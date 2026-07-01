КОМИССИЯ
КОМИССИЯ (лат. commissio - поручение, от committo - соединять, устраивать, поручать) - в гражданском праве договор, по которому одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счёт комитента.
История договора комиссии восходит к Древнему Риму - имущество, приобретаемое рабом или подвластным, считалось собственностью господина, а прообразом договора комиссии между равными выступали так называемые мандаты (mandatum - дружественная услуга).
В действующем праве договор комиссия является одним из посреднических договоров, закрепляющим косвенное представительство. Относится к возмездным, консенсуальным, фидуциарным договорам. В большинстве зарубежных стран регулируется торговым законодательством, в России - Гражданским кодексом.
По сделке, совершённой комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Часто комиссионером выступает профессиональный участник рынка (например, биржевой или таможенный брокер), что предполагает наличие у него деловой репутации и финансовой самостоятельности. Комиссионер может выступить квазигарантом исполнения обязательств третьим лицом, приняв на себя ручательство (делькредере).
Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом, также дополнительное вознаграждение в размере и в порядке, установленных в договоре комиссии.
Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями комитента, а при отсутствии в договоре комиссии таких указаний - в соответствии с обычаями делового оборота или иными, обычно предъявляемыми требованиями.
В случае когда комиссионер совершил сделку на условиях, более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнит. выгода делится между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон.