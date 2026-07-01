КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ (от лат. commentarius (li­ber) – объ­яс­ни­тель­ная (кни­га), или com­mentarium (volumen) – объ­яс­ни­тель­ный (сви­ток); за­мет­ка, тол­ко­ва­ние):

1) Жанр ре­лигиозной и фи­лософской ли­те­ра­ту­ры, наи­бо­лее ин­тен­сив­но раз­ра­ба­ты­вае­мый в эпо­хи гос­под­ства ав­то­ри­тар­но­го зна­ния, ос­но­ван­но­го на ис­ти­нах, дан­ных в От­кро­ве­нии и за­фик­си­ро­ван­ных в свя­щен­ном тек­сте (Ве­ды, Биб­лия , Та­нах, Ко­ран, Три­на­дца­ти­ка­но­ние и т.д.). Пре­ем­ст­вен­ность куль­тур­ной тра­ди­ции обыч­но обес­пе­чи­ва­ет­ся шко­лой, для ко­то­рой ти­пич­но от­но­ше­ние «ав­то­ри­тет­ный текст (ис­ти­на) - учи­тель (тол­ко­ва­тель) - уче­ник». По­это­му в ев­ропейской тра­ди­ции комментарий воз­ни­ка­ет од­но­вре­мен­но с ин­сти­ту­том шко­лы в пе­ри­од окон­чательного ут­вер­жде­ния письменного ха­рак­те­ра греческой куль­ту­ры в VI веке до н.э., а уга­са­ет в XVI веке с ут­вер­жде­ни­ем но­во­ев­ро­пей­ско­го уни­вер­си­тет­ско­го об­ра­зо­ва­ния и нау­ки, за­ме­нив­шей зна­ние, ис­хо­дя­щее от ав­то­ри­те­та, зна­ни­ем, опи­раю­щим­ся на эм­пи­рические дан­ные и ра­цио­наль­ное до­ка­за­тель­ст­во. С XVI века комментарий (в ви­де на­уч­но­го комментария) со­хра­ня­ет своё зна­че­ние в отдельных об­лас­тях гу­ма­ни­тар­ной нау­ки, пре­имущественно ори­ен­ти­ро­ван­ной на ну­ж­ды ис­то­рического ис­сле­до­ва­ния и шко­лы.

В Древ­ней Гре­ции фи­лософский комментарий воз­ни­ка­ет в пи­фа­го­ре­из­ме: ал­ле­го­ри­че­ски тол­ку­ет­ся го­ме­ров­ский эпос (как вме­сти­ли­ще ар­хаи­че­ской муд­ро­сти) и ор­фи­че­ская литература, в ко­то­рой но­вые ре­лигиозные идеи вы­ра­жа­лись в тра­диционной эпической фор­ме. Комментарий раз­ви­вал­ся со­фис­та­ми, раз­ра­бо­тав­ши­ми жанр «во­про­сов» - тол­ко­ва­ния отдельных труд­ных или со­мни­тель­ных мест ав­то­ри­тет­но­го тек­ста. Фи­лософский комментарий дос­тиг рас­цве­та у ком­мен­та­то­ров Пла­то­на и Ари­сто­те­ля, со­чи­не­ния ко­то­рых, на­чи­ная с I века до н.э., ста­ли наи­бо­лее пред­ста­ви­тель­ны­ми тек­ста­ми греческой фи­ло­со­фии. Об­раз ан­тич­ной фи­ло­со­фии, соз­дан­ный в комментарии по­след­них её ве­ков, был един­ст­вен­ным, из­ве­ст­ным средневековой Ев­ро­пе; в зна­чительной сте­пе­ни он оп­ре­де­лил вос­при­ятие ан­тич­но­сти ара­бо-му­суль­ман­ской фи­ло­со­фи­ей. Комментарий к тек­стам Вет­хо­го За­ве­та (Сеп­туа­гин­ты ) пи­сал Фи­лон Алек­сан­д­рий­ский, по­вли­яв­ший на фор­ми­ро­ва­ние тра­ди­ции хри­сти­ан­ско­го комментария. На­чи­ная с Ип­по­ли­та Рим­ско­го и осо­бен­но Ори­ге­на, раз­ра­бо­тав­ше­го тео­ре­тические ос­но­вы эк­зе­ге­зы биб­лей­ской, комментарий к вет­хо­за­вет­ным и но­воза­вет­ным тек­стам стал од­ним из основных жан­ров пат­ри­сти­че­ской литературы, ко­то­рая в даль­ней­шем са­ма вы­сту­па­ла в ка­че­ст­ве объ­ек­та ком­мен­ти­рова­ния (например, ком­мен­та­рий Мак­си­ма Ис­по­вед­ни­ка к со­чи­не­ни­ям Дио­ни­сия Аре­о­па­ги­та). Свя­щен­ное Пи­са­ние в со­че­та­нии с тек­ста­ми Ари­сто­те­ля - главный пред­мет схо­ла­стического комментария; Биб­лия, со­чи­не­ния Ари­сто­те­ля, Пла­то­на и не­оп­ла­то­ни­ков - та­ков круг ав­то­ри­тет­ных тек­стов для ком­мен­та­то­ров-гу­ма­ни­стов, дея­тель­ность ко­то­рых зна­ме­ну­ет по­след­ний рас­цвет фи­ло­соф­ско­го комментария в ев­ропейской тра­ди­ции.

