КОМИССАРЖЕВСКАЯ ВЕРА ФЁДОРОВНА

Российская ак­три­са.

Дочь Ф.П. Ко­мис­сар­жев­ско­го, се­ст­ра Ф.Ф. Ко­мис­сар­жев­ско­го. В 1888-1889 годах бра­ла уро­ки ак­тёр­ско­го мас­тер­ст­ва у В.Н. Да­вы­до­ва. В 1890-1891 годах вы­сту­па­ла в лю­би­тель­ских спек­так­лях в Морском со­б­ра­нии Флот­ско­го эки­па­жа в Санкт-Пе­тер­бур­ге и (под псевдоним Ко­ми­на) в Обществе искусства и литературы в Мо­ск­ве, где её парт­нё­ром в «Го­ря­щих пись­мах» П.П. Гне­ди­ча и «Пло­дах про­све­ще­ния» Л.Н. Тол­сто­го был К.С. Ста­ни­слав­ский. В 1893-1894 годах в Но­во­чер­кас­ском те­ат­ре Н.Н. Си­нель­ни­ко­ва (Аль­ма - «Честь» Г. Зу­дер­ма­на, Ли­за - «Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва, Ли­доч­ка - «Свадь­ба Кре­чин­ско­го» А.В. Су­хо­во-Ко­бы­ли­на, Ма­рья Ан­то­нов­на - «Ре­ви­зор» Н.В. Го­го­ля, и др.), в ан­тре­при­зе П.А. Струй­ской (На­та­лья Сте­па­нов­на и Елец­кая - «Пред­ложе­ние» и «Ве­чер в Сор­рен­то» А.П. Че­хо­ва, Луи­за - «Ко­вар­ст­во и лю­бовь» Ф. Шил­ле­ра, и др.). В 1894-1896 годах в ан­трепри­зе К.Н. Не­зло­би­на в Виль­но (Со­фья - «Го­ре от ума» Гри­бое­до­ва, Юдифь - «Ури­ель Ако­ста» К. Гуц­ко­ва, Не­ги­на и Ла­ри­са - «Та­лан­ты и по­клон­ни­ки» и «Бес­при­дан­ни­ца» А.Н. Ост­ров­ско­го, Ро­зи - «Бой ба­бо­чек» Зу­дер­ма­на, Ва­ря - «Ди­кар­ка» Ост­ров­ско­го и Н.Я. Со­ловь­ё­ва).

Иг­ра Комиссаржевской от­ли­ча­лась по­вы­шен­ной эмо­цио­наль­но­стью, нерв­ной по­ры­ви­сто­стью, тре­вож­ным ли­риз­мом. Из­бе­гая внеш­них эф­фек­тов, Комиссаржевская вы­ра­жала в сце­нических об­раз­ах собственный внутренний мир, дра­му жен­ской ду­ши, ко­то­рой тес­но и душ­но в по­сты­лом ок­ру­же­нии, в стро­го рег­ла­мен­ти­ро­ван­ном об­ще­ст­ве. Мо­ло­дой ау­ди­то­рии им­по­ни­ро­ва­ли ге­рои­ни Комиссаржевской, нрав­ст­вен­но чис­тые, роб­кие или ко­кет­ли­вые, са­мо­заб­вен­ные в люб­ви, в пе­ре­лом­ные мо­мен­ты все­гда об­на­ру­жи­вав­шие ог­ром­ную си­лу ду­ха. В 1896-1902 годах в Алек­сан­д­рин­ском те­ат­ре. Роль Ни­ны За­реч­ной («Чай­ка» Че­хо­ва) ста­ла ле­ген­дар­ной (Комиссаржевская на­зы­ва­ли «Чай­кой рус­ской сце­ны»). Сре­ди других ро­лей: Дез­де­мо­на («Отел­ло» У. Шек­спи­ра), Мар­га­ри­та (сце­ны из «Фау­ста» И.В. Гё­те), Еле­на («Зло­ба дня» Н.А. По­те­хи­на), На­талья Пет­ров­на («Вол­шеб­ная сказ­ка» И.Н. По­та­пен­ко).

