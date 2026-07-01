КОМЕДИЯ-БАЛЕТ
КОМЕДИЯ-БАЛЕТ (франц. comedie-ballet) - музыкально-театральный жанр; комедия, объединяющая диалог, танец, инструментальную музыку, иногда с пением.
Элементы балета включены в действие или перемежают его в виде интермедий (или дивертисментов), не связанных с главной интригой. Создатель жанра - Мольер, который в сотрудничестве с композитором Ж.Б. Люлли, балетмейстером П. Бошаном и декоратором Г. Вигарани поставил ряд пьес при дворе Людовика XIV: «Принцесса Элидская» (1664 год), «Любовь-целительница» (1665 год), «Господин де Пурсоньяк» (1666 год), «Сицилиец, или Амур-живописец» (1667 год), «Жорж Данден» (1668 год), «Мещанин во дворянстве» (1670 год) и др., в сотрудничестве с композитором М. А. Шарпантье - Комедия-балет с пением «Мнимый больной» (1673 год).
В Комедии-балете танец драматизирован, приближается к пантомиме, приобретая бытовые черты. Вокальные номера, существовавшие и в старых балетах, также оживляются, приближаясь к форме, напоминающей комическую оперу. Жанр оказал значительное влияние на последующее развитие французского музыкального театра, явившись важным этапом на пути к музыкальным трагедиям Люлли, комической опере XVIII века и пантомимным балетам Ж.Ж. Новерра.