Бо­га­тая ком­мен­та­тор­ская тра­ди­ция свя­щен­ных тек­стов ха­рак­тер­на для иу­да­из­ма как «ре­ли­гии кни­ги». В начале III века за­вер­ши­лась ко­ди­фи­ка­ция сво­да га­ла­хи­че­ских норм (см. Га­ла­ха ) и нар­ра­тив­ных пре­да­ний - Миш­ны (букв. - тол­кова­ние), ко­то­рая вме­сте с на­пи­сан­ным к ней в III-V веках эк­зе­ге­тическим сво­дом Ге­ма­ра со­ста­ви­ли Тал­муд. В XII веке Май­мо­нид в об­шир­ном комментарии к Тал­му­ду «Миш­не То­ра» (Тол­ко­ва­ние То­ры) сфор­му­ли­ро­вал основную дог­ма­ти­ку иу­да­из­ма.

В ис­ла­ме ком­мен­ти­ро­ва­ние свя­щен­ных тек­стов слу­жи­ло основным на­прав­ле­ни­ем раз­ви­тия бо­го­сло­вия и пра­ва (фик­ха). Ста­нов­ле­ние са­мо­го жан­ра комментария в му­сульманской на­учной тра­ди­ции бы­ло свя­за­но с пе­ре­вода­ми со­чи­не­ний ан­тич­ных ав­то­ров, главным образом древнегреческих фи­ло­со­фов, ма­те­ма­ти­ков и ме­ди­ков, на сирийский, арабский и персидский язы­ки и их по­сле­дую­щим пе­ре­ос­мыс­ле­ни­ем. Комментарии ох­ва­ты­ва­ли весь спектр тра­диционных ис­лам­ских дис­ци­п­лин от фи­ло­ло­гии, по­этической мет­ри­ки и ис­то­рии до фи­ло­со­фии, бо­го­сло­вия и пра­ва. Бы­ли вы­ра­бо­та­ны жан­ры комментария (шарх) и суп­ра­ком­мен­та­рия (ха­шия) с осо­бой ме­то­до­ло­ги­ей ис­сле­до­ва­ния, сис­те­мой до­ка­за­тельств и тер­ми­но­ло­ги­ей. Их от­ветв­ле­ни­ем яви­лась эк­зе­ге­за Ко­ра­на (таф­сир), воз­во­ди­мая к Аб­дал­ла­ху ибн Аб­ба­су и другим со­вре­мен­ни­кам про­ро­ка Му­хам­ме­да, но как специальная бо­го­слов­ская дис­ци­п­ли­на сфор­ми­ро­вав­шая­ся в VIII-XV веках. По­сле то­го как в сун­нит­ском ис­ла­ме к XI веку сло­жи­лась об­щая сис­те­ма ре­ли­ги­оз­но-пра­во­во­го зна­ния и его основных тол­ков («за­кры­тие врат ид­жти­ха­да»), му­сульманские учё­ные вплоть до XIX века ог­ра­ни­чи­ва­лись тол­ко­ва­ни­ем и ком­мен­ти­ро­ва­ни­ем средневековых ав­то­ри­те­тов. Мно­гие комментарии ста­ли по­пу­ляр­ны­ми учеб­ни­ка­ми мед­ре­се.

