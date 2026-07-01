КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ - первоначально Социалистическая академия общественных наук, в апреле 1919 - апреле 1924 годов Социалистическая академия. В РСФСР и СССР высшее учебное и научно-исследовательское учреждение, созданное для решения задач культурной революции, центр марксистского образования.
Учреждена на основании декрета ВЦИК от 25 июня 1918 года по инициативе М.Н. Покровского (председатель Коммунистической академии до 1931 года), М.А. Рейснера и при активной поддержке В.И. Ленина. Находилась в Москве, с 1925 года в здании усадьбы Голицыных (улица Волхонка, дом 14; архитектор М.Ф. Казаков). Имела отделение в Ленинграде (с 1929 года), филиалы в Свердловске, Ташкенте, Тбилиси, Ростове-на-Дону (с 1931 года). Основными задачами академии являлись: разработка марксистской теории, научных проблем с позиций марксистской идеологии и методологии, борьба с немарксистскими течениями и направлениями в науке, подготовка марксистских научных кадров. Возглавлялась Советом. Действительные члены Коммунистической академии - В.Д. Бонч-Бруевич, И.И. Скворцов-Степанов, А.В. Луначарский, М.П. Павлович (настоящая фамилия Вельтман), Н.И. Бухарин, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, А.М. Коллонтай, В.М. Фриче, Н.К. Крупская, М. Горький и др., профессора - В.П. Волгин, Н.М. Лукин, В.П. Милютин, М.С. Ольминский, А.Д. Удальцов и др. Иностранные члены - Р. Люксембург, Ю. Мархлевский, К. Либкнехт, О. Бауэр, К. Каутский, Р. Гильфердинг и др.
Делилась на 2 секции: учебно-просветительскую (включала 4 отделения - социально-историческое, политико-юридическое, финансово-экономическое и технико-экономическое) и научно-академическую. Первоначально в академию могли поступить все желающие, достигшие 16 лет. Среди слушателей 1-го набора (1870 человек) большинство составила беспартийная интеллигенция. После принятия нового устава в 1919 году среди членов и слушателей Коммунистической акаедемии остались только большевики (члены других социалистических партий, беспартийные, ряд иностранных действительных членов были исключены).
В 1925 году при академии было создано Общество историков-марксистов, затем общества биологов-марксистов, аграрников-марксистов, экономистов-марксистов и др. В 1929 году Коммунистической академии были переданы функции Российский ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН). После реорганизаций 1928-1932 годов в систему Коммунистической академии вместо секций входили в качестве подразделений научные институты: мирового хозяйства и мировой политики; аграрный; советского строительства и права; истории; философии; экономики; литературы, искусства и языка; ассоциация марксистов-востоковедов, а также научная библиотека, ряд секций и комиссий (секция естественных и точных наук, комиссия по изучению религиозной идеологии и др.). Академия стала ведущим центром по формированию большевистской научной элиты, её члены и слушатели разоблачали «механистические» и «идеалистические» концепции в науке, боролись с «извращениями диалектического материализма» в биологии.
Коммунистическая академия имела издательство (1923-1930 годы), которое выпустило около 300 научных монографий и сборников, «Энциклопедию государства и права» (тома 1-3, 1925-1927 годы) и др. Издавала журналы «Вестник Социалистической академии» (с 1922 года; с 1924 года «Вестник Коммунистической академии»), «На аграрном фронте» (с 1925 года), «Международная летопись» (с 1924 года; с 1926 года «Мировое хозяйство и мировая политика»), «Историк-марксист» (с 1926 года), «История пролетариата СССР» (с 1930 года), «Революция и национальности» (с 1930 года) и др. Усиление идеологического контроля со стороны ВКП(б) над развитием науки и культуры в конце 1920-х - середине 1930-х годов, систематические репрессии, в том числе «Академическое дело», обеспечили полное господство марксистской идеологии. К этому времени также были подготовлены новые кадры учёных-марксистов, которые стали оттеснять прежних лидеров науки. В феврале 1936 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о ликвидации Коммунистической академии и передаче её институтов и учреждений в состав АН СССР.