Мно­го га­ст­ро­ли­ро­ва­ла по стра­не, за­вое­вав все­российскую из­вест­ность (Но­ра - «Ку­коль­ный дом» Г. Иб­се­на, Со­ня - «Дя­дя Ва­ня» Че­хо­ва, Ире­на - «Зо­ло­тое ру­но» С. Пши­бы­шев­ско­го, Мон­на Ван­на - «Мон­на Ван­на» М. Ме­тер­лин­ка, и др.). В декабре 1902 года в Московском фи­лар­мо­ническом обществе Комиссаржевская и Ф.И. Ша­ля­пин (по ини­циа­ти­ве С.В. Рах­ма­ни­но­ва) ис­пол­ня­ли по­эму Дж. Бай­ро­на «Ман­фред» с музыкой Р. Шу­ма­на. В 1904 году Комиссаржевская от­кры­ла Дра­ма­тический те­атр в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ку­да при­гла­си­ла ре­жис­сё­ров, близ­ких МХТ. В ре­пер­туа­ре: Иб­сен, Че­хов, С.А. Най­дё­нов, Е.Н. Чи­ри­ков и др. По­ста­нов­ки пьес М. Горь­ко­го «Дач­ни­ки» (1904 год, Комиссаржевская - Вар­ва­ра Ми­хай­лов­на) и «Де­ти солн­ца» (1905 год, Комиссаржевская - Ли­за) яви­лись со­бы­тия­ми боль­шо­го об­щественного зна­че­ния. По­зи­ция Комиссаржевской во вре­мя революционных со­бы­тий 1905 года сбли­зи­ла её с ле­вой и ли­бе­раль­ной ин­тел­ли­ген­ци­ей. Ак­три­са уст­раи­ва­ла кон­цер­ты в поль­зу бас­тую­щих и сту­денческой мо­ло­дё­жи. В 1906 году, с при­гла­ше­ни­ем В.Э. Мей­ер­холь­да, сме­ло экс­пе­ри­мен­ти­ро­вав­ше­го в по­ис­ках но­вых сце­нических форм, ре­пер­ту­ар­ный курс и сти­ли­сти­ка те­ат­ра из­ме­ни­лись, что вы­зва­ло ожес­то­чён­ную по­ле­ми­ку в пе­ча­ти. Комиссаржевская вна­ча­ле под­дер­жи­ва­ла Мей­ер­холь­да. Его по­ста­нов­ка «Се­ст­ры Бе­ат­ри­сы» Ме­тер­лин­ка с Комиссаржевской в за­глав­ной ро­ли при­нес­ла ей гром­кий ус­пех, а та­кие спек­так­ли, как «Ба­ла­ган­чик» А.А. Бло­ка и «Жизнь Че­ло­ве­ка» Л.Н. Ан­д­рее­ва, К. счи­та­ла «ре­жис­сёр­ски­ми ше­дев­ра­ми». Од­на­ко вско­ре, по­счи­тав, что жё­ст­кие ком­по­зи­ции Мей­ер­холь­да ог­ра­ни­чи­ва­ют её ак­тёр­ские воз­мож­но­сти, Комиссаржевская пред­ло­жи­ла Мей­ер­холь­ду по­ки­нуть её те­атр. Со­труд­ни­ча­ла с ре­жис­сё­ра­ми Ф.Ф. Ко­мис­сар­жев­ским и Н.Н. Ев­реи­но­вым , но в 1909 году ре­ши­ла за­крыть те­атр. В те­че­ние го­да про­ве­ла две круп­ные га­ст­роль­ные по­езд­ки. В Таш­кен­те за­ра­зи­лась чёр­ной ос­пой и умер­ла.