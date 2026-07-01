КОМИССИЯ

КОМИССИЯ (лат. commissio - по­ру­че­ние, от committo - со­еди­нять, уст­раи­вать, по­ру­чать) - в гра­ж­дан­ском пра­ве до­го­вор, по ко­то­ро­му од­на сто­ро­на (ко­мис­сио­нер) обя­зу­ет­ся по по­ру­че­нию другой сто­ро­ны (ко­ми­тен­та) за воз­на­гра­ж­де­ние со­вер­шить од­ну или несколько сде­лок от сво­его име­ни, но за счёт ко­ми­тен­та.

Ис­то­рия до­го­во­ра комиссии вос­хо­дит к Древ­не­му Ри­му - иму­щест­во, при­об­ре­тае­мое ра­бом или под­власт­ным, счи­та­лось соб­ст­вен­но­стью гос­по­ди­на, а про­об­ра­зом до­го­во­ра комиссии меж­ду рав­ны­ми вы­сту­па­ли так называемые ман­да­ты (mandatum - дру­жест­вен­ная ус­лу­га).

В дейст­вую­щем пра­ве до­го­вор комиссия яв­ля­ет­ся од­ним из по­сред­ни­чес­ких до­го­во­ров, за­креп­ляю­щим кос­вен­ное пред­ста­ви­тель­ст­во. От­но­сит­ся к воз­мезд­ным, кон­сен­су­аль­ным, фи­ду­ци­ар­ным до­го­во­рам. В боль­шин­ст­ве за­ру­беж­ных стран ре­гу­ли­ру­ет­ся тор­го­вым за­ко­но­да­тель­ст­вом, в Рос­сии - Граж­дан­ским ко­дек­сом .

По сдел­ке, со­вер­шён­ной ко­мис­сио­не­ром с треть­им ли­цом, при­об­ре­та­ет пра­ва и ста­но­вит­ся обя­зан­ным ко­мис­сио­нер, хо­тя бы ко­ми­тент и был на­зван в сдел­ке или всту­пил с треть­им ли­цом в не­посред­ст­вен­ные от­но­ше­ния по ис­пол­не­нию сдел­ки. Ча­сто ко­мис­сио­не­ром вы­сту­па­ет профессиональный участ­ник рын­ка (например, бир­же­вой или та­мо­жен­ный бро­кер), что пред­по­ла­га­ет на­ли­чие у не­го де­ло­вой ре­пу­та­ции и фи­нан­со­вой са­мо­стоя­тель­но­сти. Ко­мис­си­о­нер мо­жет вы­сту­пить ква­зи­га­ран­том ис­пол­не­ния обя­за­тель­ств треть­им ли­цом, при­няв на се­бя ру­ча­тель­ст­во (дель­кре­де­ре).

Ко­ми­тент обя­зан уп­ла­тить ко­мис­сио­не­ру воз­на­гра­ж­де­ние, а в слу­чае ко­гда ко­мис­сио­нер при­нял на се­бя ру­ча­тель­ст­во за ис­пол­не­ние сдел­ки треть­им ли­цом, так­же до­пол­нительное воз­на­гра­ж­де­ние в раз­ме­ре и в по­ряд­ке, ус­та­новлен­ных в до­го­во­ре ко­мис­сии.

При­ня­тое на се­бя по­ру­че­ние ко­мис­сио­нер обя­зан ис­пол­нить на наи­бо­лее вы­год­ных для ко­ми­тен­та ус­ло­ви­ях в со­от­вет­ст­вии с ука­за­ния­ми ко­ми­тен­та, а при от­сут­ст­вии в до­го­во­ре комиссии та­ких ука­за­ний - в со­от­вет­ст­вии с обы­чая­ми де­ло­во­го обо­ро­та или ины­ми, обыч­но предъ­яв­ляе­мы­ми тре­бо­ва­ния­ми.

В слу­чае ко­гда ко­мис­сио­нер со­вер­шил сдел­ку на ус­ло­ви­ях, бо­лее вы­год­ных, чем те, ко­то­рые бы­ли ука­за­ны ко­ми­тен­том, до­пол­нит. вы­го­да де­лит­ся ме­ж­ду ко­ми­тен­том и ко­мис­сио­не­ром по­ров­ну, ес­ли иное не пре­ду­смот­ре­но со­гла­ше­ни­ем сто­рон.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)