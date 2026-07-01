КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГРЕЦИИ (КПГ; Κομμουνιστιϰό Κόμμα Ελλάδας) - основана 17-23 ноября 1918 года.
До 1920 года называлась Социалистической рабочей партией Греции (СРПГ); на 2-м съезде (апрель 1920 года), принявшем решение о присоединении партии к Коммунистическому интернационалу, была переименована в СРПГ (коммунистическую). Современное название с 1924 года. С установлением диктатуры генерала И. Метаксаса (август 1936 года) КПГ была запрещена. В годы Второйй мировой войны, после оккупации Греции Германией и Италией, партия сыграла ведущую роль в создании Греческого национально-освободительного фронта (ЭАМ), а затем в декабре 1941 года - Греческой народно-освободительной армии (ЭЛАС). Представители КПГ с марта 1944 года занимали ряд руководящих постов в Политическом комитете национального освобождения, выполнявшем функции временного правительства в освобождённых от оккупантов районах Греции.
С началом Гражданской войны в Греции 1946-1949 годов КПГ сформировала и возглавила Демократическую армию Греции (октябрь 1946 года), которая развернула боевые действия против правительственных войск. В декабре 1947 года КПГ была вновь запрещена, 40 тысяч её членов арестованы, некоторые казнены, многие греческие коммунисты были вынуждены эмигрировать. После окончания гражданской войны КПГ действовала в подполье, подвергалась жестоким преследованиям (в 1952 году казнён один из руководителей КПГ Н. Белояннис). В марте 1956 года от руководства партией отстранён Н. Захариадис, обвинённый в проведении левацкой, сектантской линии и насаждении культа личности. После установления «чёрных полковников диктатуры» 1967-1974 годах КПГ инициировала создание единого фронта борьбы с диктаторским режимом. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию (смотри «Пражская весна») вызвал острые дискуссии и раскол КПГ; коммунисты, вышедшие из неё, объединились в Коммунистическую партию Греции (внутреннюю).
После падения хунты в 1974 году КПГ была легализована. В 1970-1990-х годах партия предприняла несколько попыток создания под своим руководством предвыборного объединения левых сил. Созданная ею Коалиция левых и прогресса получила на выборах 1989 года 13,1% голосов. После распада СССР и крушения мировой социалистической системы КПГ продолжает отстаивать революционные марксистские принципы, выступает против членства Греции в НАТО и ЕС. Состоявшийся 22-26 мая 1996 года 15-й съезд КПГ принял новую программу, в которой целью партии провозглашается создание всенародного антиимпериалистического, антимонополистического, демократического фронта в целях борьбы против власти монополий и империалистич. господства, за социализм.
В 2000-х годах роль и влияние КПГ значительно возросли, она стала третьей по величине и значению партией Греции. На выборах в Европейский парламент 2004 года КПГ завоевала 9,5% голосов греческих избирателей, три её депутата вошли во фракцию «Объединённые европейские левые/Северные зелёные левые». На парламентских выборах 2007 года за КПГ проголосовало 8,2% избирателей, партия получила 22 депутатских мандата. КПГ контролирует профсоюз Всерабочий боевой фронт, телеканал «902» и радиостанцию «90,2». Значительным влиянием располагает её молодёжная организация - Коммунистическая молодёжь Греции (Κομμουνιστιϰή Νεολαία Ελλάδας, KNE). В греческих университетах действует Коммунистический студенческий союз (Πανσπουδαστιϰή Κίνηση Συνεργασίας ), стабильно получающий на выборах в студенческие советы около 15% голосов. Печатный орган - газета «Ριζοσπάστης » («Радикал»).