КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИН­ДО­НЕЗИИ (КПИ; Partai Komunis Indonesia) - ос­но­ва­на 23 мая 1920 года на ба­зе Ин­дий­ско­го со­ци­ал-де­мо­кра­тического сою­за (ИСДФ), соз­дан­но­го в 1914 году груп­пой ни­дерландских со­ци­ал-де­мо­кра­тов.

С декабря 1920 года член Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла. Во­пре­ки по­зи­ции Ко­мин­тер­на ру­ко­во­дство КПИ счи­та­ло сво­ей це­лью ус­та­нов­ле­ние советской вла­сти в Ин­до­не­зии. По­сле по­ра­же­ния в 1927 году вос­ста­ния под ан­ти­ко­ло­ни­аль­ны­ми и со­циа­ли­стическими ло­зун­га­ми и вплоть до про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти Ин­до­не­зии в 1945 году КПИ ра­бо­та­ла в под­полье. В 1948 года с ней сли­лись Ра­бо­чая пар­тия Ин­до­не­зии и Со­циа­ли­стическая пар­тия Ин­до­не­зии. По­сле Ма­ди­ун­ских со­бы­тий 1948 года ком­му­ни­сты под­верг­лись ре­прес­си­ям и бы­ли вы­ну­ж­де­ны вновь уй­ти в под­по­лье.

В 1951 году КПИ бы­ла ле­га­ли­зо­ва­на и на­чала из­да­вать собственную газету «Harian Ra­kjat». С 1954 года КПИ воз­глав­лял Д.Н. Ай­дит (в 1954-1959 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь, в 1959-1965 годах председатель ЦК КПИ). По ре­зуль­та­там пар­ла­мент­ских вы­бо­ров 1955 года пар­тия по­лу­чи­ла около 15% де­пу­тат­ских ман­да­тов. Под­дер­жи­вая ре­жим пре­зи­ден­та Су­кар­но, КПИ вы­сту­па­ла с ан­ти­им­пе­риа­ли­стических по­зи­ций, при­зы­ва­ла ак­ти­ви­зи­ро­вать борь­бу с кор­руп­ци­ей, про­вес­ти аг­рар­ную ре­фор­му, на­цио­на­ли­зи­ро­вать иностранную соб­ст­вен­ность.

По­ли­ти­ка КПИ вы­зы­ва­ла ост­рое не­до­воль­ст­во круп­ных му­сульманских зем­ле­вла­дель­цев и ге­не­ра­ли­те­та, до­би­вав­ших­ся пе­ре­да­чи ру­ко­во­д­ства стра­ной ар­мии. Вы­сту­п­ле­ние груп­пы офи­це­ров про­тив пра­во­го ге­не­ра­ли­те­та 30 сентября 1965 года (смотри «Три­дца­то­го сен­тяб­ря дви­же­ние»), под­дер­жан­ное ру­ко­во­дством КПИ, бы­ло ис­поль­зо­ва­но ко­ман­до­ва­ни­ем ар­мии в ка­че­ст­ве пред­ло­га для ре­прес­сий про­тив ком­му­ни­стов, в хо­де ко­то­рых по­гиб­ло, по различным дан­ным, от 1 до 3 миллионов человек. В 1966 году КПИ офи­ци­аль­но за­пре­ще­на, по­сле че­го рас­па­лась на несколько мел­ких ком­му­ни­стических групп.

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