В Ки­тае тра­ди­ция комментария ро­ди­лась в VI веке до н.э. в соз­дан­ной Кон­фу­ци­ем шко­ле учё­ных-ин­тел­лек­туа­лов, ори­ен­ти­ро­ван­ной на хра­не­ние и вос­про­из­вод­ст­во письменного на­сле­дия древ­но­сти (гу). Кон­фу­ци­ан­ст­во, как и дао­сизм, ге­не­ти­че­ски свя­зан­ные с дея­тель­но­стью скри­бов-хро­но­гра­фов (ши), пред­по­ла­га­ли стро­гую ие­рар­хи­за­цию тек­стов с вы­де­ле­ни­ем уров­ней ка­но­на (цзин), комментарий (чжу­ань, чжу), вклю­чая ав­то­ком­мен­та­рии (цзы чжу), и суб­ком­мен­та­рия [эк­зе­ге­тические «тол­ко­ва­ния» (шу), «изъ­яс­не­ния» (шо), «разъ­яс­не­ния» (цзе) и т.д. вплоть до ил­лю­ст­ра­тив­ных «изо­бра­же­ний/диа­грамм» (ту)]. На­пи­сан­ные Кон­фу­ци­ем фи­лософские коммментарии к ка­но­ническому раз­де­лу наи­бо­лее ав­то­ри­тет­но­го про­из­ве­де­ния китайской литературы «И цзин» ста­ли за­тем его не­отъ­ем­ле­мой со­став­ной ча­стью. Ана­ло­гич­ным об­ра­зом к ка­но­нической ле­то­пи­си «Чунь цю» при­сое­ди­ни­лись три комментария - «пре­да­ния» Цзо, Гунъ­я­на и Гу­ля­на, во­шед­шие в «Три­на­дца­ти­ка­но­ние» («Ши сань цзин»). Комментарий и эк­зе­ге­за древ­ней клас­си­ки в ка­че­ст­ве выс­ших форм ду­хов­ной дея­тель­но­сти бы­ли ад­ми­ни­ст­ра­тив­но за­кре­п­ле­ны вве­дён­ной в конце II века до н.э. и про­су­ще­ст­во­вав­шей до начала XX века эк­заме­на­ци­он­ной сис­те­мой по­лу­че­ния учёных сте­пе­ней и со­от­вет­ст­вую­щих чи­нов­ничь­их долж­но­стей.

Ар­ха­ические ка­но­ны, соз­дан­ные в первой половине I тысячелетия до н.э., уже во второй его по­ло­вине ста­ли ма­ло­по­нят­ны, ну­ж­да­ясь в комментариях и тол­ко­ва­ни­ях. Ра­то­вав­шие за вос­ста­нов­ле­ние кон­фу­ци­ан­ских ка­но­нов, унич­то­жен­ных в 213 году до н.э. при Цинь Шиху­ан­ди, две эк­зе­ге­тические шко­лы - «ка­но­нов в со­вре­мен­ных зна­ках» (цзинь вэнь цзин) и «ка­но­нов в древ­них зна­ках» (гу вэнь цзин) бо­ро­лись друг с дру­гом вплоть до кру­ше­ния им­пе­рии в 1911 году. В III-II веках до н.э. для разъ­яс­не­ния лек­си­ки древ­них тек­стов был соз­дан пер­вый тол­ко­вый сло­варь-те­зау­рус «Эр я» («При­бли­же­ние к клас­си­ке»), так­же во­шед­ший в Три­на­дца­ти­ка­но­ние. Круп­ней­ший «Свод схо­лий к ка­но­ни­че­ской ли­те­ра­ту­ре» («Цзин цзи чжу­ань гу») со­ста­вил в XVIII веке Дай Чжэнь и от­ре­дак­ти­ро­вал Жу­ань Юань, опуб­ли­ко­вав­ший в 1816 году наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ную свод­ку комментариев к Три­на­дца­ти­ка­но­нию. Современный «Со­во­куп­ный свод схо­лий и глосс» («Гу сюнь ху­эй цзу­ань», 2003) в 4 раза по объ­ё­му пре­вы­сил труд Дай Чжэ­ня.

