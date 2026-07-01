КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДИИ (КПИ) - об­ра­зо­ва­на 26 декабря 1925 года на объ­еди­нительной кон­фе­рен­ции индийских мар­ксис­тов под пред­се­да­тель­ст­вом М.С. Чет­тия­ра в городе Кан­пур .

В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од бы­ла ма­ло­чис­лен­ной и не поль­зо­ва­лась вли­я­ни­ем, до 1942 года фак­ти­че­ски на­хо­ди­лась в под­по­лье. По­сле дос­ти­же­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти (1947 год) по­пу­ляр­ность КПИ ста­ла рас­ти. В 1951 году на все­ин­дий­ской кон­фе­рен­ции бы­ла при­ня­та про­грам­ма пар­тии. В про­грам­ме от­ме­ча­лось, что хо­тя КПИ и име­ет сво­ей це­лью по­строе­ние в стра­не со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва, од­на­ко на дан­ном эта­пе, вви­ду от­ста­ло­сти эко­но­мического раз­ви­тия Ин­дии, ви­дит свою главную за­да­чу в борь­бе за ис­ко­ре­не­ние ос­тат­ков ко­ло­ниа­лиз­ма и фео­да­лиз­ма, за осу­ще­ст­в­ле­ние не­от­лож­ных со­ци­аль­но-эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний в ин­те­ре­сах на­ро­да.

В 1951 году ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём КПИ был из­бран А.К. Гхош . С его име­нем свя­за­ны: пре­одо­ле­ние ле­во­сек­тант­ских изо­ля­цио­ни­ст­ских на­строе­ний в индийском ком­му­ни­стическом дви­же­нии; курс на соз­да­ние еди­но­го де­мо­кра­тического фрон­та и под­держ­ку про­грес­сив­ных пре­об­ра­зо­ва­ний пра­ви­тельств не­за­ви­си­мой Ин­дии, воз­глав­ляе­мых Ин­дий­ским на­цио­наль­ным кон­грес­сом (ИНК). В 1957-1959 годах КПИ воз­глав­ля­ла пра­ви­тель­ст­во шта­та Ке­ра­ла. В 1960-х годах внут­ри КПИ не­од­но­крат­но воз­ни­ка­ли раз­но­гла­сия, при­во­див­шие к рас­ко­лу пар­тии.

В но­ябре 1964 года груп­па ру­ко­во­дя­щих дея­те­лей вы­шла из КПИ и объ­я­ви­ла о соз­да­нии Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ин­дии (мар­кси­ст­ской) [КПИ(м)], об­ра­зо­вав тем са­мым па­рал­лель­ную ком­пар­тию. В 1970-х годах КПИ сбли­зи­лась с ИНК и вмес­те с ним не­од­но­крат­но фор­ми­ро­ва­ла пра­ви­тель­ст­во шта­та Ке­ра­ла, в 1975-1977 годах под­дер­жа­ла ре­жим чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния, вве­дён­ный И. Ган­ди . По­сле его от­ме­ны и ря­да по­ра­же­ний на вы­бо­рах КПИ пе­ре­ори­ен­ти­ро­ва­лась на со­труд­ни­че­ст­во с КПИ(м).

Влия­ние КПИ рез­ко сни­зи­лось в начале 1990-х годов в свя­зи с от­стра­не­ни­ем ком­му­ни­стов от вла­сти в стра­нах Восточной Ев­ро­пы. Во 2-й половине 1990-х годов КПИ от­час­ти вос­ста­но­ви­ла свои по­зи­ции. В 1996-1998 годах она во­шла в чис­ло 14 ле­вых и цен­три­ст­ских пар­тий, при­вед­ших к вла­сти коа­лиционное пра­ви­тель­ст­ва Объ­е­ди­нён­но­го фрон­та. По ре­зуль­та­там вы­бо­ров 2004 года пар­тия по­лу­чи­ла 10 мест в пар­ла­мен­те. Пе­чат­ные ор­га­ны - «New Age», «Мук­ти санг­харш» (хин­ди).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)