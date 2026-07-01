КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИЙ (от лат. commentarius (liber) – объяснительная (книга), или commentarium (volumen) – объяснительный (свиток); заметка, толкование):
1) Жанр религиозной и философской литературы, наиболее интенсивно разрабатываемый в эпохи господства авторитарного знания, основанного на истинах, данных в Откровении и зафиксированных в священном тексте (Веды, Библия, Танах, Коран, Тринадцатиканоние и т.д.). Преемственность культурной традиции обычно обеспечивается школой, для которой типично отношение «авторитетный текст (истина) - учитель (толкователь) - ученик». Поэтому в европейской традиции комментарий возникает одновременно с институтом школы в период окончательного утверждения письменного характера греческой культуры в VI веке до н.э., а угасает в XVI веке с утверждением новоевропейского университетского образования и науки, заменившей знание, исходящее от авторитета, знанием, опирающимся на эмпирические данные и рациональное доказательство. С XVI века комментарий (в виде научного комментария) сохраняет своё значение в отдельных областях гуманитарной науки, преимущественно ориентированной на нужды исторического исследования и школы.
В Древней Греции философский комментарий возникает в пифагореизме: аллегорически толкуется гомеровский эпос (как вместилище архаической мудрости) и орфическая литература, в которой новые религиозные идеи выражались в традиционной эпической форме. Комментарий развивался софистами, разработавшими жанр «вопросов» - толкования отдельных трудных или сомнительных мест авторитетного текста. Философский комментарий достиг расцвета у комментаторов Платона и Аристотеля, сочинения которых, начиная с I века до н.э., стали наиболее представительными текстами греческой философии. Образ античной философии, созданный в комментарии последних её веков, был единственным, известным средневековой Европе; в значительной степени он определил восприятие античности арабо-мусульманской философией. Комментарий к текстам Ветхого Завета (Септуагинты) писал Филон Александрийский, повлиявший на формирование традиции христианского комментария. Начиная с Ипполита Римского и особенно Оригена, разработавшего теоретические основы экзегезы библейской, комментарий к ветхозаветным и новозаветным текстам стал одним из основных жанров патристической литературы, которая в дальнейшем сама выступала в качестве объекта комментирования (например, комментарий Максима Исповедника к сочинениям Дионисия Ареопагита). Священное Писание в сочетании с текстами Аристотеля - главный предмет схоластического комментария; Библия, сочинения Аристотеля, Платона и неоплатоников - таков круг авторитетных текстов для комментаторов-гуманистов, деятельность которых знаменует последний расцвет философского комментария в европейской традиции.
Богатая комментаторская традиция священных текстов характерна для иудаизма как «религии книги». В начале III века завершилась кодификация свода галахических норм (см. Галаха) и нарративных преданий - Мишны (букв. - толкование), которая вместе с написанным к ней в III-V веках экзегетическим сводом Гемара составили Талмуд. В XII веке Маймонид в обширном комментарии к Талмуду «Мишне Тора» (Толкование Торы) сформулировал основную догматику иудаизма.
В исламе комментирование священных текстов служило основным направлением развития богословия и права (фикха). Становление самого жанра комментария в мусульманской научной традиции было связано с переводами сочинений античных авторов, главным образом древнегреческих философов, математиков и медиков, на сирийский, арабский и персидский языки и их последующим переосмыслением. Комментарии охватывали весь спектр традиционных исламских дисциплин от филологии, поэтической метрики и истории до философии, богословия и права. Были выработаны жанры комментария (шарх) и супракомментария (хашия) с особой методологией исследования, системой доказательств и терминологией. Их ответвлением явилась экзегеза Корана (тафсир), возводимая к Абдаллаху ибн Аббасу и другим современникам пророка Мухаммеда, но как специальная богословская дисциплина сформировавшаяся в VIII-XV веках. После того как в суннитском исламе к XI веку сложилась общая система религиозно-правового знания и его основных толков («закрытие врат иджтихада»), мусульманские учёные вплоть до XIX века ограничивались толкованием и комментированием средневековых авторитетов. Многие комментарии стали популярными учебниками медресе.
В Китае традиция комментария родилась в VI веке до н.э. в созданной Конфуцием школе учёных-интеллектуалов, ориентированной на хранение и воспроизводство письменного наследия древности (гу). Конфуцианство, как и даосизм, генетически связанные с деятельностью скрибов-хронографов (ши), предполагали строгую иерархизацию текстов с выделением уровней канона (цзин), комментарий (чжуань, чжу), включая автокомментарии (цзы чжу), и субкомментария [экзегетические «толкования» (шу), «изъяснения» (шо), «разъяснения» (цзе) и т.д. вплоть до иллюстративных «изображений/диаграмм» (ту)]. Написанные Конфуцием философские коммментарии к каноническому разделу наиболее авторитетного произведения китайской литературы «И цзин» стали затем его неотъемлемой составной частью. Аналогичным образом к канонической летописи «Чунь цю» присоединились три комментария - «предания» Цзо, Гунъяна и Гуляна, вошедшие в «Тринадцатиканоние» («Ши сань цзин»). Комментарий и экзегеза древней классики в качестве высших форм духовной деятельности были административно закреплены введённой в конце II века до н.э. и просуществовавшей до начала XX века экзаменационной системой получения учёных степеней и соответствующих чиновничьих должностей.