Пре­об­ла­да­ние в ре­лигиозной жиз­ни Ин­дии уст­ной тра­ди­ции свя­щен­но­го зву­ча­ще­го сло­ва (в про­ти­во­по­лож­ность тра­ди­ции Свя­щен­но­го Пи­са­ния в иу­да­из­ме, хри­сти­ан­ст­ве и ис­ла­ме) и как след­ст­вие раз­ви­тие раз­ных мне­мо­тех­ник спо­соб­ст­во­ва­ло по­яв­ле­нию жан­ра мне­мо­нических ко­дов, или пра­вил, по­нят­ных толь­ко по­свя­щён­ным и по­зво­ляв­ших ко­ди­фи­ци­ро­вать и сис­те­ма­ти­зи­ро­вать ин­фор­ма­цию в раз­ных об­лас­тях тра­диционного зна­ния (ша­ст­ра), пре­ж­де все­го сутр, а так­же ка­рик (крат­ких фор­мул). Имен­но сут­ры, счи­тав­шие­ся «ба­зо­вы­ми тек­ста­ми» (об­раз­цом для них яви­лись сут­ры грам­ма­ти­ста Па­ни­ни), ста­ли основным пред­ме­том ком­мен­та­тор­ской дея­тель­но­сти [об­раз­цо­вым комментарием счи­тал­ся «Ма­хаб­ха­шья» («Ве­ли­кий ком­мен­та­рий») грам­ма­ти­ста Па­танд­жа­ли]. Сре­ди жан­ров фи­лософского комментария са­мы­ми по­пу­ляр­ны­ми бы­ли бха­шья - ис­тол­ко­ва­ние и па­ра­фраз ка­ж­дой отдельной сут­ры, врит­ти - крат­кие комментарии к сут­рам, тип­па­ни - по­яс­не­ния труд­ных слов и фраз, вар­тти­ка - кри­тическое ис­сле­до­ва­ние сутр или бха­шьи, ти­ка или вьяк­хь­яя­на - объ­яс­не­ние на про­стом язы­ке. Комментарий, вы­пол­няв­ший раз­ные функ­ции - учеб­ную, эк­зе­ге­ти­че­скую, тео­ре­ти­че­скую, по­ле­ми­че­скую, как пра­ви­ло, пре­вос­хо­дил «ба­зо­вый текст» в сис­те­ма­тич­но­сти, а под­час и в ав­то­ри­тет­но­сти (как, например, Комментарий Пра­ша­ста­па­ды к «Вай­ше­ши­ка-сут­рам» или Комментарий Шан­ка­ры к «Брах­ма-сут­рам»). К не­ко­то­рым «ба­зо­вым тек­стам» пи­са­лись аль­тер­на­тив­ные комментарии, к ря­ду ав­то­ри­тет­ных комментариев - раз­ные суб­ком­мен­та­рии. В жан­ре комментария соз­да­но по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во индийских фи­лософских со­чи­не­ний. Мно­гие индийские мыс­ли­те­ли соз­да­ва­ли комментарии к собственным трак­та­там. Струк­ту­ра комментария час­то от­ра­жа­ла «дра­ма­тур­гию» по­пу­ляр­но­го в Ин­дии пуб­лич­но­го фи­лософского дис­пу­та: пред­ва­рительный те­зис (пур­ва­пак­ша), от­ра­жав­ший точ­ку зре­ния оп­по­нен­та, его оп­ро­вер­же­ние (бад­ха) и окон­чательное ре­ше­ние (сидд­хан­та). Комментарии к ав­то­ри­тет­ным тек­стам, например к «Бха­га­вад­ги­те», про­дол­жа­ют соз­да­вать­ся до­ны­не.

