КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ - пер­во­на­чаль­но Со­циа­ли­стическая ака­де­мия об­щественных на­ук, в апреле 1919 - апреле 1924 годов Социа­ли­стическая ака­де­мия. В РСФСР и СССР выс­шее учеб­ное и научно-исследовательское уч­ре­жде­ние, соз­дан­ное для ре­ше­ния за­дач куль­тур­ной ре­во­лю­ции, центр мар­кси­ст­ско­го об­ра­зо­ва­ния.

Уч­ре­ж­де­на на ос­но­ва­нии дек­ре­та ВЦИК от 25 июня 1918 года по ини­циа­ти­ве М.Н. По­кров­ско­го (председатель Коммунистической академии до 1931 года), М.А. Рейс­не­ра и при ак­тив­ной под­держ­ке В.И. Ле­ни­на . На­хо­ди­лась в Мо­ск­ве, с 1925 года в зда­нии усадь­бы Го­ли­цы­ных (улица Вол­хон­ка, дом 14; архитектор М.Ф. Ка­за­ков). Име­ла от­деле­ние в Ле­нин­гра­де (с 1929 года), фи­лиа­лы в Сверд­лов­ске, Таш­кен­те, Тби­ли­си, Рос­то­ве-на-До­ну (с 1931 года). Основными за­да­ча­ми ака­де­мии яв­ля­лись: раз­ра­бот­ка мар­кси­ст­ской тео­рии, на­учных про­блем с по­зи­ций мар­кси­ст­ской идео­ло­гии и ме­то­до­ло­гии, борь­ба с не­мар­кси­ст­ски­ми те­че­ния­ми и на­прав­ле­ния­ми в нау­ке, под­го­тов­ка мар­кси­ст­ских на­учных кад­ров. Воз­глав­ля­лась Со­ве­том. Дей­ст­вительные чле­ны Коммунистической академии - В.Д. Бонч-Бруе­вич, И.И. Сквор­цов-Сте­па­нов, А.В. Лу­на­чар­ский , М.П. Пав­ло­вич (настоящая фамилия Вельт­ман), Н.И. Бу­ха­рин, Л.Б. Ка­ме­нев, Г.Е. Зи­новь­ев, А.М. Кол­лон­тай, В.М. Фри­че, Н.К. Круп­ская, М. Горь­кий и др., про­фес­со­ра - В.П. Вол­гин, Н.М. Лу­кин, В.П. Ми­лю­тин, М.С. Оль­мин­ский, А.Д. Удаль­цов и др. Иностранные чле­ны - Р. Люк­сем­бург, Ю. Марх­лев­ский, К. Либ­к­нехт, О. Бау­эр, К. Ка­ут­ский, Р. Гиль­фер­динг и др.

Де­ли­лась на 2 сек­ции: учеб­но-про­све­ти­тель­скую (вклю­ча­ла 4 от­де­ле­ния - со­ци­аль­но-ис­то­ри­че­ское, по­ли­ти­ко-юри­ди­че­ское, фи­нан­со­во-эко­но­ми­че­ское и тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ское) и на­уч­но-ака­де­ми­че­скую. Пер­во­на­чаль­но в ака­де­мию мог­ли по­сту­пить все же­лаю­щие, дос­тиг­шие 16 лет. Сре­ди слу­ша­те­лей 1-го на­бо­ра (1870 человек) боль­шин­ст­во со­ста­ви­ла бес­пар­тий­ная ин­тел­ли­ген­ция. По­сле при­ня­тия но­во­го ус­та­ва в 1919 году сре­ди чле­нов и слу­ша­те­лей Коммунистической акаедемии ос­та­лись толь­ко боль­ше­ви­ки (чле­ны других со­циа­ли­стических пар­тий, бес­пар­тий­ные, ряд иностранных дей­ст­вительных чле­нов бы­ли ис­клю­че­ны).

В 1925 году при ака­де­мии бы­ло соз­да­но Общество ис­то­ри­ков-мар­ксис­тов, за­тем об­ще­ст­ва био­ло­гов-мар­ксис­тов, аг­рар­ни­ков-мар­ксис­тов, эко­но­ми­стов-мар­ксис­тов и др. В 1929 году Коммунистической академии бы­ли пе­ре­да­ны функ­ции Российский ас­со­циа­ции научно-исследовательских институтов об­щественных на­ук (РАНИОН). По­сле ре­ор­га­ни­за­ций 1928-1932 годов в сис­те­му Коммунистической академии вме­сто сек­ций вхо­ди­ли в ка­че­ст­ве под­раз­де­ле­ний на­учные институты: ми­ро­во­го хо­зяй­ст­ва и ми­ро­вой по­ли­ти­ки; аг­рар­ный; советского строи­тель­ст­ва и пра­ва; ис­то­рии; фи­ло­со­фии; эко­но­ми­ки; литературы, искусства и язы­ка; ас­со­циа­ция мар­ксис­тов-вос­то­ко­ве­дов, а так­же на­учная библиотека, ряд сек­ций и ко­мис­сий (сек­ция ес­те­ст­вен­ных и точ­ных на­ук, ко­мис­сия по изу­че­нию ре­лигиозной идео­ло­гии и др.). Ака­де­мия ста­ла ве­ду­щим цен­тром по фор­ми­ро­ва­нию боль­ше­ви­ст­ской на­учной эли­ты, её чле­ны и слу­ша­те­ли ра­зо­бла­ча­ли «ме­ха­ни­сти­че­ские» и «идеа­ли­сти­че­ские» кон­цеп­ции в нау­ке, бо­ро­лись с «из­вра­ще­ния­ми диа­лек­ти­че­ско­го ма­те­риа­лиз­ма» в био­ло­гии.

Коммунистическая академия име­ла из­да­тель­ст­во (1923-1930 годы), ко­то­рое вы­пус­ти­ло около 300 на­учных мо­но­гра­фий и сбор­ни­ков, «Эн­цик­ло­пе­дию го­су­дар­ст­ва и пра­ва» (тома 1-3, 1925-1927 годы) и др. Из­да­ва­ла жур­на­лы «Вест­ник Со­циа­ли­сти­че­ской ака­де­мии» (с 1922 года; с 1924 года «Вест­ник Ком­му­ни­сти­че­ской ака­де­мии»), «На аг­рар­ном фрон­те» (с 1925 года), «Ме­ж­ду­на­род­ная ле­то­пись» (с 1924 года; с 1926 года «Ми­ро­вое хо­зяй­ст­во и ми­ро­вая по­ли­тика»), «Ис­то­рик-мар­ксист» (с 1926 года), «Ис­то­рия про­ле­та­риа­та СССР» (с 1930 года), «Ре­во­лю­ция и на­цио­наль­но­сти» (с 1930 года) и др. Уси­ле­ние идео­ло­гического кон­тро­ля со сто­ро­ны ВКП(б) над раз­ви­ти­ем нау­ки и куль­ту­ры в конце 1920-х - середине 1930-х годов, си­сте­ма­тические реп­рес­сии, в том числе «Ака­де­ми­че­ское де­ло», обес­пе­чи­ли пол­ное гос­под­ст­во марк­си­ст­ской идео­ло­гии. К это­му вре­ме­ни так­же бы­ли под­го­тов­ле­ны но­вые кад­ры учё­ных-мар­ксис­тов, ко­то­рые ста­ли от­тес­нять преж­них ли­де­ров нау­ки. В феврале 1936 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) при­няли по­ста­нов­ле­ние о ли­к­ви­да­ции Коммунистической академии и пе­ре­да­че её институтов и уч­ре­ж­де­ний в со­став АН СССР.

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