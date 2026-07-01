КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ (КПГ; Kommunistische Partei Deutschlands) - основана в период Ноябрьской революции 1918 года в Германии на учредительном съезде, созванном в Берлине 30 декабря 1918 - 01 января 1919 годов «Спартака союзом» по инициативе К. Либкнехта и Р. Люксембург.
С момента создания позиционировала себя как революционная альтернатива Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В 1919 году вступила в Коммунистический интернационал, безуспешно пыталась добиться перерастания буржуазно-демократической Ноябрьской революции 1918 года в социалистическую. В декабре 1920 года к КПГ присоединилось левое крыло Независимой социал-демократической партии Германии. Во время Рурского конфликта 1922-1923 годов предприняла новую попытку добиться подъёма революц. движения, после чего в ноябре 1923 года была временно запрещена (до весны 1924 года действовала в подполье) и пережила глубокий внутренний кризис.
С конца 1925 года под руководством Э. Тельмана восстановила своё влияние, которое особенно возросло в период мирового экономического кризиса 1929-1933 годов (на выборах в рейхстаг в ноябре 1932 года получила около 6 миллионов голосов избирателей). После установления в Германии гитлеровской диктатуры (январь 1933 года) была запрещена (продолжала действовать в подполье), функционеры и рядовые члены партии подверглись жестоким преследованиям. Многие эмигрировавшие из страны члены КПГ сражались в рядах республиканцев во время Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. С началом Второй мировой войны КПГ призвала немецких рабочих содействовать военному поражению Германии. В июле 1943 года по инициативе ЦК КПГ на территории СССР был создан Национальный комитет «Свободная Германия».
По окончании Второй мировой войны КПГ возобновила свою легальную деятельность в Советской зоне оккупации Германии в июне 1945 года. В воззвании ЦК КПГ от 11 июня 1945 года, к которому присоединился ЦК СДПГ, была намечена широкая программа демократических преобразований на базе сотрудничества всех антифашистских сил страны. В апреле 1946 года в Восточной Германии КПГ объединилась с СДПГ в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ).
В западных зонах оккупации Германии с лета 1945 года КПГ действовала только на земельном уровне и была представлена почти во всех земельных правительствах. 27 апреля 1948 года на базе земельных организаций коммунистов образована единая КПГ, которую возглавил М. Рейман. В 1948-1949 годах КПГ выступала за сохранение единства Германии, уделяя основное внимание работе в профсоюзах. После создания ФРГ на первых выборах в бундестаг КПГ получила 5,7% голосов избирателей и 15 мест в парламенте. На выборах в бундестаг 1953 году ей не удалось преодолеть 5%-ный барьер.
В 1-й половине 1950-х годов КПГ развернула борьбу против курса К. Аденауэра на ремилитаризацию ФРГ, против Парижских соглашений 1954 года и вступления ФРГ в НАТО. В дальнейшем КПГ всё больше дистанцировалась от парламентских политических партий, что дало повод правительству для проведения судебного процесса против КПГ (начался в ноябре 1954 года) и её запрета как антиконституционной организации (17 августа 1956 года). В последующие годы КПГ продолжала действовать в подполье.
В конце сентября 1968 года в ФРГ начал работу Федеральный комитет по созданию Германской коммунистической партии (ГКП). 12-13 апреля 1969 года в городе Эссен состоялся учредительный съезд ГКП. В январе 1970 года партия насчитывала около 30 тысяч членов. С момента своего создания она не оказывала сколько-нибудь существенного влияния на политику ФРГ, ей не удавалось достичь успеха на выборах как регионального, так и федерального уровня. Главный акцент в своей деятельности она делает на антивоенную борьбу. Распад мировой системы социализма привёл к резкому падению численности ГКП (в 1989 году около 7 тысяч человек), оттоку её членов в СДПГ, Партию демократического социализма и другие левые партии. Печатный орган - еженедельная газета «Unsere Zeit» (с 1969 года).