КОМИССИЯ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ (КПК)

Комиссия партийного контроля (КПК) — специальное ведомство внутрипартийного контроля судебно-следственного типа при Коммунистической партии Советского Союза .

Создана по инициативе И. В. Сталина на XVII съезде ВКП(б), в феврале 1934 в результате преобразования Центральной контрольной комиссии . КПК состояла из центрального аппарата (16 отделов), партколлегий и уполномоченных в республиках, краях и областях, имевших широкие полномочия и строго подконтрольных центру. В задачи КПК входили контроль за исполнением решений ЦК ВКП(б) на местах, привлечение к ответственности виновных в нарушении партийной дисциплины, этики и устава ВКП(б), установление уровня «политической благонадежности» коммунистов. Высшим руководящим органом был пленум, с 1936 — бюро. Председателями КПК были Л. М. Каганович (1934—1935), Н. И. Ежов (1935—1939), А. А. Андреев (1939—1952). Их заместителем был М. Ф. Шкирятов . КПК имела тесные контакты и взаимодействовала с НКВД (см. Комитет государственной безопасности СССР ) в период подготовки и проведения Большого террора 1937—1938. Некоторые члены КПК подверглись репрессиям. КПК сыграл важную роль в процессе формирования системы сталинской диктатуры. В 1939 большинство региональных «филиалов» КПК было ликвидировано в ходе ее централизации. Летом 1940 прежняя система контроля была восстановлена. В 1952 XIX съезд КПСС преобразовал КПК в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, существовавший до 1990 (кроме периода 1962—1965, когда структуры партийного контроля входили в Комитет партийно-государственного контроля). Состав Комитета утверждался ЦК. В 1966—1983 им руководил А. Я. Пельше . В 1990 КПК, которым с 1988 руководил Б. К. Пуго , был преобразован в Центральную контрольную комиссию.

Лит.: Калинина О. Н. Партийно-государственный контроль в номенклатурной системе (вторая половина 1940-х — начало 1960-х годов) // Исторический ежегодник. 2011: Сборник научых трудов. Новосибирск, 2011; Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1971; Юдин К. А. Комиссия партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б) и ее роль в политической системе СССР 1930-х гг. // На пути к гражданскому обществу. 2014. № 2; Его же. Комиссия партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б) и ее региональные институты в период утверждения сталинской диктатуры 1934—1941 гг. (на материалах областей Верхней Волги). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандата исторических наук. Иваново, 2013.