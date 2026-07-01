КОМЕДИЯ-БАЛЕТ

КОМЕДИЯ-БАЛЕТ (франц. comedie-ballet) - му­зы­каль­но-те­ат­раль­ный жанр; ко­ме­дия, объ­е­ди­няю­щая диа­лог, та­нец, ин­ст­ру­мен­таль­ную му­зы­ку, ино­гда с пе­ни­ем.

Эле­мен­ты ба­ле­та вклю­че­ны в дей­ст­вие или пе­ре­ме­жа­ют его в ви­де ин­тер­ме­дий (или ди­вер­тис­мен­тов), не свя­зан­ных с главной ин­три­гой. Соз­да­тель жан­ра - Моль­ер , ко­то­рый в со­труд­ни­че­ст­ве с ком­по­зи­то­ром Ж.Б. Люл­ли , ба­лет­мей­сте­ром П. Бо­ша­ном и де­ко­ра­то­ром Г. Ви­га­ра­ни по­ста­вил ряд пьес при дво­ре Лю­до­ви­ка XIV: «Прин­цес­са Элид­ская» (1664 год), «Лю­бовь-це­ли­тель­ни­ца» (1665 год), «Гос­по­дин де Пур­сонь­як» (1666 год), «Си­ци­ли­ец, или Амур-жи­во­пи­сец» (1667 год), «Жорж Дан­ден» (1668 год), «Ме­ща­нин во дво­рян­ст­ве» (1670 год) и др., в со­труд­ни­че­ст­ве с ком­по­зи­то­ром М. А. Шар­пан­тье - Комедия-балет с пе­ни­ем «Мни­мый больной» (1673 год).

В Комедии-балете та­нец дра­ма­ти­зиро­ван, при­бли­жа­ет­ся к пан­томи­ме, при­об­ре­тая бы­то­вые чер­ты. Во­каль­ные но­ме­ра, су­ще­ст­во­вав­шие и в ста­рых ба­ле­тах, так­же ожив­ля­ют­ся, при­бли­жа­ясь к фор­ме, на­по­ми­наю­щей ко­мическую опе­ру. Жанр ока­зал зна­чительное влия­ние на по­сле­дую­щее раз­ви­тие французского музыкального те­ат­ра, явив­шись важ­ным эта­пом на пу­ти к музыкальным тра­ге­ди­ям Люл­ли, ко­мической опе­ре XVIII века и пан­то­мим­ным ба­ле­там Ж.Ж. Но­вер­ра .

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