КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИИ (КПГ; Κομμουνιστιϰό Κόμμα Ελλάδας) - ос­но­ва­на 17-23 ноября 1918 года.

До 1920 года на­зы­ва­лась Со­циа­ли­стической ра­бо­чей пар­ти­ей Гре­ции (СРПГ); на 2-м съез­де (апрель 1920 года), при­няв­шем ре­ше­ние о при­сое­ди­не­нии пар­тии к Ком­му­ни­сти­че­ско­му ин­тер­на­цио­на­лу, бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в СРПГ (ком­му­ни­сти­че­скую). Современное название с 1924 года. С ус­та­нов­ле­ни­ем дик­та­ту­ры генерала И. Ме­так­са­са (август 1936 года) КПГ бы­ла за­пре­ще­на. В го­ды Второйй ми­ро­вой вой­ны, по­сле ок­ку­па­ции Гре­ции Гер­ма­ни­ей и Ита­лией, пар­тия сыг­ра­ла ве­ду­щую роль в соз­да­нии Гре­че­ско­го на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­но­го фрон­та (ЭАМ), а за­тем в декабре 1941 года - Гре­че­ской на­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ар­мии (ЭЛАС). Пред­ста­ви­те­ли КПГ с мар­та 1944 года за­ни­ма­ли ряд ру­ко­во­дя­щих по­стов в По­ли­тическом комитете национального ос­во­бо­ж­де­ния, вы­пол­няв­шем функ­ции временного пра­ви­тель­ст­ва в ос­во­бо­ж­дён­ных от ок­ку­пан­тов рай­онах Гре­ции.

С на­ча­лом Гра­ж­дан­ской вой­ны в Гре­ции 1946-1949 годов КПГ сфор­ми­ро­ва­ла и воз­гла­ви­ла Де­мо­кра­тическую ар­мию Гре­ции (октябрь 1946 года), ко­то­рая раз­вер­ну­ла бое­вые дей­ст­вия про­тив пра­вительственных войск. В декабре 1947 года КПГ бы­ла вновь за­пре­ще­на, 40 тысяч её чле­нов аре­сто­ва­ны, не­ко­то­рые каз­не­ны, многие греческие ком­му­ни­сты бы­ли вы­ну­ж­де­ны эмиг­ри­ро­вать. По­сле окон­ча­ния гражданской вой­ны КПГ дей­ст­во­ва­ла в под­по­лье, под­вер­га­лась жес­то­ким пре­сле­до­ва­ни­ям (в 1952 году каз­нён один из ру­ко­во­ди­те­лей КПГ Н. Бе­ло­ян­нис). В мар­те 1956 года от ру­ко­вод­ства пар­ти­ей от­стра­нён Н. За­ха­риа­дис, об­ви­нён­ный в про­ве­де­нии ле­вац­кой, сек­тант­ской ли­нии и на­са­ж­де­нии куль­та лич­но­сти. По­сле ус­та­нов­ле­ния «чёр­ных пол­ков­ни­ков дик­та­ту­ры» 1967-1974 годах КПГ ини­ции­ро­ва­ла соз­да­ние еди­но­го фрон­та борь­бы с дик­та­тор­ским ре­жи­мом. Ввод войск стран Вар­шав­ско­го до­го­во­ра в Че­хо­сло­ва­кию (смотри « Праж­ская вес­на ») вы­звал ост­рые дис­кус­сии и рас­кол КПГ; ком­му­ни­сты, вы­шед­шие из неё, объ­е­ди­ни­лись в Ком­му­ни­стическую пар­тию Гре­ции (внут­рен­нюю).

По­сле па­де­ния хун­ты в 1974 году КПГ бы­ла ле­га­ли­зо­ва­на. В 1970-1990-х годах пар­тия пред­при­ня­ла несколько по­пы­ток соз­да­ния под сво­им ру­ко­во­дством пред­вы­бор­но­го объ­е­ди­не­ния ле­вых сил. Соз­дан­ная ею Коа­ли­ция ле­вых и про­грес­са по­лу­чи­ла на вы­бо­рах 1989 года 13,1% го­ло­сов. По­сле рас­па­да СССР и кру­ше­ния ми­ро­вой со­циа­ли­стической сис­те­мы КПГ про­дол­жа­ет от­стаи­вать ре­во­люционные мар­кси­ст­ские прин­ци­пы, вы­сту­па­ет про­тив член­ст­ва Гре­ции в НАТО и ЕС. Со­сто­яв­ший­ся 22-26 мая 1996 го­да 15-й съезд КПГ при­нял но­вую про­грам­му, в ко­то­рой целью пар­тии про­воз­гла­ша­ет­ся соз­да­ние все­на­род­но­го ан­ти­им­пе­риа­ли­стического, ан­ти­мо­но­по­ли­стического, де­мо­кра­тического фрон­та в це­лях борь­бы про­тив вла­сти мо­но­по­лий и им­пе­риа­ли­стич. гос­под­ства, за со­циа­лизм.

В 2000-х годах роль и влия­ние КПГ зна­чи­тель­но воз­рос­ли, она ста­ла треть­ей по ве­ли­чи­не и зна­че­нию пар­ти­ей Гре­ции. На вы­бо­рах в Ев­ропейский пар­ла­мент 2004 года КПГ за­вое­ва­ла 9,5% го­ло­сов греческих из­би­ра­те­лей, три её де­пу­та­та во­шли во фрак­цию «Объ­е­ди­нён­ные ев­ропейские ле­вые/Северные зе­лё­ные ле­вые». На пар­ла­мент­ских вы­борах 2007 года за КПГ про­го­ло­со­ва­ло 8,2% из­би­ра­те­лей, пар­тия по­лу­чи­ла 22 де­путат­ских ман­да­та. КПГ кон­тро­ли­ру­ет проф­со­юз Все­ра­бо­чий бое­вой фронт, те­ле­ка­нал «902» и ра­дио­стан­цию «90,2». Зна­чительным влия­ни­ем рас­по­ла­га­ет её мо­ло­дёж­ная организация - Ком­му­ни­стическая мо­ло­дёжь Гре­ции (Κομμουνιστιϰή Νεολαία Ελλάδας, KNE). В греческих уни­вер­си­те­тах дей­ст­ву­ет Ком­му­ни­стический сту­денческий со­юз (Πανσπουδαστιϰή Κίνηση Συνεργασίας ), ста­биль­но по­лу­чаю­щий на вы­бо­рах в сту­денческие со­ве­ты около 15% го­ло­сов. Пе­чат­ный ор­ган - газета «Ριζοσπάστης » («Ра­ди­кал»).

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