ще­ст­в­ле­ние дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та, ук­ре­п­ле­ние ру­ко­во­дя­щей ро­ли КПК и твёр­дое сле­до­ва­ние «мар­ксиз­му-ле­ни­низ­му и иде­ям Мао Цзэ­ду­на»).

На 5-м пле­ну­ме ЦК КПК 11-го со­зы­ва (23-29 февраля 1980 года) из со­ста­ва По­сто­ян­но­го комитета По­лит­бю­ро ЦК КПК был вы­ве­ден ряд ста­рых спод­виж­ни­ков Мао Цзэ­ду­на (Ван Дун­син, Чэнь Си­лянь, У Дэ, Цзи Дэн­куй) и вклю­че­ны сто­рон­ни­ки Дэн Сяо­пи­на, в том числе Чжао Цзы­ян и Ху Яо­бан. По­след­ний был из­бран ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём вос­соз­дан­но­го Се­к­ре­та­риа­та ЦК КПК.

Со­сто­яв­ший­ся 27-29 июня 1981 года 6-й пле­нум ЦК КПК 11-го со­зы­ва при­нял «Ре­ше­ние по не­ко­то­рым во­про­сам ис­то­рии КПК со вре­ме­ни об­ра­зо­ва­ния КНР», в ко­то­ром бы­ла из­ло­же­на официальная вер­сия ис­то­рии КПК. «Идеи Мао Цзэ­ду­на» ха­рак­те­ри­зо­ва­лись в нём как «при­ме­не­ние на прак­ти­ке и раз­ви­тие мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма в Ки­тае», как «квинт­эс­сен­ция кол­лек­тив­ной муд­ро­сти КПК». Пле­нум ука­зал на не­об­хо­ди­мость про­во­дить раз­ли­чие ме­ж­ду «идея­ми Мао Цзэ­ду­на» «как на­уч­ной тео­ри­ей, вы­дер­жав­шей дли­тель­ное ис­пы­та­ние ис­то­ри­ей», и «оши­б­ка­ми то­ва­ри­ща Мао Цзэ­ду­на, до­пу­щен­ны­ми им в по­след­ние го­ды жиз­ни». На этом же пле­ну­ме ЦК КПК Хуа Го­фэн ос­та­вил по­сты председателя ЦК КПК и председателя Во­енного со­ве­та ЦК КПК. На эти долж­но­сти бы­ли на­зна­че­ны со­от­вет­ст­вен­но Ху Яо­бан и Дэн Сяо­пин.

Ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций сто­рон­ни­ков мо­дер­ни­за­ции по­зво­ли­ло на 12-м съез­де КПК, про­шед­шем 1-11 сентября 1982 года, дать старт эко­но­мическим ре­фор­мам в КНР. Съезд одоб­рил про­ект но­во­го ус­та­ва пар­тии и уп­ра­зд­нил пост председателя ЦК КПК; ру­ко­во­д­ство пар­ти­ей бы­ло воз­ло­же­но на ге­нераль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПК, в этой долж­но­сти де­ле­га­ты ут­вер­ди­ли Ху Яо­ба­на. В сво­ём от­чёт­ном док­ла­де Ху Яо­бан сфор­му­ли­ро­вал ге­не­раль­ную за­да­чу КПК на пе­ри­од до 2000 года: «По­сте­пен­но осу­ще­ст­вить мо­дер­ни­за­цию промышленности, сельского хозяйства, национальной обо­ро­ны, нау­ки и тех­ни­ки и пре­вра­тить стра­ну в со­циа­ли­стическое го­су­дар­ст­во с вы­со­ко­раз­ви­ты­ми куль­ту­рой и де­мо­кра­ти­ей». Главной це­лью про­воз­гла­ша­лось 4-крат­ное уве­ли­че­ние до кон­ца сто­ле­тия го­до­во­го про­изводства промышленной и сельскохозяйственной про­дук­ции. Подъ­ём про­изводства дол­жен был обес­пе­чить по­этап­ный рост бла­го­сос­тоя­ния на­се­ле­ния КНР и дос­ти­же­ние к концу 1990-х годов уров­ня «сяо кан» («скром­ный дос­та­ток»). По­сле съез­да ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась ре­фор­ма на се­ле, сис­те­ма «народных ком­мун» бы­ла окон­ча­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ва­на, от­ме­не­ны по­ли­тические ог­ра­ни­че­ния се­мей­но­го под­ря­да, вве­де­на еди­ная кол­лек­тив­ная соб­ст­вен­ность на зем­лю, в промышленности ста­ли воз­ни­кать пред­при­ятия различных форм соб­ст­вен­но­сти.

