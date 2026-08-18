КОМИТЕТ МИНИСТРОВ
КОМИТЕТ МИНИСТРОВ - высший совещательный и распорядительный орган при российском императоре в 1802-1906 годах.
Учреждён 8(20) сентября 1802 года, одновременно с созданием министерств, для рассмотрения дел, решение которых выходило за пределы компетенции отдельных министров и требовало взаимодействия нескольких центральных ведомств.
В состав Комитета министров входили: министры и главноуправляющие центральных государственных учреждений (в их отсутствие в заседаниях Комитета министров участвовали их товарищи); обер-прокурор Синода (с 1835 года); председатели департаментов Государственного совета (с 1812 года, в 1810-1812 годах - только по важным делам); главноуправляющие отделениями Собственной Его Императорского Величества канцелярии (с 1880 года - только главноуправляющий Ведомством учреждений императрицы Марии, с 1882 года - также главноуправляющий Собственной Его Императорского Величества канцелярией); главнокомандующий в столице (до 1825 года); государственный секретарь (с 1893 года); особо назначенные императором лица. До 1812 года в Комитете министров председательствовал император, а в его отсутствие - члены по старшинству (с 1810 года - государственный канцлер), c 1812 года - особо назначенный императором председатель (эта должность до 1865 года являлась высшей, а затем одной из высших должностей в Российской империи). В разные периоды председатель Комитета министров являлся одновременно председателем Государственного совета (1812-1865), Кавказского комитета (1865-1882) и Совета министров [19 октября (1 ноября) 1905 - 23 апреля (6 мая) 1906], а также вице-председателем Комитета Сибирской железной дороги (1892-1905).
Комитет министров рассматривал проекты законов и распоряжений, которые предполагалось ввести в виде временных правил, а также проекты новых учреждений, которые создавались временно и должны были быть опробованы на практике. Формально не имея права обсуждать законопроекты, на практике Комитет министров неоднократно рассматривал их в обход Государственного совета.
Компетенция Комитета министров менялась. Он выносил предварительные заключения по ежегодным всеподданнейшим отчётам министров (до 1858 года). Рассматривал: дела, касавшиеся «общего спокойствия и безопасности», чрезвычайных происшествий, обеспечения населения продовольствием, о назначении чиновникам пенсий и единовременных пособий в случаях, превышавших компетенцию отдельного министра (с 1803 года), о наградах за служебные и неслужебные отличия (в 1804-1892 годах); высшие административные дела о раскольниках, уставы акционерных обществ, не предусматривавшие предоставления им особых привилегий (с 1811 года); представления министров и определения Сената о выговорах губернаторам и губернским правлениям (с 1816 года); дела по Военному министерству, требовавшие содействия гражданских ведомств или затрагивавшие правила по гражданскому управлению (с 1830 года); дела по Великому княжеству Финляндскому, касавшиеся других частей Российской империи (с 1834 года); дела об изменении уставов и размеров основного капитала акционерных обществ, о разрешении иностранным обществам производить свои операции в России, о разрешении постройки железных дорог и по вопросам их эксплуатации (с 1858 года); представления министров о пожертвованиях частных лиц, заслуживавших (благодаря размеру или цели пожертвования) внимания императора, а также об изменении назначения пожертвования (с 1866 года); дела о запрете сообществ (в 1874-1905 годах); дела об объявлении отдельных местностей на положении усиленной или чрезвычайной охраны (с 1881 года); списки государственных должностей, несовместимых с участием в частных промышленных обществах (с 1884 года); представления министров об отмене или изменении постановлений земских собраний (с 1890 года) и городских дум (с 1892 года), не соответствовавших интересам населения или государства; списки должностей, освобождавших от призыва на действительную военную службу из запаса (с 1894 года); дела о назначении следствия над губернаторами и предании их суду, а также об отстранении их от должности (с 1897 года); дела о назначении мест ссылки (с 1900 года).
Заключения Комитета министров подлежали утверждению императора. Исключение составляли постановления Комитета министров по второстепенным вопросам: о назначении пенсий в соответствии с общими правилами; о сложении безнадёжных недоимок; о снятии медалей и почётных кафтанов с осуждённых лиц, не принадлежавших к дворянскому сословию; об учреждении акционерных обществ на точном основании закона; о выделении пособий населению, пострадавшему от стихийных бедствий, и др. Комитет министров имел также право самостоятельно отклонять ходатайства земств (с 1867 года) и приостанавливать распространение книг и периодических изданий, освобождённых от предварительной цензуры (с 1872 года). До 1841 года в случае отсутствия императора в столице Комитет министров решал дела в чрезвычайном порядке «именем Его Величества» (затем его решения утверждались наследником престола).
Реальная роль Комитета министров зависела от степени доверия императора Государственному совету и от влияния и инициативности председателя Комитета министров. Наибольшее значение он имел при императорах Александре III и Николае II и при председателях П.А. Валуеве, М.Х. Рейтерне, Н.Х. Бунге и С.Ю. Витте.
После создания объединённого правительства - Совета министров (19 октября (1 ноября) 1905 года) Комитет министров рассматривал только текущие административные дела. Упразднён 23 апреля (6 мая) 1906 года в связи с принятием Основных государственных законов 1906 года.
Председатели Комитета министров: Н.И. Салтыков (1812-1816), П.В. Лопухин (1816-1827), В.П. Кочубей (1827-1834), Н.Н. Новосильцов (1834-1838), И.В. Васильчиков (1838-1847), В.В. Левашов (1847-1848), А.И. Чернышёв (1848-1856), А.Ф. Орлов (1856-1861), Д.Н. Блудов (1861-1864), П.П. Гагарин (1864-1872), П.Н. Игнатьев (1872-1879/80), П.А. Валуев (1879/80-1881), М.Х. Рейтерн (1881-1886/87), Н.Х. Бунге (1887-1895), И.Н. Дурново (1895-1903), С.Ю. Витте (1903-1906).