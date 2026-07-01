КОМИССИЯ О КАМЕННОМ СТРОЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ

КОМИССИЯ О КАМЕННОМ СТРОЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ - од­но из цен­траль­ных государственных уч­ре­ж­де­ний в Российской им­пе­рии во 2-й половине XVIII века.

Ей пред­шест­во­ва­ла Ко­мис­сия о Санкт-Пе­тербургском строе­нии (1737 - около 1742 годов). Ко­мис­сия о ка­мен­ном строе­нии соз­да­на ука­зом Се­на­та от 11(22) декабря 1762 года как временный ор­ган (в 1770-х годах при­об­ре­ла чер­ты по­сто­ян­но дей­ст­вую­ще­го уч­ре­ж­де­ния) для упо­ря­до­че­ния за­строй­ки Санкт-Пе­тер­бур­га и Мо­ск­вы . Ви­ди­мо, в со­от­вет­ст­вии с се­нат­ским ука­зом «О сде­ла­нии всем го­ро­дам, их строе­ни­ям и ули­цам спе­ци­аль­ных пла­нов по ка­ж­дой гу­бер­нии осо­бо» от 25 июля (5 августа) 1763 года ста­ла со­став­лять ре­гу­ляр­ные пла­ны других го­ро­дов. На­хо­ди­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в 1774-1797 годах име­ла так называемый От­де­лён­ный департамент в Мо­ск­ве. Ве­ду­щую роль в ко­мис­сии в раз­ное вре­мя иг­ра­ли на­чаль­ник Кан­це­ля­рии от строе­ний И.И. Бец­кой, инженер Н.Е. Му­равь­ёв, генерал-по­ли­цей­мей­стер Н.И. Чи­че­рин, воз­мож­но, А.П. Шу­ва­лов и П.В. За­вадов­ский. Ар­хитектурную часть воз­глав­ля­ли А.В. Ква­сов (1763-1772 годы) (смотри в статье Ква­со­вы), И.Е. Ста­ров (1772-1774 годы), И.М. Лем (Лейм; 1774-1796 годы); ар­хи­тек­то­ры московского от­де­ле­ния - Н.Н. Ло­ран, М.Ф. Ка­за­ков.

Ко­мис­сия ру­ко­во­дство­ва­лась ха­рак­тер­ным для гра­до­строи­тель­ст­ва клас­си­циз­ма пред­став­ле­ни­ем о го­ро­де как ра­зум­но ор­га­ни­зо­ван­ной струк­ту­ре. В сво­ей дея­тель­но­сти со­че­та­ла стрем­ле­ние к еди­но­об­ра­зию с вни­ма­ни­ем к имев­шей­ся гра­до­стро­ит. схе­ме и к осо­бен­но­стям при­род­но­го ланд­шаф­та. Вы­ра­бо­та­ла опыт соз­да­ния но­вых пла­ни­ро­воч­ных схем, на­прав­лен­ных не толь­ко на ук­ра­ше­ние го­ро­дов, но и на их функ­цио­наль­ное бла­гоус­т­рой­ст­во (вы­вод промышленных объ­ек­тов в пред­ме­стья, ре­кон­ст­рук­ция транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры и т.д.). Ген­пла­ном Санкт-Пе­тер­бур­га (раз­ра­бо­тан ко­мис­си­ей в 1763-1769 годах, архитектор Ква­сов) пре­ду­смат­ри­ва­лось даль­ней­шее раз­ви­тие сло­жив­шей­ся трёх­лу­че­вой схе­мы пла­ни­ров­ки (со зда­ни­ем Ад­ми­рал­тей­ст­ва в ка­че­ст­ве точ­ки схо­да), ус­та­нов­ле­ние чёт­ких гра­ниц ме­ж­ду го­ро­дом и при­го­ро­да­ми, уве­ли­че­ние плот­но­сти за­строй­ки, строи­тель­ст­во ка­мен­ных на­бе­реж­ных и мос­тов, об­ра­зо­ва­ние но­вых и оформ­ле­ние ста­рых пло­ща­дей, вне­дре­ние ти­по­вых про­ек­тов фа­са­дов жи­лых зда­ний, со­блю­де­ние крас­ной ли­нии и еди­ной вы­со­ты до­мов.

В ген­пла­не Тве­ри (1763-1767 годы, архитектор П.Р. Ни­ки­тин), по­стра­дав­шей от по­жа­ра в 1763 году, ис­поль­зо­ва­лись (в мень­шем мас­шта­бе) эле­мен­ты пла­на Санкт-Пе­тер­бур­га: трёх­лу­че­вая сис­те­ма, при­ме­не­ние ти­по­вых про­ек­тов фа­са­дов, соз­да­ние сис­те­мы пло­ща­дей, вос­при­ятие на­бе­реж­ных как клю­че­вых с гра­до­стро­ительной точ­ки зре­ния про­странств. Ген­план Мо­ск­вы (раз­ра­бо­тан московским от­де­ле­ни­ем ко­мис­сии в 1775 году, по­сле по­жа­ра 1773 года) учи­ты­вал её гра­до­стро­ительную тра­ди­цию: ус­та­нав­ли­вал гра­ни­цы Мо­ск­вы по Ка­мер-кол­леж­ско­му ва­лу и раз­ви­вал сис­те­му ра­ди­аль­но-коль­це­вой пла­ни­ров­ки, вклю­чив в неё се­рию рас­по­ло­жен­ных по­лу­кру­гом во­круг Крем­ля но­вых пло­ща­дей, ко­то­рые пред­по­лага­лось за­стро­ить круп­ны­ми об­щественными зда­ния­ми. Все­го Ко­мис­сия раз­ра­бо­та­ла 305 ген­пла­нов и 416 за­ко­но­да­тель­но ут­вер­ждён­ных схем (в боль­шин­ст­ве сво­ём дей­ст­во­ва­ли до 2-й половины XIX века), ре­шив­ших за­да­чу городского зем­ле­уст­рой­ст­ва и оп­ре­де­лив­ших об­лик многих го­ро­дов и всей российской про­вин­ции в це­лом. Ли­к­ви­ди­ро­ва­на ука­зом императора Пав­ла I от 21 декабря 1796 года (1 января 1797 года).

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