КОМИССИЯ О ЦЕРКОВНЫХ ИМЕНИЯХ
КОМИССИЯ О ЦЕРКОВНЫХ ИМЕНИЯХ - духовная комиссия, одно из центральных государственных учреждений в Российской империи во 2-й половине XVIII века.
Образована указом императрицы Екатерины II от 27 ноября (8 декабря) 1762 года для подготовки и проведения церковной реформы (смотри Секуляризация 1764 года). Компетенция и порядок деятельности Комиссии о церковных имениях определялись Инструкцией от 29 ноября (10 декабря) 1762 года. Находилась первоначально в Москве, с июня 1763 года - в Санкт-Петербурге. Подчинялась императрице.
Состояла из митрополита Новгородского Дмитрия (Сеченова), архиепископа Санкт-Петербургского Гавриила (Кременецкого), епископа Переяславского Сильвестра (Страгородского), а также графа И.И. Воронцова, Г.Н. Теплова, князей Б.А. Куракина, С.В. Гагарина, А.С. Козловского. Осуществляла сбор сведений и описание духовной собственности (монастырской, синодальной, церковной, архиерейской), которое производилось офицерами-переписчиками, а не духовными лицами (с июня 1763 года эта функция передана Коллегии экономии духовных имений), а также контроль за размером повинностей, налагаемых на вотчинных крестьян духовными землевладельцами (архиерейскими домами, монастырями и др.).
Тепловым (фактически руководил комиссией) был подготовлен проект, который лёг в основу секуляризационной реформы («Мнение о монастырских деревнях»). В нём обосновывалась необходимость передачи церковных имений и населяющих их крестьян государству и установления контроля светских «управителей» за взиманием церковных доходов; кроме того, предлагалось сократить число монастырей с более чем 900 до 192, а епархий на всей территории России - с 29 до 14 (без учёта украинских и прибалтийских губерний).
После обсуждения проекта на заседаниях комиссии и некоторых доработок он был одобрен императрицей 29 января (9 февраля)1763 года. Указом Екатерины II от 5(16) февраля 1763 года для ревизии приходно-расходных книг монастырей и епархий при комиссии учреждена Экспедиция «для счето́в» (с июня 1763 года перешла в подчинение Коллегии экономии духовных имений). После осуществления Екатериной II секуляризационной реформы 1764 года комиссия фактически прекратила существование. Окончательно ликвидирована указом императора Павла I от 21 января (1 февраля) 1797 года.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 16. № 11716, 11747, 11864; Т. 24. № 17750.