КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ (Ко­муч) - эсе­ров­ское пра­витель­ст­во, дей­ст­во­вав­шее в По­вол­жье в 1918 году, в пе­ри­од Гражданской вой­ны 1917-1922 годов .

Пре­тен­до­ва­ло на все­российскую власть. Об­ра­зо­ва­но в Са­ма­ре 8 июня 1918 года. Соз­да­нию пра­ви­тель­ст­ва пред­ше­ст­во­ва­ло за­ня­тие го­ро­да вой­ска­ми Че­хословацкого кор­пу­са (смотри в статье Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года), к че­му был при­уро­чен ан­ти­боль­ше­ви­ст­ский пе­ре­во­рот. Его осу­ще­ст­ви­ли не­боль­шая ор­га­ни­за­ция бывших офи­це­ров российской ар­мии и бое­вая дру­жи­на со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии, ко­то­рой ру­ко­во­ди­ли бывшие чле­ны Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния (УС) от Са­мар­ской губернии И.М. Бруш­вит, П.Д. Кли­муш­кин и Б.К. Фор­ту­на­тов.

Пер­во­на­чаль­но Ко­муч со­сто­ял из 5 эсе­ров - бывших чле­нов УС (председатель - В.К. Воль­ский). Член­ст­во в ко­ми­те­те бы­ло от­кры­то для всех бывших де­ле­га­тов УС, кро­ме боль­ше­ви­ков и ле­вых эсе­ров. Ко­муч по­пол­нял­ся при­бы­вав­ши­ми в Са­ма­ру бывшими чле­на­ми УС (в кон­це сен­тяб­ря 96 человек; в свя­зи с рас­ши­ре­ни­ем со­ста­ва об­ра­зо­ван Пре­зи­ди­ум). Од­на­ко эсе­ры со­хра­ни­ли в Ко­му­че аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во: по­ми­мо них, в его со­став во­шли толь­ко несколько чле­нов УС от му­суль­ман и ка­за­че­ст­ва. Ко­муч объ­я­вил се­бя вер­хов­ной вла­стью, дей­ст­вую­щей вре­мен­но от име­ни рас­пу­щен­но­го УС, вплоть до во­зоб­нов­ле­ния его дея­тель­но­сти. Ор­га­ни­зо­вал По­волж­скую на­род­ную ар­мию, ко­то­рая при под­держ­ке Че­хословацкого кор­пу­са в ию­не-августе 1918 года за­ня­ла Са­мар­скую, Сим­бир­скую, Ка­зан­скую и Уфим­скую гу­бер­нии, а так­же часть Са­ра­тов­ской губернии. Пос­ле взя­тия Ка­за­ни вой­ска­ми По­волж­ской народной ар­мии и Че­хословацкого кор­пу­са (август 1918 года) в рас­по­ря­же­нии Ко­м­у­ча ока­зал­ся зо­ло­той за­пас Российской им­пе­рии (пе­ре­ве­зён сна­ча­ла в Са­ма­ру, за­тем в Уфу, в октябре 1918 года - в Омск). В кон­це ав­гу­ста при Ко­му­че был соз­дан ор­ган ис­пол­нительной вла­сти - Со­вет управ­ляю­щих ве­дом­ст­ва­ми во гла­ве с Е.Ф. Ро­гов­ским. Пол­но­мо­чия ме­ж­ду Со­ве­том управ­ляю­щих и Пре­зи­диу­мом Ко­му­ча не бы­ли чёт­ко раз­де­ле­ны, что ве­ло к хао­су в управ­ле­нии.

Ко­муч дек­ла­ри­ро­вал вос­ста­нов­ле­ние де­мо­кра­тических сво­бод, про­воз­гла­сил сво­ей це­лью соз­да­ние фе­де­ра­тив­ной де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки. Под­твер­дил осу­ще­ст­в­лён­ную советской вла­стью со­циа­ли­за­цию зем­ли, вве­дён­ное боль­ше­ви­ка­ми за­ко­но­да­тель­ст­во об ох­ра­не тру­да, га­ранти­ро­вал пра­ва проф­сою­зов. Ме­ст­ное управ­ле­ние от со­ве­тов бы­ло пе­ре­да­но вос­ста­нов­лен­ным зем­ст­вам, городским ду­мам и городским упра­вам. Бы­ли де­на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны бан­ки и промышленность. Над зда­ния­ми пра­ви­тель­ст­вен­ных уч­ре­ж­де­ний был под­нят крас­ный флаг. Фаб­рич­но-за­во­д­ские ко­ми­те­ты бы­ли ли­ше­ны пра­ва вме­ши­вать­ся в управ­ле­ние пред­при­ятия­ми, ко­то­рые пе­ре­шли под управ­ле­ние преж­них вла­дель­цев или государственных управ­ляю­щих. Бы­ла вос­ста­нов­ле­на сво­бод­ная тор­гов­ля (од­на­ко Ко­муч со­хра­нил пра­во ус­та­нав­ли­вать фик­си­рованные це­ны на зер­но), что на не­ко­то­рое вре­мя обес­пе­чи­ло Ко­му­чу под­держ­ку кре­сть­ян и при­ве­ло к сни­же­нию цен на про­дук­ты пи­та­ния в го­ро­дах.

