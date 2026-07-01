КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДИИ (КПИ) - образована 26 декабря 1925 года на объединительной конференции индийских марксистов под председательством М.С. Четтияра в городе Канпур.
В колониальный период была малочисленной и не пользовалась влиянием, до 1942 года фактически находилась в подполье. После достижения Индией независимости (1947 год) популярность КПИ стала расти. В 1951 году на всеиндийской конференции была принята программа партии. В программе отмечалось, что хотя КПИ и имеет своей целью построение в стране социалистического общества, однако на данном этапе, ввиду отсталости экономического развития Индии, видит свою главную задачу в борьбе за искоренение остатков колониализма и феодализма, за осуществление неотложных социально-экономических преобразований в интересах народа.
В 1951 году генеральным секретарём КПИ был избран А.К. Гхош. С его именем связаны: преодоление левосектантских изоляционистских настроений в индийском коммунистическом движении; курс на создание единого демократического фронта и поддержку прогрессивных преобразований правительств независимой Индии, возглавляемых Индийским национальным конгрессом (ИНК). В 1957-1959 годах КПИ возглавляла правительство штата Керала. В 1960-х годах внутри КПИ неоднократно возникали разногласия, приводившие к расколу партии.
В ноябре 1964 года группа руководящих деятелей вышла из КПИ и объявила о создании Коммунистической партии Индии (марксистской) [КПИ(м)], образовав тем самым параллельную компартию. В 1970-х годах КПИ сблизилась с ИНК и вместе с ним неоднократно формировала правительство штата Керала, в 1975-1977 годах поддержала режим чрезвычайного положения, введённый И. Ганди. После его отмены и ряда поражений на выборах КПИ переориентировалась на сотрудничество с КПИ(м).
Влияние КПИ резко снизилось в начале 1990-х годов в связи с отстранением коммунистов от власти в странах Восточной Европы. Во 2-й половине 1990-х годов КПИ отчасти восстановила свои позиции. В 1996-1998 годах она вошла в число 14 левых и центристских партий, приведших к власти коалиционное правительства Объединённого фронта. По результатам выборов 2004 года партия получила 10 мест в парламенте. Печатные органы - «New Age», «Мукти сангхарш» (хинди).