КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АРГЕНТИНЫ

Коммунистическая пaртия Аргентины — основана в январе 1918 на съезде представителей левого крыла социалистической партии под названием Интернациональной социалистической партии Аргентины.

Съезд принял Декларацию принципов и устав партии, манифест к пролетариату и всему народу Аргентины, заявил о солидарности с Октябрьской революцией в России, послал приветственную телеграмму партии большевиков. Ведущую роль в создании партии сыграли Л. Э. Рекабаррен, Р. Гиольди, В. Кодовилья . Вплоть до своей смерти Гиольди (1985), В. Кодовилья (1970) оставались руководителями партии.

В декабре 1920 на чрезвычайном съезде было одобрено «21 условие приема в Коминтерн», сама партия переименована в коммунистическую и в 1922 была принята в Коммунистический интернационал . На протяжении 1920-х партия переживала процесс идейного и организационного становления, преодолев как правый (группа Х. Пенелопа) так и левый («чисписты») уклоны.

В ноябре 1928 VIII съезд определил характер предстоящей революции в Аргентине как буржуазно-демократической, аграрной и антиимпериалистической. Длительное время партия не могла правильно определить политических союзников в антиимпериалистической борьбе, выступала с огульной критикой национал-реформистских правительств президентов И. Иригойена (1928—1930) и Х. Д. Перона (1946—1955). Это изолировало коммунистов от трудящихся, находившихся под влиянием этих политических сил.

После преодоления негативного отношения к перонистскому движению в 1960—1970-х партия взяла курс на создание широкого фронта демократических и антиимпериалистических сил, активно поддержала пришедший к власти в мае 1973 Хустисиалистский фронт освобождения (перонистов). Все это способствовало росту ее влияния в массах, численности ее рядов, несмотря на запрет деятельности и репрессии в период военных диктатур (1961—1973 и 1976—1983).

Начавшийся с распадом СССР и мировой социалистической системой кризис коммунистического движения привел к неоднократным расколам в партии, изменениям ее политического курса и утрате завоеванных ранее позиций.

Лит.: Гиольди Р. Избранные статьи и речи / Пер. с исп. М. 1979; Кодовилья В. Избранные статьи и речи / Пер. с исп. М., 1970; Esbozo de historia del Partido Comunista de la Argentina. Buenos Aires, 1947; 50 años — Buenos Aires, 1968.