Про­ве­де­ние эко­но­мической ре­фор­мы по­тре­бо­ва­ло серь­ёз­ной кад­ро­вой пе­ре­строй­ки КПК. 2-й пле­нум ЦК КПК 12-го со­зы­ва в октябре 1983 года при­нял ре­ше­ние «об упо­ря­до­че­нии» пар­тии - омо­ло­же­нии её ру­ко­во­дя­ще­го зве­на, очи­ще­нии партийных ря­дов от пас­сив­ных и чу­ж­дых эле­мен­тов, идео­ло­гическом вос­пи­та­нии. В со­от­вет­ст­вии с ус­та­нов­лен­ны­ми нор­ма­ми ро­та­ции к концу 1984 года около 900 тысяч, к концу 1986 года - 1,37 миллиона кад­ро­вых ра­бот­ни­ков с до­ре­во­лю­ци­он­ным партийным ста­жем бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны от ру­ко­во­дя­щих государственных и партийных долж­но­стей, что прак­ти­че­ски уст­ра­ни­ло ра­нее су­ще­ст­во­вав­шую сис­те­му по­жиз­нен­но­го на­зна­че­ния. На 4-м пле­ну­ме ЦК КПК 12-го со­зы­ва в сентябре 1985 года в от­став­ку бы­ло от­прав­ле­но зна­чительное чис­ло вхо­див­ших в со­став центральных партийных ор­га­нов ве­те­ра­нов ре­во­люционного дви­же­ния, в ре­зуль­та­те че­го ЦК КПК об­но­вил­ся на 20%, По­лит­бю­ро ЦК КПК - на 40%.

Од­но­вре­мен­но бы­ла раз­вёр­ну­та ре­ши­тель­ная борь­ба про­тив не­га­тив­ных яв­ле­ний в пар­тии (по­го­ня за на­жи­вой, хозяйственные пре­сту­п­ле­ния, кор­руп­ция, на­руше­ния партийной дис­ци­п­ли­ны и за­ко­нов стра­ны). Рост не­га­тив­ных яв­ле­ний ру­ко­во­дство КПК рас­смат­ри­ва­ло не толь­ко как ре­зуль­тат эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний, но и как след­ст­вие рас­ши­ре­ния кон­так­тов КНР с ка­пи­та­ли­стическими стра­на­ми. По­это­му, вы­сту­пая за ши­ро­кое при­ме­не­ние ры­ноч­ных прин­ци­пов в эко­но­ми­ке, оно од­но­вре­мен­но взя­ло курс на борь­бу с бур­жу­аз­ным влия­ни­ем в идео­ло­гической и куль­тур­ной сфе­рах. Наи­бо­лее опас­ной счи­та­лась «тен­ден­ция к бур­жу­аз­ной ли­бе­ра­ли­за­ции» в по­ли­тической сфе­ре. Ре­ши­тель­ным про­тив­ни­ком ка­ких бы то ни бы­ло ус­ту­пок «бур­жу­аз­ной де­мо­кра­тии» был Дэн Сяо­пин, счи­тав­ший не­при­ем­ле­мы­ми для КНР прин­ци­пы мно­го­пар­тий­но­сти западного об­раз­ца и раз­де­ле­ния пред­ста­вительной, ис­пол­нительной и су­деб­ной вла­стей и тре­бо­вав­ший не­укос­ни­тель­но­го со­блю­де­ния «че­ты­рёх ос­но­во­по­ла­гаю­щих прин­ци­пов», сфор­му­ли­ро­ван­ных в 1979 году.

Фак­ти­че­ский от­каз ру­ко­во­дства КПК от де­мо­кра­ти­за­ции по­ли­тической жиз­ни стал при­чи­ной мас­со­вых вы­сту­п­ле­ний сту­ден­тов и мо­ло­дё­жи в Шан­хае 20-22 декабря 1986 года и 20 других го­ро­дах. На со­сто­яв­шем­ся 16 января 1987 года за­се­да­нии По­лит­бю­ро ЦК КПК от­вет­ст­вен­ность за сту­денческие вол­не­ния бы­ла воз­ло­же­на на Ху Яо­ба­на, об­ви­нён­но­го в «край­не мяг­ком от­но­ше­нии к бур­жу­аз­ной ли­бе­ра­ли­за­ции». Ху Яо­бан был вы­ну­ж­ден ос­та­вить пост ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПК, ко­то­рый за­нял Чжао Цзы­ян.