2) Жанр фи­ло­ло­гического ис­сле­до­ва­ния, пред­став­ляю­щий со­бой разъ­яс­ни­тель­ные при­ме­ча­ния к тек­сту литературного па­мят­ни­ка. Пер­во­на­чаль­ны­ми фор­ма­ми комментария бы­ли глос­сы и схо­лии; древ­ней­шие из них (к по­эмам Го­ме­ра) от­но­сят­ся к V веку до н.э. Ком­мен­ти­ро­ва­ни­ем тек­стов ак­тив­но за­ни­ма­лись пред­ста­ви­те­ли алек­сан­д­рий­ской фи­ло­ло­гии, чьи схо­лии к про­из­ве­де­ни­ям древнегреческих ав­то­ров (Пин­дар, Эс­хил, Со­фокл, Ев­ри­пид, Ари­сто­фан, Фео­крит и др.) яв­ля­ют­ся цен­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми для изу­че­ния ан­тич­ной литературы. К наи­бо­лее зна­чительным дос­ти­же­ни­ям римской фи­ло­ло­гии от­но­сит­ся Комментарий Сер­вия к про­из­ве­де­ни­ям Вер­ги­лия (IV век). С во­зоб­нов­ле­ни­ем ин­те­ре­са к древ­ней свет­ской литературе в пе­ри­од «Ка­ро­линг­ско­го воз­ро­ж­де­ния» вновь на­чи­на­ют соз­да­вать­ся отдельные комментарии к ан­тич­ным тек­стам («Scholia Vindobone­n­sia» к «Ис­кус­ст­ву по­эзии» Го­ра­ция, ви­ди­мо, сочинённая учёными из круга Ал­куи­на). Прак­ти­ка фи­ло­ло­гического ком­мен­ти­ро­ва­ния по­лу­ча­ет ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в дея­тель­но­сти гу­ма­ни­стов эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния, за­ни­маю­щих­ся из­да­ни­ем тек­стов ан­тич­ных ав­то­ров.

В современной фи­ло­ло­гии сло­жи­лись несколько ти­пов комментария, раз­ли­чае­мых в за­ви­си­мо­сти от це­лей ана­ли­за. Тек­сто­ло­гический комментарий вклю­ча­ет в се­бя изу­че­ние ис­точ­ни­ков тек­ста, его ис­то­рии, ино­гда - пуб­ли­ка­цию ва­ри­ан­тов. Ре­аль­ный комментарий объ­яс­ня­ет фак­ты, упо­ми­нае­мые в про­из­ве­де­нии. Ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­ный комментарий про­сле­жи­ва­ет свя­зи дан­но­го про­из­ве­де­ния с другими яв­ле­ния­ми литературы и об­щественной жиз­ни. Лин­гвис­тический комментарий по­яс­ня­ет осо­бен­но­сти сло­во­упот­реб­ле­ния пи­са­те­ля, а так­же ус­та­рев­шие сло­ва, диа­лек­тиз­мы и др. Со­про­во­ж­дая из­да­ние тек­ста, эти раз­но­вид­но­сти комментария, как пра­ви­ло, со­че­та­ют­ся ме­ж­ду со­бой. Сте­пень ос­ве­щён­но­сти тех или иных во­про­сов оп­ре­де­ля­ет по­пу­ляр­ный или на­учный ха­рак­тер комментария. Ино­гда комментарий из­да­ёт­ся как са­мо­сто­ятельное ис­сле­до­ва­ние: та­ко­вы ком­мен­та­рии к «Ев­ге­нию Оне­ги­ну» А.С. Пуш­ки­на, соз­дан­ные Н.Л. Брод­ским (1932), В.В. На­бо­ко­вым (1964), Ю.М. Лот­ма­ном (1980); ком­мен­та­рий И.И. Вайн­бер­га к «Жиз­ни Кли­ма Сам­ги­на» М. Горь­ко­го (1971); ком­мен­та­рий Х. Ко­оп­ма­на к про­из­ве­де­ни­ям Ф. Шил­ле­ра (1969).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)