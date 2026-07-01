КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕР­МАНИИ (КПГ; Kommunistische Partei Deutschlands) - ос­но­ва­на в пе­ри­од Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года в Гер­ма­нии на уч­ре­дительном съез­де, со­зван­ном в Бер­ли­не 30 декабря 1918 - 01 января 1919 годов «Спар­та­ка сою­зом» по ини­циа­ти­ве К. Либк­нех­та и Р. Люк­сем­бург.

С мо­мен­та соз­да­ния по­зи­цио­ни­ро­ва­ла се­бя как ре­во­люционная аль­тер­на­ти­ва Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии (СДПГ). В 1919 году всту­пи­ла в Ком­му­ни­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал, без­ус­пеш­но пы­та­лась до­бить­ся пе­ре­рас­та­ния бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тической Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года в со­циа­ли­сти­че­скую. В декабре 1920 года к КПГ при­сое­ди­ни­лось ле­вое кры­ло Не­за­ви­си­мой со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии. Во вре­мя Рур­ско­го кон­флик­та 1922-1923 годов пред­при­ня­ла но­вую по­пыт­ку до­бить­ся подъ­ё­ма ре­во­люц. дви­же­ния, по­сле че­го в но­ябре 1923 года бы­ла вре­мен­но за­пре­ще­на (до вес­ны 1924 года дей­ст­во­ва­ла в под­по­лье) и пе­ре­жи­ла глу­бо­кий внутренний кри­зис.

С конца 1925 года под руководством Э. Тель­ма­на вос­ста­но­ви­ла своё вли­яние, ко­то­рое осо­бен­но воз­рос­ло в пе­риод ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов (на вы­бо­рах в рейхс­таг в но­ябре 1932 года по­лу­чи­ла около 6 миллионов го­ло­сов из­би­ра­те­лей). По­сле ус­та­нов­ле­ния в Гер­ма­нии гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры (январь 1933 года) бы­ла за­пре­ще­на (про­дол­жа­ла дей­ст­во­вать в под­по­лье), функ­цио­не­ры и ря­до­вые чле­ны пар­тии под­верг­лись жес­то­ким пре­сле­до­ва­ни­ям. Мно­гие эмиг­ри­ро­вав­шие из стра­ны чле­ны КПГ сра­жа­лись в ря­дах рес­пуб­ли­кан­цев во вре­мя Гражданской вой­ны в Ис­па­нии 1936-1939 годов . С на­ча­лом Второй ми­ро­вой вой­ны КПГ при­зва­ла немецких ра­бо­чих со­дей­ст­во­вать во­енному по­ра­же­нию Гер­ма­нии. В ию­ле 1943 года по ини­циа­ти­ве ЦК КПГ на тер­ри­то­рии СССР был соз­дан На­цио­наль­ный ко­ми­тет «Сво­бод­ная Гер­ма­ния».

По окон­ча­нии Второй ми­ро­вой вой­ны КПГ во­зоб­но­ви­ла свою ле­галь­ную дея­тель­ность в Со­вет­ской зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии в ию­не 1945 года. В воз­зва­нии ЦК КПГ от 11 июня 1945 года, к ко­то­ро­му при­со­еди­нил­ся ЦК СДПГ, бы­ла на­ме­че­на ши­ро­кая про­грам­ма де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний на ба­зе со­труд­ни­че­ст­ва всех ан­ти­фа­ши­ст­ских сил стра­ны. В апреле 1946 года в Восточной Гер­ма­нии КПГ объ­е­ди­ни­лась с СДПГ в Со­циа­ли­сти­че­скую еди­ную пар­тию Гер­ма­нии (СЕПГ).

В западных зо­нах ок­ку­па­ции Гер­ма­нии с ле­та 1945 года КПГ дей­ст­во­ва­ла толь­ко на зе­мель­ном уров­не и бы­ла пред­став­ле­на поч­ти во всех зе­мель­ных пра­ви­тель­ст­вах. 27 апреля 1948 года на ба­зе зе­мель­ных ор­га­ни­заций ком­му­ни­стов об­ра­зо­ва­на еди­ная КПГ, ко­то­рую воз­гла­вил М. Рей­ман. В 1948-1949 годах КПГ вы­сту­па­ла за со­хра­не­ние един­ст­ва Гер­ма­нии, уде­ляя основное вни­ма­ние ра­бо­те в проф­сою­зах. По­сле соз­да­ния ФРГ на пер­вых вы­бо­рах в бун­дес­таг КПГ по­лу­чи­ла 5,7% го­ло­сов из­би­ра­те­лей и 15 мест в пар­ла­мен­те. На вы­бо­рах в бун­дес­таг 1953 году ей не уда­лось пре­одо­леть 5%-ный барь­ер.

В 1-й половине 1950-х годов КПГ раз­вер­ну­ла борь­бу про­тив кур­са К. Аде­нау­эра на ре­ми­ли­та­ри­за­цию ФРГ, про­тив Па­риж­ских со­гла­ше­ний 1954 года и всту­п­ле­ния ФРГ в НАТО . В даль­ней­шем КПГ всё боль­ше дис­тан­ци­ро­ва­лась от пар­ла­мент­ских по­ли­тических пар­тий, что да­ло по­вод пра­ви­тель­ст­ву для про­ве­де­ния су­деб­но­го про­цес­са про­тив КПГ (на­чал­ся в но­ябре 1954 года) и её за­пре­та как ан­ти­кон­сти­ту­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции (17 августа 1956 года). В по­сле­дую­щие го­ды КПГ про­дол­жа­ла дей­ст­во­вать в под­по­лье.

В кон­це сентября 1968 года в ФРГ на­чал ра­бо­ту Фе­де­раль­ный комитет по соз­да­нию Германской ком­му­ни­стической пар­тии (ГКП). 12-13 апреля 1969 года в городе Эс­сен со­сто­ял­ся уч­ре­дительный съезд ГКП. В январе 1970 года пар­тия на­счи­ты­ва­ла около 30 тысяч чле­нов. С мо­мен­та сво­его соз­да­ния она не ока­зы­ва­ла сколь­ко-ни­будь су­ще­ст­вен­но­го влия­ния на по­ли­ти­ку ФРГ, ей не уда­ва­лось дос­тичь ус­пе­ха на вы­бо­рах как ре­гио­наль­но­го, так и фе­де­раль­но­го уров­ня. Главный ак­цент в сво­ей дея­тель­но­сти она де­ла­ет на ан­ти­во­енную борь­бу. Рас­пад ми­ро­вой сис­те­мы со­циа­лиз­ма при­вёл к рез­ко­му па­де­нию чис­лен­но­сти ГКП (в 1989 году около 7 тысяч человек), от­то­ку её чле­нов в СДПГ, Пар­тию де­мо­кра­ти­че­ско­го со­циа­лиз­ма и другие ле­вые пар­тии. Пе­чат­ный ор­ган - еже­не­дель­ная газета «Unsere Zeit» (с 1969 года).

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