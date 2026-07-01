КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ (Комуч) - эсеровское правительство, действовавшее в Поволжье в 1918 году, в период Гражданской войны 1917-1922 годов.
Претендовало на всероссийскую власть. Образовано в Самаре 8 июня 1918 года. Созданию правительства предшествовало занятие города войсками Чехословацкого корпуса (смотри в статье Чехословацкого корпуса выступления 1918 года), к чему был приурочен антибольшевистский переворот. Его осуществили небольшая организация бывших офицеров российской армии и боевая дружина социалистов-революционеров партии, которой руководили бывшие члены Учредительного собрания (УС) от Самарской губернии И.М. Брушвит, П.Д. Климушкин и Б.К. Фортунатов.
Первоначально Комуч состоял из 5 эсеров - бывших членов УС (председатель - В.К. Вольский). Членство в комитете было открыто для всех бывших делегатов УС, кроме большевиков и левых эсеров. Комуч пополнялся прибывавшими в Самару бывшими членами УС (в конце сентября 96 человек; в связи с расширением состава образован Президиум). Однако эсеры сохранили в Комуче абсолютное большинство: помимо них, в его состав вошли только несколько членов УС от мусульман и казачества. Комуч объявил себя верховной властью, действующей временно от имени распущенного УС, вплоть до возобновления его деятельности. Организовал Поволжскую народную армию, которая при поддержке Чехословацкого корпуса в июне-августе 1918 года заняла Самарскую, Симбирскую, Казанскую и Уфимскую губернии, а также часть Саратовской губернии. После взятия Казани войсками Поволжской народной армии и Чехословацкого корпуса (август 1918 года) в распоряжении Комуча оказался золотой запас Российской империи (перевезён сначала в Самару, затем в Уфу, в октябре 1918 года - в Омск). В конце августа при Комуче был создан орган исполнительной власти - Совет управляющих ведомствами во главе с Е.Ф. Роговским. Полномочия между Советом управляющих и Президиумом Комуча не были чётко разделены, что вело к хаосу в управлении.
Комуч декларировал восстановление демократических свобод, провозгласил своей целью создание федеративной демократической республики. Подтвердил осуществлённую советской властью социализацию земли, введённое большевиками законодательство об охране труда, гарантировал права профсоюзов. Местное управление от советов было передано восстановленным земствам, городским думам и городским управам. Были денационализированы банки и промышленность. Над зданиями правительственных учреждений был поднят красный флаг. Фабрично-заводские комитеты были лишены права вмешиваться в управление предприятиями, которые перешли под управление прежних владельцев или государственных управляющих. Была восстановлена свободная торговля (однако Комуч сохранил право устанавливать фиксированные цены на зерно), что на некоторое время обеспечило Комучу поддержку крестьян и привело к снижению цен на продукты питания в городах.
Однако к осени 1918 года политика комитета стала вызывать растущее недовольство различных групп населения, прежде всего крестьян. Его главными причинами был переход от добровольческого принципа комплектования армии к мобилизациям (дезертирство каралось смертной казнью), а также заявления Комуча о намерении восстановить антигерманский Восточный фронт Первой мировой войны. Кроме этого, острое недовольство крестьян вызвало предоставление бывшим помещикам права снять с принадлежавших им ранее земель урожай озимых 1917 года, а недовольство рабочих - возвращение прежней заводской администрации и ужесточение трудовой дисциплины. Торгово-промышленные круги после первоначальной помощи социалистическому Комучу были затем склонны поддерживать более умеренные Временное сибирское правительство (ВСП; Омск) и Уральское временное правительство (Екатеринбург).
Власть Комуча признали только правительства Оренбургского и Уральского казачьих войск, а также Временное правительство Северной области, что, однако, не имело реальных последствий. Взаимные нападки Комуча и ВСП переросли в таможенную войну и привели к тому, что Сибирская армия ВСП не оказала поддержки Поволжской нароодной армии (РККА 10 сентября 1918 года заняла Казань, а 7 октября 1918 года - Самару). Напряжёнными были отношения Комуча также и со странами Антанты, ориентировавшимися на ВСП, а затем на Уфимскую директорию.
Из-за военных неудач Комуч после создания Уфимской директории (23 сентября 1918 года) сложил свои властные полномочия и был преобразован в Съезд членов УС, который первоначально работал в Уфе, а с 19 октября - в Екатеринбурге. Совет управляющих ведомствами (председатель - эсер В.Н. Филипповский) в середине октября 1918 года подчинён Уфимской директории. После создания «Омского правительства» участники Съезда членов УС были арестованы, вскоре освобождены по требованию отряда Чехословацкого корпуса, затем вернулись в Уфу. Там в ночь на 3 декабря 1918 года вместе с членами Совета управляющих ведомствами их вновь арестовали по приказу адмирала А.В. Колчака и доставили в Омск, где казаками и офицерами был устроен самосуд, часть арестованных убили в ночь на 23 декабря 1918 года.