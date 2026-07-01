КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АВСТРИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АВСТРИИ (КПА; Kommunistische Partei Österreichs) - основана 3 ноября 1918 года на учредительной конференции в Вене представителями левого крыла Социал-демократической рабочей партии.
В 1919 году вошла в Коммунистический интернационал. Выступала в поддержку Советской России и Венгерской советской республики 1919 года, выдвигала лозунг борьбы за социалистическую революцию и установление диктатуры пролетариата. В 1920-1930-х годах не смогла добиться сколько-нибудь значительного успеха на выборах. 26 мая 1933 года была запрещена австрийским правительством, возглавляемым Э. Дольфусом, и в последующие годы действовала в подполье.
После оккупации Австрии державами антигитлеровской коалиции КПА в апреле 1945 года возобновила легальную деятельность, её представители вошли во Временное правительство. До 1947 года была представлена в австрийском правительстве, до 1959 года - в Национальном совете Австрии. В этот период значительно увеличилась численность партии: в 1945 - 25 тысяч человек, в 1949 - 150 тысяч человек. Однако к концу 1950-х годов влияние КПА постепенно снизилось. После «Пражской весны» в партии произошёл раскол. С началом перестройки в СССР и распадом социалистической системы на 27-м съезде КПА (1990 год) была предпринята попытка «обновить» КПА, придать ей характер «открытой левой партии», что, однако, привело к потере ею трети членов (численность КПА в 1990 году - 9 тысяч человек).
С 1994 внутри КПА развивался конфликт между партийным руководством и левыми оппозиционными группами, который достиг своей кульминации в 2004 году, после принятия партийной конференцией решения о вступлении КПА в Партию европейских левых. 33-й съезд партии, состоявшийся в декабре 2004 года, бойкотировали несколько земельных партийных организаций. Организация КПА земли Штирия с этого времени действует автономно. Печатный орган КПА - ежедневная газета «Volksstimme» (до 1991 года; в 1945-1957 годах - «Österreichische Volksstimme»).