Со­сто­яв­ший­ся 25 октября - 1 ноября 1987 года 13-й съезд КПК под­вёл ито­ги раз­ви­тия КНР с 1982 года. Съезд за­клю­чил, что пе­ри­од со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва в КНР бу­дет ох­ва­ты­вать дли­тель­ный пе­ри­од, а са­мо по се­бе по­строе­ние со­циа­лиз­ма не­воз­мож­но без глу­бо­кой ре­фор­мы эко­но­мической сис­те­мы, вклю­чаю­щей в се­бя пе­ре­строй­ку сис­тем пла­ни­ро­ва­ния и мак­ро­эко­но­мического ре­гу­ли­ро­ва­ния, ин­ве­стиц. и фи­нан­со­вой по­ли­ти­ки, а так­же соз­да­ние со­циа­ли­стического рын­ка. Опыт ре­фор­мы хо­зяйственного ме­ха­низ­ма был обоб­щён в те­зи­се: «го­су­дар­ст­во ре­гу­ли­ру­ет ры­нок - ры­нок ре­гу­ли­ру­ет пред­при­ятия». Съезд ут­вер­дил в долж­но­сти ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПК Чжао Цзыя­на.

Тянь­ань­мынь­ские со­бы­тия в Пе­ки­не в ап­ре­ле - на­ча­ле ию­ня 1989 года при­ве­ли к но­вым из­ме­не­ни­ям в ру­ко­во­дстве КПК. На 4-м пле­ну­ме ЦК КПК, со­зван­ном 23-24 июня 1989 года, Чжао Цзы­ян был об­ви­нён в до­пу­щен­ных им ошиб­ках во вре­мя ан­ти­пар­тий­ных и ан­ти­со­циа­ли­стических вол­не­ний и бес­по­ряд­ков и ос­во­бо­ж­дён от обя­зан­но­стей ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПК. На эту долж­ность был из­бран Цзян Цзэ­минь. Но­вое партийное ру­ко­во­дство пред­при­ня­ло ша­ги по ук­ре­п­ле­нию ав­то­ри­те­та КПК и ис­ко­ре­не­нию не­га­тив­ных яв­ле­ний в пар­тии, ко­то­рые мог­ли дать по­вод для кри­ти­ки в её ад­рес и по­ста­вить под сомнение по­ли­тическое ли­дер­ст­во ком­му­ни­стов в китайском об­ще­ст­ве. Бы­ли при­ня­ты ме­ры по ак­ти­ви­за­ции про­па­ган­ди­ст­ской и идео­ло­гической дея­тель­но­сти КПК, уси­лен кон­троль над СМИ, рын­ком пе­чат­ной и аудио­ви­зу­аль­ной про­дук­ции, ог­ра­ни­че­но уча­стие кад­ро­вых ра­бот­ни­ков и чле­нов их се­мей в ком­мерческой дея­тель­но­сти.

Со­сто­яв­ший­ся 9 сентября 1989 года 5-й пле­нум ЦК КПК 13-го со­зы­ва ос­во­бо­дил Дэн Сяо­пи­на по его прось­бе от обя­зан­но­стей председателя Во­енного со­ве­та ЦК КПК (тем не ме­нее вплоть до сво­ей кон­чи­ны 19 февраля 1997 года он ос­та­вал­ся са­мым влия­тель­ным дея­те­лем КПК). Ру­ко­во­дство Во­енным со­ве­том бы­ло воз­ло­же­но на Цзян Цзэ­ми­ня, ко­то­рый 27 марта 1993 года был из­бран так­же Председателем КНР.

Про­шед­ший 12-18 октября 1992 года 14-й съезд КПК при­нял ре­ше­ние об ак­ти­ви­за­ции эко­но­мической ре­фор­мы, про­воз­гла­сив курс на строи­тель­ст­во «со­циа­ли­стической ры­ноч­ной эко­но­ми­ки». 3-й пле­нум ЦК КПК 14-го со­зы­ва (11-14 ноября 1993 года) ут­вер­дил кон­крет­ную про­грам­му соз­да­ния в КНР к 2000 году но­вой эко­но­мической сис­те­мы. 15-й съезд КПК (12-18 сентября 1997 года) за­кре­пил в ус­та­ве пар­тии те­зис скон­чав­ше­го­ся не­за­дол­го до это­го Дэн Сяо­пи­на о «строи­тель­ст­ве со­циа­лиз­ма с китайской спе­ци­фи­кой» (ю чжун­го тэ­сэ дэ шэху­эй­чжуи) в ка­чест­ве ос­но­во­по­ла­гаю­щей идей­но-по­ли­тической док­три­ны.

