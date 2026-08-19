КОМИТЕТ 6 ДЕКАБРЯ

КОМИТЕТ 6 ДЕКАБРЯ 1826 ГОДА - при­ня­тое в ли­те­ра­ту­ре на­зва­ние со­ве­ща­тель­но­го ор­га­на при российском императоре Ни­ко­лае I, пер­во­го из сек­рет­ных ко­ми­те­тов, соз­дан­ных в его цар­ст­во­ва­ние, - Комитета для рас­смот­ре­ния раз­ных пред­по­ло­же­ний ка­са­тель­но улуч­ше­ния в государственном уст­рой­ст­ве.

Уч­ре­ждён ре­ск­рип­том Ни­ко­лая I, дан­ным 6(18) декабря 1826 года на имя председателя Государственного со­ве­та графа В.П. Ко­чу­бея (председателя ко­ми­те­та), с це­лью раз­бо­ра про­ек­тов пре­об­ра­зо­ва­ний, ко­то­рые хра­ни­лись в бу­ма­гах императора Алек­сан­д­ра I , и под­го­тов­ки ре­форм государственных учре­ж­де­ний и государственного управ­ле­ния. Чле­ны: И.В. Ва­силь­чи­ков, А.Н. Го­ли­цын, И.И. Ди­бич, М.М. Спе­ран­ский (наи­бо­лее ак­тив­ный член ко­ми­тета), П.А. Тол­стой. Де­ло­про­из­води­те­ли - Д.Н. Блу­дов, Д.В. Даш­ков и М.А. Корф.

В 1827 году Ни­ко­лай I по­ру­чил ко­ми­те­ту рас­смот­реть во­прос о за­пре­те про­да­вать кре­сть­ян без зем­ли. В свя­зи с этим ко­ми­тет под­го­то­вил про­ект об­ще­го До­пол­нительного за­ко­на о со­стоя­ни­ях, ко­то­рый был в том же го­ду одоб­рен Ни­колаем I, в 1830 году (с из­ме­не­ния­ми) - Государственным со­ве­том. В про­ек­те бы­ли упо­ря­до­че­ны и сис­те­мати­зи­ро­ва­ны пра­ва и при­ви­ле­гии всех со­сло­вий, для лич­ных дво­рян, ку­пе­че­ст­ва и ме­щан пред­ла­га­лось соз­дать но­вое при­ви­ле­ги­ров. со­сло­вие, от­ме­ня­лось пра­во на по­лу­че­ние дво­рян­ст­ва по дос­ти­же­нии оп­ре­де­лён­но­го чи­на, пред­ла­га­лись ме­ры по улуч­ше­нию по­ло­же­ния ду­хо­вен­ст­ва , за­пре­ща­лись про­да­жа кре­сть­ян без зем­ли или с не­боль­шим на­де­лом, дроб­ле­ние се­мей при про­да­же кре­сть­ян, пре­ду­смат­ри­ва­лись ме­ры по ог­ра­ни­че­нию чис­ла дво­ро­вых лю­дей (за­прет пе­ре­во­да кре­сть­ян в дво­ро­вых лю­дей, за­прет про­да­жи дво­ро­вых и др.), об­лег­ча­лись ус­ло­вия ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти по же­ла­нию по­ме­щи­ков. Кро­ме то­го, про­ект пре­ду­смат­ри­вал про­ве­де­ние ре­фор­мы управ­ле­ния государственными кре­сть­я­на­ми, ко­то­рая, в ча­ст­но­сти, рас­смат­ри­ва­лась как пер­вый шаг на пу­ти к рег­ла­мен­та­ции от­но­ше­ний ме­ж­ду по­ме­щи­ка­ми и кре­по­ст­ны­ми кре­сть­я­на­ми. Окон­чательное ут­вер­жде­ние про­ек­та бы­ло от­ло­же­но Ни­ко­ла­ем I в свя­зи с ре­во­лю­ция­ми 1830 года в Ев­ро­пе, Польским вос­ста­нием 1830-1831 годов, эпи­де­ми­ей хо­ле­ры, про­ти­во­дей­ст­ви­ем великих кня­зей Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча и Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча. Впо­след­ст­вии он так­же не был ут­вер­ждён.

Ко­ми­тет рас­смат­ри­вал так­же: свод из­вле­че­ний из по­ка­за­ний де­каб­ри­стов Г.С. Ба­тень­ко­ва, А.А. Бес­ту­же­ва, П.Г. Ка­хов­ско­го, Г.А. Пе­ре­тца и В.И. Штейн­ге­ля о внутреннем со­стоя­нии Рос­сии; за­пис­ки о по­ли­тических на­строе­ни­ях различных сло­ёв на­се­ле­ния в 1808-1825 годах; про­ект М.М. Спе­ран­ско­го о пре­об­ра­зо­ва­нии уезд­но­го и гу­берн­ско­го управ­ле­ния (1821 год); за­пис­ку Н.С. Морд­ви­но­ва «О при­чи­нах рас­строй­ст­ва и ме­рах по­прав­ле­ния го­су­дар­ст­вен­ных фи­нан­сов». Дея­тель­ность ко­ми­те­та с 1830 года по­сте­пен­но бы­ла свёр­ну­та (пре­кра­ще­на в 1832 году). На ос­но­ве раз­ра­бо­тан­ных ко­ми­те­том пред­ло­же­ний бы­ло уч­ре­ж­де­но со­сло­вие по­чёт­ных гра­ж­дан (1832 год), за­пре­ще­но про­да­вать за дол­ги кре­по­ст­ных кре­сть­ян без зем­ли, а так­же про­да­вать и да­рить их от­дель­но от се­мьи (1833 год). Пре­об­ра­зо­ва­ние управ­ле­ния государственными кре­сть­я­на­ми осу­ще­ст­в­ле­но в хо­де Ки­се­лё­ва ре­фор­мы 1837-1841 годов.

Исторические источники:

О кре­по­ст­ных лю­дях. За­пис­ка М. М. Спе­ран­ско­го // Ар­хив ис­то­ри­че­ских и прак­ти­че­ских све­де­ний, от­но­ся­щих­ся до Рос­сии, из­да­вае­мый Н. Ка­ла­че­вым. СПб., 1859. Кн. 3;

Жур­на­лы Ко­ми­те­та, уч­ре­ж­ден­но­го Вы­со­чай­шим ре­ск­рип­том 6 де­каб­ря 1826 г. // Сбор­ник Им­пе­ра­тор­ско­го Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва. СПб., 1891. Т. 74;

Бу­ма­ги Ко­ми­те­та, уч­ре­ж­ден­но­го Вы­со­чай­шим ре­ск­рип­том 6 де­каб­ря 1826 г. // Там же. СПб., 1894. Т. 90.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)