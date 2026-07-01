КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАС­НО­СТИ, Ко­ми­тет об­щей бе­зо­пас­но­сти (Le Comité de sûreté générale) - один из пра­ви­тельственных ко­ми­те­тов Кон­вен­та в пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века .

Уч­ре­ж­дён 2 октября 1792 года года для над­зо­ра за со­стоя­ни­ем дел в Рес­пуб­ли­ке и пре­сле­до­ва­ния про­тив­ни­ков ре­во­лю­ции. Из­би­рал­ся из со­ста­ва чле­нов Кон­вен­та и был ему под­от­чё­тен. В раз­ное вре­мя на­счи­ты­вал от 12 до 30 чле­нов. В пе­ри­од ре­во­люционного прав­ле­ния 1793-1794 годов (смотри Яко­бин­ская дик­та­ту­ра) один из ру­ко­во­дящих цен­тров по­ли­ти­ки тер­ро­ра.

Вес­ной-ле­том 1794 года на­ме­ти­лись ост­рые про­ти­во­ре­чия по ря­ду по­ли­тических во­про­сов ме­ж­ду боль­шин­ст­вом чле­нов Комитета общественной безопасности и так называемым ро­бес­пь­е­ри­ст­ским три­ум­ви­ра­том в Ко­ми­те­те об­ще­ст­вен­но­го спа­се­ния. Наи­бо­лее влия­тель­ные дея­те­ли Комитета общественной безопасности при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в свер­же­нии М. Ро­бес­пь­е­ра во вре­мя Тер­ми­до­ри­ан­ско­го пе­ре­во­ро­та 1794 года. Комитет общественной безопасности пре­кра­тил своё суще­ст­во­ва­ние с за­вер­ше­ни­ем ра­бо­ты Кон­вен­та 26 октября 1795 года.

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