Про­грам­ма раз­ви­тия пар­тии и стра­ны до середины XXI века бы­ла оп­ре­де­ле­на ре­ше­ния­ми 16-го съез­да КПК, со­сто­яв­ше­го­ся 8-14 ноября 2002 года. Он под­твер­дил не­из­мен­ность ге­не­раль­ной ли­нии КПК на строи­тель­ст­во «со­циа­лиз­ма с китайской спе­ци­фи­кой» и «трёх­ша­го­вой» стра­те­гии Дэн Сяо­пи­на, на­звав в ка­че­ст­ве третье­го «ша­га» до­ве­де­ние сред­не­ду­ше­во­го по­ка­за­те­ля ВНП к 2020 до 3 тысяч долларов США. Съезд за­кре­пил по­ня­тие «сяо кан» в ка­че­ст­ва си­но­ни­ма на­чаль­но­го эта­па со­циа­лиз­ма; под­черк­нул дол­го­вре­мен­ность вы­пол­не­ния за­да­чи по мо­дер­ни­за­ции Ки­тая, рас­счи­тан­ной на многие по­ко­ле­ния, при­звал «со­хра­нять и со­вер­шен­ст­во­вать основную эко­но­мическую сис­те­му, ба­зи­рую­щую­ся на од­но­вре­мен­ном раз­ви­тии различных ук­ла­дов эко­но­ми­ки при до­ми­ни­ро­ва­нии об­щественной соб­ст­вен­но­сти». В ус­тав пар­тии бы­ло вне­се­но по­ло­же­ние о том, что КПК пред­став­ля­ет три об­щественные си­лы: «пе­ре­до­вые про­из­во­дительные си­лы», «пе­ре­до­вую куль­ту­ру» и «по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во на­ро­да». Пар­тия про­воз­гла­ша­лась аван­гар­дом не толь­ко про­ле­та­риа­та, но и «аван­гар­дом на­ро­да и китайской на­ции». Съезд дал официальную санк­цию на при­ём в ря­ды КПК пред­ста­ви­те­лей но­вых со­ци­аль­ных сло­ёв, поя­вив­ших­ся за го­ды ры­ноч­ных ре­форм, в том числе но­вой эко­но­мической эли­ты. На съез­де бы­ла так­же окон­ча­тель­но за­кре­п­ле­на про­це­ду­ра пла­но­мер­ной сме­ны по­коле­ний в ру­ко­во­дя­щих ор­га­нах КПК и КНР. В со­от­вет­ст­вии с ней Цзян Цзэ­минь по­дал в от­став­ку с по­ста ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПК, на эту долж­ность был из­бран Ху Цзинь­тао (15 марта 2003 года из­бран так­же Председателем КНР, а в сентября 2004 года председателем Во­енного со­ве­та ЦК КПК).

Со­сто­яв­ший­ся в октябре 2007 года 17-й съезд КПК (2200 де­ле­га­тов, пред­став­ляв­ших 73 миллиона чле­нов пар­тии) впи­сал в ус­тав КПК по­ло­же­ние о «на­учной кон­цеп­ции раз­ви­тия», пред­по­ла­гаю­щей от­каз от од­но­сто­рон­не­го ак­цен­та на ко­ли­че­ст­вен­ный рост в поль­зу ка­че­ст­вен­ных по­ка­за­те­лей, обес­пе­че­ние все­сто­рон­не­го гар­мо­нич­но­го и ус­той­чи­во­го раз­ви­тия на ба­зе еди­но­го и ком­плекс­но­го пла­ни­ро­ва­ния, в ос­но­ве ко­то­ро­го ле­жат «мар­ксизм-ле­ни­низм, идеи Мао Цзэ­ду­на, тео­рия Дэн Сяо­пи­на и важ­ные идеи трой­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва». Тео­рия «китайского са­мо­быт­но­го со­циа­лиз­ма» (чжун­го тэ­сэ шэху­эй­чжуи), став­шая раз­ви­ти­ем пред­ло­жен­ной Дэн Сяо­пи­ном тео­рии строи­тель­ст­ва «со­циа­лиз­ма с китайской спе­ци­фи­кой», трак­ту­ет­ся как «но­вей­шее дос­ти­же­ние ки­таи­за­ции мар­ксиз­ма» и «не­пре­рыв­но раз­ви­ваю­щая­ся от­кры­тая тео­ре­ти­че­ская сис­те­ма». На съез­де был вы­дви­нут ло­зунг соз­да­ния в Ки­тае «гар­мо­нич­но­го со­циа­ли­стического мо­дер­ни­зи­ро­ван­но­го го­су­дар­ст­ва». Вы­де­ле­ны 5 на­прав­ле­ний раз­вития «китайского са­мо­быт­но­го со­циа­лиз­ма»: са­мо­сто­ятельной ин­но­ва­ции, «но­вая ин­ду­ст­риа­ли­за­ция», мо­дер­ни­за­ция сельского хозяйства, ур­ба­ни­за­ция, по­ли­тическое раз­ви­тие. К на­прав­ле­ни­ям еди­но­го ком­плекс­но­го пла­ни­ро­ва­ния до­бав­лен пункт о «еди­ном ком­плекс­ном пла­ни­ро­ва­нии внутренней и ме­ж­ду­народной об­ста­нов­ки».

Иллюстрации:

Флаг Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая.

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