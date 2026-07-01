КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ (КПИ; Partai Komunis Indonesia) - основана 23 мая 1920 года на базе Индийского социал-демократического союза (ИСДФ), созданного в 1914 году группой нидерландских социал-демократов.
С декабря 1920 года член Коммунистического интернационала. Вопреки позиции Коминтерна руководство КПИ считало своей целью установление советской власти в Индонезии. После поражения в 1927 году восстания под антиколониальными и социалистическими лозунгами и вплоть до провозглашения независимости Индонезии в 1945 году КПИ работала в подполье. В 1948 года с ней слились Рабочая партия Индонезии и Социалистическая партия Индонезии. После Мадиунских событий 1948 года коммунисты подверглись репрессиям и были вынуждены вновь уйти в подполье.
В 1951 году КПИ была легализована и начала издавать собственную газету «Harian Rakjat». С 1954 года КПИ возглавлял Д.Н. Айдит (в 1954-1959 годах генеральный секретарь, в 1959-1965 годах председатель ЦК КПИ). По результатам парламентских выборов 1955 года партия получила около 15% депутатских мандатов. Поддерживая режим президента Сукарно, КПИ выступала с антиимпериалистических позиций, призывала активизировать борьбу с коррупцией, провести аграрную реформу, национализировать иностранную собственность.
Политика КПИ вызывала острое недовольство крупных мусульманских землевладельцев и генералитета, добивавшихся передачи руководства страной армии. Выступление группы офицеров против правого генералитета 30 сентября 1965 года (смотри «Тридцатого сентября движение»), поддержанное руководством КПИ, было использовано командованием армии в качестве предлога для репрессий против коммунистов, в ходе которых погибло, по различным данным, от 1 до 3 миллионов человек. В 1966 году КПИ официально запрещена, после чего распалась на несколько мелких коммунистических групп.