КОМИССАРЖЕВСКАЯ ВЕРА ФЁДОРОВНА
Российская актриса.
Дочь Ф.П. Комиссаржевского, сестра Ф.Ф. Комиссаржевского. В 1888-1889 годах брала уроки актёрского мастерства у В.Н. Давыдова. В 1890-1891 годах выступала в любительских спектаклях в Морском собрании Флотского экипажа в Санкт-Петербурге и (под псевдоним Комина) в Обществе искусства и литературы в Москве, где её партнёром в «Горящих письмах» П.П. Гнедича и «Плодах просвещения» Л.Н. Толстого был К.С. Станиславский. В 1893-1894 годах в Новочеркасском театре Н.Н. Синельникова (Альма - «Честь» Г. Зудермана, Лиза - «Горе от ума» А.С. Грибоедова, Лидочка - «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина, Марья Антоновна - «Ревизор» Н.В. Гоголя, и др.), в антрепризе П.А. Струйской (Наталья Степановна и Елецкая - «Предложение» и «Вечер в Сорренто» А.П. Чехова, Луиза - «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, и др.). В 1894-1896 годах в антрепризе К.Н. Незлобина в Вильно (Софья - «Горе от ума» Грибоедова, Юдифь - «Уриель Акоста» К. Гуцкова, Негина и Лариса - «Таланты и поклонники» и «Бесприданница» А.Н. Островского, Рози - «Бой бабочек» Зудермана, Варя - «Дикарка» Островского и Н.Я. Соловьёва).
Игра Комиссаржевской отличалась повышенной эмоциональностью, нервной порывистостью, тревожным лиризмом. Избегая внешних эффектов, Комиссаржевская выражала в сценических образах собственный внутренний мир, драму женской души, которой тесно и душно в постылом окружении, в строго регламентированном обществе. Молодой аудитории импонировали героини Комиссаржевской, нравственно чистые, робкие или кокетливые, самозабвенные в любви, в переломные моменты всегда обнаруживавшие огромную силу духа. В 1896-1902 годах в Александринском театре. Роль Нины Заречной («Чайка» Чехова) стала легендарной (Комиссаржевская называли «Чайкой русской сцены»). Среди других ролей: Дездемона («Отелло» У. Шекспира), Маргарита (сцены из «Фауста» И.В. Гёте), Елена («Злоба дня» Н.А. Потехина), Наталья Петровна («Волшебная сказка» И.Н. Потапенко).
Много гастролировала по стране, завоевав всероссийскую известность (Нора - «Кукольный дом» Г. Ибсена, Соня - «Дядя Ваня» Чехова, Ирена - «Золотое руно» С. Пшибышевского, Монна Ванна - «Монна Ванна» М. Метерлинка, и др.). В декабре 1902 года в Московском филармоническом обществе Комиссаржевская и Ф.И. Шаляпин (по инициативе С.В. Рахманинова) исполняли поэму Дж. Байрона «Манфред» с музыкой Р. Шумана. В 1904 году Комиссаржевская открыла Драматический театр в Санкт-Петербурге, куда пригласила режиссёров, близких МХТ. В репертуаре: Ибсен, Чехов, С.А. Найдёнов, Е.Н. Чириков и др. Постановки пьес М. Горького «Дачники» (1904 год, Комиссаржевская - Варвара Михайловна) и «Дети солнца» (1905 год, Комиссаржевская - Лиза) явились событиями большого общественного значения. Позиция Комиссаржевской во время революционных событий 1905 года сблизила её с левой и либеральной интеллигенцией. Актриса устраивала концерты в пользу бастующих и студенческой молодёжи. В 1906 году, с приглашением В.Э. Мейерхольда, смело экспериментировавшего в поисках новых сценических форм, репертуарный курс и стилистика театра изменились, что вызвало ожесточённую полемику в печати. Комиссаржевская вначале поддерживала Мейерхольда. Его постановка «Сестры Беатрисы» Метерлинка с Комиссаржевской в заглавной роли принесла ей громкий успех, а такие спектакли, как «Балаганчик» А.А. Блока и «Жизнь Человека» Л.Н. Андреева, К. считала «режиссёрскими шедеврами». Однако вскоре, посчитав, что жёсткие композиции Мейерхольда ограничивают её актёрские возможности, Комиссаржевская предложила Мейерхольду покинуть её театр. Сотрудничала с режиссёрами Ф.Ф. Комиссаржевским и Н.Н. Евреиновым, но в 1909 году решила закрыть театр. В течение года провела две крупные гастрольные поездки. В Ташкенте заразилась чёрной оспой и умерла.