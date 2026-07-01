КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АВСТРИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АВС­Т­РИИ (КПА; Kommunistische Partei Ös­ter­reichs) - ос­но­ва­на 3 ноября 1918 года на уч­ре­дительной кон­фе­рен­ции в Ве­не пред­ста­ви­те­ля­ми ле­во­го кры­ла Со­ци­ал-де­мо­кра­тической ра­бо­чей пар­тии.

В 1919 году во­шла в Ком­му­ни­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал. Вы­сту­па­ла в под­держ­ку Советской Рос­сии и Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года, вы­дви­га­ла ло­зунг борь­бы за со­циа­ли­стическую ре­во­лю­цию и ус­та­нов­ле­ние дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та. В 1920-1930-х годах не смог­ла до­бить­ся сколь­ко-ни­будь зна­чительного ус­пе­ха на вы­борах. 26 мая 1933 года бы­ла за­пре­ще­на австрийским пра­ви­тель­ст­вом, воз­глав­ляе­мым Э. Доль­фу­сом , и в по­сле­дую­щие го­ды дей­ст­во­ва­ла в под­по­лье.

По­сле ок­ку­па­ции Ав­ст­рии дер­жа­ва­ми ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции КПА в апреле 1945 года во­зоб­но­ви­ла ле­галь­ную дея­тель­ность, её пред­ста­ви­те­ли во­шли во Временное пра­витель­ст­во. До 1947 года бы­ла пред­став­ле­на в австрийском пра­ви­тель­ст­ве, до 1959 года - в Национальном со­ве­те Ав­ст­рии. В этот пери­од зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лась чис­лен­ность пар­тии: в 1945 - 25 тысяч человек, в 1949 - 150 тысяч человек. Од­на­ко к концу 1950-х годов влия­ние КПА по­сте­пен­но сни­зи­лось. По­сле « Праж­ской вес­ны » в пар­тии про­изо­шёл рас­кол. С на­ча­лом пе­ре­строй­ки в СССР и рас­па­дом со­циа­ли­стической сис­те­мы на 27-м съез­де КПА (1990 год) бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка «об­но­вить» КПА, при­дать ей ха­рак­тер «от­кры­той ле­вой пар­тии», что, од­на­ко, при­ве­ло к по­те­ре ею тре­ти чле­нов (числен­ность КПА в 1990 году - 9 тысяч человек).

С 1994 внут­ри КПА раз­ви­вал­ся кон­фликт ме­ж­ду партийным ру­ково­дством и ле­вы­ми оп­по­зиционными груп­па­ми, ко­то­рый дос­тиг сво­ей куль­ми­на­ции в 2004 году, по­сле при­ня­тия партийной кон­фе­рен­ци­ей ре­ше­ния о всту­п­ле­нии КПА в Пар­тию ев­ропейских ле­вых. 33-й съезд пар­тии, со­сто­яв­ший­ся в декабре 2004 года, бой­ко­ти­ро­ва­ли несколько зе­мель­ных партийных ор­га­ни­за­ций. Организация КПА зем­ли Шти­рия с это­го вре­ме­ни дей­ст­ву­ет ав­тоном­но. Пе­чат­ный ор­ган КПА - еже­днев­ная газета «Volkss­timme» (до 1991 года; в 1945-1957 годах - «Öste­rrei­chische Volksstimme»).

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