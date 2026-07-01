КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, Комитет общей безопасности (Le Comité de sûreté générale) - один из правительственных комитетов Конвента в период Французской революции XVIII века.
Учреждён 2 октября 1792 года года для надзора за состоянием дел в Республике и преследования противников революции. Избирался из состава членов Конвента и был ему подотчётен. В разное время насчитывал от 12 до 30 членов. В период революционного правления 1793-1794 годов (смотри Якобинская диктатура) один из руководящих центров политики террора.
Весной-летом 1794 года наметились острые противоречия по ряду политических вопросов между большинством членов Комитета общественной безопасности и так называемым робеспьеристским триумвиратом в Комитете общественного спасения. Наиболее влиятельные деятели Комитета общественной безопасности приняли активное участие в свержении М. Робеспьера во время Термидорианского переворота 1794 года. Комитет общественной безопасности прекратил своё существование с завершением работы Конвента 26 октября 1795 года.