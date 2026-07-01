КОМИТЕТ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ В ПОЛЬШЕ

Комитет русских офицеров в Польше — подпольная антиправительственная организация, существовавшая в 1861—1863 в российских войсках, расположенных на территории Царства Польского и ряда западных губерний Российской империи.

К. р. о. в П. возник в конце 1861 в русских войсках, расквартированных в Польше, по инициативе офицера 4-го стрелкового батальона В. Каплинского, ранее участвовавшего в петербургском кружке генштабистов. К. р. о. в П. был создан как федерация офицерских кружков русской армии, появившихся после проигрыша России в Крымской войне 1853—1856 . К. р. о. в П. поддерживал тесную связь с русскими революционными центрами в Лондоне и Петербурге, с польской партией «красных».

После ареста Каплинского (февраль 1862) организацию возглавили офицер Шлиссельбургского пехотного полка А. Потебня.

В 1862 К. р. о. в П. развернул агитационно-пропагандистскую деятельность. В период восстания в Польше 1863—1864 оказывал помощь повстанцам оружием, боеприпасами и деньгами. Его деятельность нашла отражение на страницах «Колокола» . К середине 1863 деятельность К. р. о. в П. замерла в связи с арестами ряда его руководителей. Остатки К. р. о. в П. влились в состав «Земли и воли» .

Лит.: Дьяков В. А. Революционная организация русских офицеров в Польше (1861—1863) // Дьяков В. А., Миллер И. С. Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. М., 1964; Малютин Г. А. Польский вопрос в русской общественно-политической мысли в 1830-е — начале 1860-х гг. М.—СПб., 2015; Русско-польские революционные связи. Т. 1—2. М., 1963.