Архаические каноны, созданные в первой половине I тысячелетия до н.э., уже во второй его половине стали малопонятны, нуждаясь в комментариях и толкованиях. Ратовавшие за восстановление конфуцианских канонов, уничтоженных в 213 году до н.э. при Цинь Шихуанди, две экзегетические школы - «канонов в современных знаках» (цзинь вэнь цзин) и «канонов в древних знаках» (гу вэнь цзин) боролись друг с другом вплоть до крушения империи в 1911 году. В III-II веках до н.э. для разъяснения лексики древних текстов был создан первый толковый словарь-тезаурус «Эр я» («Приближение к классике»), также вошедший в Тринадцатиканоние. Крупнейший «Свод схолий к канонической литературе» («Цзин цзи чжуань гу») составил в XVIII веке Дай Чжэнь и отредактировал Жуань Юань, опубликовавший в 1816 году наиболее авторитетную сводку комментариев к Тринадцатиканонию. Современный «Совокупный свод схолий и глосс» («Гу сюнь хуэй цзуань», 2003) в 4 раза по объёму превысил труд Дай Чжэня.
Преобладание в религиозной жизни Индии устной традиции священного звучащего слова (в противоположность традиции Священного Писания в иудаизме, христианстве и исламе) и как следствие развитие разных мнемотехник способствовало появлению жанра мнемонических кодов, или правил, понятных только посвящённым и позволявших кодифицировать и систематизировать информацию в разных областях традиционного знания (шастра), прежде всего сутр, а также карик (кратких формул). Именно сутры, считавшиеся «базовыми текстами» (образцом для них явились сутры грамматиста Панини), стали основным предметом комментаторской деятельности [образцовым комментарием считался «Махабхашья» («Великий комментарий») грамматиста Патанджали]. Среди жанров философского комментария самыми популярными были бхашья - истолкование и парафраз каждой отдельной сутры, вритти - краткие комментарии к сутрам, типпани - пояснения трудных слов и фраз, варттика - критическое исследование сутр или бхашьи, тика или вьякхьяяна - объяснение на простом языке. Комментарий, выполнявший разные функции - учебную, экзегетическую, теоретическую, полемическую, как правило, превосходил «базовый текст» в систематичности, а подчас и в авторитетности (как, например, Комментарий Прашастапады к «Вайшешика-сутрам» или Комментарий Шанкары к «Брахма-сутрам»). К некоторым «базовым текстам» писались альтернативные комментарии, к ряду авторитетных комментариев - разные субкомментарии. В жанре комментария создано подавляющее большинство индийских философских сочинений. Многие индийские мыслители создавали комментарии к собственным трактатам. Структура комментария часто отражала «драматургию» популярного в Индии публичного философского диспута: предварительный тезис (пурвапакша), отражавший точку зрения оппонента, его опровержение (бадха) и окончательное решение (сиддханта). Комментарии к авторитетным текстам, например к «Бхагавадгите», продолжают создаваться доныне.
2) Жанр филологического исследования, представляющий собой разъяснительные примечания к тексту литературного памятника. Первоначальными формами комментария были глоссы и схолии; древнейшие из них (к поэмам Гомера) относятся к V веку до н.э. Комментированием текстов активно занимались представители александрийской филологии, чьи схолии к произведениям древнегреческих авторов (Пиндар, Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Феокрит и др.) являются ценными источниками для изучения античной литературы. К наиболее значительным достижениям римской филологии относится Комментарий Сервия к произведениям Вергилия (IV век). С возобновлением интереса к древней светской литературе в период «Каролингского возрождения» вновь начинают создаваться отдельные комментарии к античным текстам («Scholia Vindobonensia» к «Искусству поэзии» Горация, видимо, сочинённая учёными из круга Алкуина). Практика филологического комментирования получает широкое распространение в деятельности гуманистов эпохи Возрождения, занимающихся изданием текстов античных авторов.
В современной филологии сложились несколько типов комментария, различаемых в зависимости от целей анализа. Текстологический комментарий включает в себя изучение источников текста, его истории, иногда - публикацию вариантов. Реальный комментарий объясняет факты, упоминаемые в произведении. Историко-литературный комментарий прослеживает связи данного произведения с другими явлениями литературы и общественной жизни. Лингвистический комментарий поясняет особенности словоупотребления писателя, а также устаревшие слова, диалектизмы и др. Сопровождая издание текста, эти разновидности комментария, как правило, сочетаются между собой. Степень освещённости тех или иных вопросов определяет популярный или научный характер комментария. Иногда комментарий издаётся как самостоятельное исследование: таковы комментарии к «Евгению Онегину» А.С. Пушкина, созданные Н.Л. Бродским (1932), В.В. Набоковым (1964), Ю.М. Лотманом (1980); комментарий И.И. Вайнберга к «Жизни Клима Самгина» М. Горького (1971); комментарий Х. Коопмана к произведениям Ф. Шиллера (1969).