Од­на­ко к осе­ни 1918 года по­ли­ти­ка ко­ми­те­та ста­ла вы­зы­вать рас­ту­щее не­до­воль­ст­во различных групп на­се­ле­ния, пре­ж­де все­го кре­сть­ян. Его главными при­чи­на­ми был пе­ре­ход от доб­ро­вольческого прин­ци­па ком­плек­то­ва­ния ар­мии к мо­би­ли­за­ци­ям (де­зер­тир­ст­во ка­ра­лось смерт­ной каз­нью), а так­же за­яв­ле­ния Ко­му­ча о на­ме­ре­нии вос­ста­но­вить ан­ти­гер­ман­ский Восточный фронт Первой ми­ро­вой вой­ны . Кро­ме это­го, ост­рое не­до­воль­ст­во кре­сть­ян вы­зва­ло пре­дос­тав­ле­ние бывшим по­ме­щи­кам пра­ва снять с при­над­ле­жав­ших им ра­нее зе­мель уро­жай ози­мых 1917 года, а не­до­воль­ст­во ра­бо­чих - воз­вра­ще­ние преж­ней за­во­дской ад­ми­ни­ст­ра­ции и уже­сто­че­ние тру­до­вой дис­ци­п­ли­ны. Тор­го­во-промышленные кру­ги по­сле пер­во­на­чаль­ной по­мо­щи со­циа­ли­стическому Ко­му­чу бы­ли за­тем склон­ны под­дер­жи­вать бо­лее уме­рен­ные Вре­мен­ное си­бир­ское пра­ви­тель­ст­во (ВСП; Омск) и Ураль­ское вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во (Ека­те­рин­бург).

Власть Ко­му­ча при­зна­ли толь­ко пра­ви­тель­ст­ва Орен­бург­ско­го и Ураль­ско­го ка­зачь­их войск, а так­же Вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во Се­вер­ной об­лас­ти, что, од­на­ко, не име­ло ре­аль­ных по­след­ст­вий. Вза­им­ные на­пад­ки Ко­м­у­ча и ВСП пе­ре­рос­ли в та­мо­жен­ную вой­ну и при­ве­ли к то­му, что Си­бир­ская ар­мия ВСП не ока­за­ла под­держ­ки По­волж­ской нароодной ар­мии (РККА 10 сентября 1918 года за­ня­ла Ка­зань, а 7 октября 1918 года - Са­ма­ру). На­пря­жён­ны­ми бы­ли от­но­ше­ния Ко­му­ча так­же и со стра­на­ми Ан­тан­ты, ори­ен­ти­ро­вав­ши­ми­ся на ВСП, а за­тем на Уфим­скую ди­рек­то­рию.

Из-за во­енных не­удач Ко­муч по­сле соз­да­ния Уфим­ской ди­рек­то­рии (23 сентября 1918 года) сло­жил свои вла­ст­ные пол­но­мо­чия и был пре­об­ра­зо­ван в Съезд чле­нов УС, ко­торый пер­во­на­чаль­но ра­бо­тал в Уфе, а с 19 октября - в Ека­те­рин­бур­ге. Со­вет уп­рав­ляю­щих ве­дом­ст­ва­ми (председатель - эсер В.Н. Фи­лип­пов­ский) в се­ре­ди­не октября 1918 года под­чи­нён Уфим­ской ди­рек­то­рии. По­сле соз­да­ния «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» уча­ст­ни­ки Съез­да чле­нов УС бы­ли аре­сто­ва­ны, вско­ре ос­во­бо­ж­де­ны по тре­бо­ва­нию от­ря­да Че­хословацкого кор­пу­са, за­тем вер­ну­лись в Уфу. Там в ночь на 3 декабря 1918 года вме­сте с чле­на­ми Со­ве­та уп­рав­ляю­щих ве­дом­ст­ва­ми их вновь аре­сто­ва­ли по при­ка­зу адмирала А.В. Кол­ча­ка и доставили в Омск, где ка­за­ка­ми и офи­це­ра­ми был уст­ро­ен са­мо­суд, часть аре­сто­ван­ных уби­ли в ночь на 23 декабря 1918 года.

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