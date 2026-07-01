КОМИССИЯ О ЦЕРКОВНЫХ ИМЕНИЯХ

КОМИССИЯ О ЦЕРКОВНЫХ ИМЕНИЯХ - ду­хов­ная ко­мис­сия, од­но из центральных государственных уч­ре­ж­де­ний в Российской им­пе­рии во 2-й половине XVIII века.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­рины II от 27 ноября (8 декабря) 1762 года для под­го­тов­ки и про­ве­де­ния цер­ков­ной ре­фор­мы (смотри Се­ку­ля­ри­за­ция 1764 года). Ком­пе­тен­ция и по­ря­док дея­тель­но­сти Комиссии о церковных имениях оп­ре­де­ля­лись Ин­ст­рук­ци­ей от 29 ноября (10 декабря) 1762 года. На­хо­ди­лась пер­во­на­чаль­но в Мо­ск­ве, с ию­ня 1763 года - в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Под­чи­ня­лась им­пе­рат­ри­це.

Со­стоя­ла из митрополита Нов­го­род­ско­го Дмит­рия (Се­че­но­ва), ар­хи­епископа Санкт-Пе­тер­бург­ско­го Гав­рии­ла (Кре­ме­нец­ко­го), епископа Пе­ре­яс­лав­ско­го Силь­ве­ст­ра (Стра­го­род­ско­го), а так­же графа И.И. Во­рон­цо­ва, Г.Н. Те­п­ло­ва, кня­зей Б.А. Ку­ра­ки­на, С.В. Га­га­ри­на, А.С. Коз­лов­ско­го. Осу­ще­ст­в­ля­ла сбор све­де­ний и опи­са­ние ду­хов­ной соб­ст­вен­но­сти (мо­на­стыр­ской, си­но­даль­ной, цер­ков­ной, ар­хие­рей­ской), ко­то­рое про­из­во­ди­лось офи­це­ра­ми-пе­ре­пис­чи­ка­ми, а не ду­хов­ны­ми ли­ца­ми (с ию­ня 1763 года эта функ­ция пе­ре­да­на Кол­ле­гии эко­но­мии ду­хов­ных име­ний), а так­же кон­троль за раз­ме­ром по­вин­но­стей, на­ла­гае­мых на вот­чин­ных кре­сть­ян ду­хов­ны­ми зем­ле­вла­дель­ца­ми (ар­хие­рей­ски­ми до­ма­ми, мо­на­сты­ря­ми и др.).

Те­п­ло­вым (фак­ти­че­ски ру­ко­во­дил ко­мис­си­ей) был под­готов­лен про­ект, ко­то­рый лёг в ос­но­ву се­ку­ля­ри­за­ци­он­ной ре­фор­мы («Мне­ние о мо­на­стыр­ских де­рев­нях»). В нём обос­но­вы­ва­лась не­об­хо­ди­мость пе­ре­да­чи цер­ков­ных име­ний и на­се­ляю­щих их кре­сть­ян го­су­дар­ст­ву и ус­та­нов­ле­ния кон­тро­ля свет­ских «упра­ви­те­лей» за взи­ма­ни­ем цер­ков­ных до­хо­дов; кро­ме то­го, пред­ла­га­лось со­кра­тить чис­ло мо­на­сты­рей с бо­лее чем 900 до 192, а епар­хий на всей тер­ри­то­рии Рос­сии - с 29 до 14 (без учё­та ук­ра­ин­ских и при­бал­тий­ских гу­бер­ний).

По­сле об­су­ж­де­ния про­ек­та на за­се­да­ни­ях ко­мис­сии и не­ко­то­рых до­ра­бо­ток он был одоб­рен им­пе­рат­ри­цей 29 января (9 февраля)1763 года. Ука­зом Ека­те­ри­ны II от 5(16) февраля 1763 года для ре­ви­зии при­ход­но-рас­ход­ных книг мо­на­сты­рей и епар­хий при ко­мис­сии учреж­де­на Экс­пе­ди­ция «для счето́в» (с ию­ня 1763 года пе­ре­шла в под­чи­не­ние Кол­ле­гии эко­но­мии ду­хов­ных име­ний). По­сле осу­ще­ст­в­ле­ния Ека­те­ри­ной II се­ку­ля­ри­за­ци­он­ной ре­фор­мы 1764 года ко­мис­сия фак­ти­чески пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние. Окон­ча­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ва­на ука­зом императора Пав­ла I от 21 января (1 февраля) 1797 года.

Исторические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 16. № 11716, 11747, 11864; Т. 24. № 17750.

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