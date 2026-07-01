КОМИССИЯ О КАМЕННОМ СТРОЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ
КОМИССИЯ О КАМЕННОМ СТРОЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ - одно из центральных государственных учреждений в Российской империи во 2-й половине XVIII века.
Ей предшествовала Комиссия о Санкт-Петербургском строении (1737 - около 1742 годов). Комиссия о каменном строении создана указом Сената от 11(22) декабря 1762 года как временный орган (в 1770-х годах приобрела черты постоянно действующего учреждения) для упорядочения застройки Санкт-Петербурга и Москвы. Видимо, в соответствии с сенатским указом «О сделании всем городам, их строениям и улицам специальных планов по каждой губернии особо» от 25 июля (5 августа) 1763 года стала составлять регулярные планы других городов. Находилась в Санкт-Петербурге, в 1774-1797 годах имела так называемый Отделённый департамент в Москве. Ведущую роль в комиссии в разное время играли начальник Канцелярии от строений И.И. Бецкой, инженер Н.Е. Муравьёв, генерал-полицеймейстер Н.И. Чичерин, возможно, А.П. Шувалов и П.В. Завадовский. Архитектурную часть возглавляли А.В. Квасов (1763-1772 годы) (смотри в статье Квасовы), И.Е. Старов (1772-1774 годы), И.М. Лем (Лейм; 1774-1796 годы); архитекторы московского отделения - Н.Н. Лоран, М.Ф. Казаков.
Комиссия руководствовалась характерным для градостроительства классицизма представлением о городе как разумно организованной структуре. В своей деятельности сочетала стремление к единообразию с вниманием к имевшейся градостроит. схеме и к особенностям природного ландшафта. Выработала опыт создания новых планировочных схем, направленных не только на украшение городов, но и на их функциональное благоустройство (вывод промышленных объектов в предместья, реконструкция транспортной инфраструктуры и т.д.). Генпланом Санкт-Петербурга (разработан комиссией в 1763-1769 годах, архитектор Квасов) предусматривалось дальнейшее развитие сложившейся трёхлучевой схемы планировки (со зданием Адмиралтейства в качестве точки схода), установление чётких границ между городом и пригородами, увеличение плотности застройки, строительство каменных набережных и мостов, образование новых и оформление старых площадей, внедрение типовых проектов фасадов жилых зданий, соблюдение красной линии и единой высоты домов.
В генплане Твери (1763-1767 годы, архитектор П.Р. Никитин), пострадавшей от пожара в 1763 году, использовались (в меньшем масштабе) элементы плана Санкт-Петербурга: трёхлучевая система, применение типовых проектов фасадов, создание системы площадей, восприятие набережных как ключевых с градостроительной точки зрения пространств. Генплан Москвы (разработан московским отделением комиссии в 1775 году, после пожара 1773 года) учитывал её градостроительную традицию: устанавливал границы Москвы по Камер-коллежскому валу и развивал систему радиально-кольцевой планировки, включив в неё серию расположенных полукругом вокруг Кремля новых площадей, которые предполагалось застроить крупными общественными зданиями. Всего Комиссия разработала 305 генпланов и 416 законодательно утверждённых схем (в большинстве своём действовали до 2-й половины XIX века), решивших задачу городского землеустройства и определивших облик многих городов и всей российской провинции в целом. Ликвидирована указом императора Павла I от 21 декабря 1796 года (1 января 1797 года).