КОЛЯДКИ

КОЛЯДКИ (пред­по­ло­жи­тель­но от лат. Ca­lendae - ка­лен­ды.) - народные но­во­год­ние и ро­ж­де­ст­вен­ские по­здра­ви­тель­ные пес­ни; часть об­ря­да ко­ля­до­ва­ния.

Один из основных жан­ров ка­лен­дар­но­го фольк­ло­ра сла­вян. В народной прак­ти­ке, кро­ме на­зва­ний «колядки», «ко­ля­ды» и т.п., ис­поль­зу­ют­ся ме­ст­ные на­зва­ния, свя­зан­ные с тек­ста­ми при­пе­вов : щед­ров­ки (украинские, бе­ло­русские, западнорусские), ви­но­гра­дья (север­но­рус­ское и северо-западнорусские), ав­се­ни, ов­се­ни, тау­се­ни (среднерусские) и др. Осн.овное со­дер­жа­ние колядок - по­же­ла­ния здо­ро­вья, дол­го­ле­тия, при­ум­но­же­ния се­мьи, ве­ли­ча­ние хо­зяи­на; за­кля­тия на уро­жай, при­плод ско­та; тре­бо­ва­ния по­дая­ния и бла­го­да­ре­ние за не­го и др. При по­же­ла­нии изо­би­лия ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лись ги­пер­бо­лы: двор и дом изо­бра­жа­лись фан­та­сти­че­ски бо­га­ты­ми, хо­зя­ин срав­ни­вал­ся с ме­ся­цем, хо­зяй­ка с солн­цем, де­ти с «час­ты­ми звёз­доч­ка­ми». Ску­пым хо­зяе­вам пе­ли уг­ро­зы. По ме­сту ис­пол­не­ния раз­ли­ча­ют­ся колядки: «пу­те­вые» (или «до­рож­ные»), «над­вор­ные» (или «под­окон­ные»), «гос­по­дар­ские» (ис­пол­няе­мые в до­ме) и т.п. К колядкам от­но­сят так­же пес­ни, со­про­вож­даю­щие хож­де­ние ря­же­ных «с ко­зой», об­ряд осы­па­ния до­ма зер­ном («за­се­вал­ки») и т.д. Осо­бую те­ма­тическую груп­пу со­став­ля­ют колядки, про­слав­ляю­щие Бо­го­ро­ди­цу и Мла­ден­ца Хри­ста («виф­ле­ем­ские колядки», западнославянские «па­сто­рал­ки» и др.).

Пер­вые русские колядки опуб­ли­ко­ва­ны во 2-й половине XIX - начале XX веков (сборники народных пе­сен Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, А.К. Ля­до­ва и др.), зна­чительное ко­ли­че­ст­во за­пи­сей сде­ла­но во 2-й половине XX века. Раз­ли­ча­ют­ся 3 основных ло­каль­ных ти­па русских колядок. За­пад­но­рус­ские колядки (Брян­ская, Смо­лен­ская об­лас­ти), род­ст­вен­ные ук­ра­ин­ским и бе­ло­рус­ским, от­ли­ча­ют­ся ме­ло­ди­кой ре­чи­та­тив­но­го скла­да, при­зыв­ны­ми воз­гла­са­ми в ка­че­ст­ве за­чи­на, при­пе­ва или ре­фре­на; ха­рак­тер­ные при­пе­вы-по­же­ла­ния: «до­б­рый ве­чер», «щед­рый ве­чер», «свя­тый ве­чер». Наи­бо­лее ар­ха­ичные об­раз­цы колядок при­пе­вов не име­ют. Ос­но­ва сти­ха - 5-слож­ник, обыч­но уд­во­ен­ный, музыкальный метр 3-доль­ный; в при­пе­ве ме­ня­ют­ся строе­ние сти­ха (3- или 4-слож­ни­ки) и, не­ред­ко, музыкальный метр (например, «За­сти­лай сто­лы / кла­ди пи­ро­ги! / Свя­тый ве­чер!»). Ха­рак­тер­но 3-го­ло­сие с бур­дон­ным ниж­ним го­ло­сом.

Се­вер­ные и се­ве­ро-за­пад­ные колядки, или ко­ляд­ные пес­ни (Псков­ская, Во­ло­год­ская, Ар­хан­гель­ская об­лас­ти), име­ют раз­вёр­ну­тые по­ве­ст­во­вательные тек­сты, «бы­лин­ную» лек­си­ку, от­ли­ча­ют­ся эпической тор­же­ст­вен­но­стью; наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный при­пев - «ви­но­гра­дье крас­но-зе­лё­ное». В при­пе­ве метр сти­ха и на­пе­ва мо­жет ме­нять­ся. Встре­ча­ют­ся так­же бес­при­пев­ные шу­точ­ные колядки с рит­мической фор­му­лой пля­со­во­го ти­па (eeq; с тек­ста­ми вро­де «Как при­шла Ко­ля­да / на­пе­рёд Ро­ж­де­ст­ва»). Пе­ние уни­сон­ное, ге­те­ро­фон­ное. Для сред­не­рус­ских К. (Ря­зан­ская, Пен­зен­ская об­лас­ти) ти­пич­ны шу­точ­ные тек­сты (осо­бен­но для дет­ских К.), пля­со­вая рит­ми­ка. При­зыв­ный воз­глас «ав­сень!», «тау­сень!» и т.п. (по В.И. Да­лю , от «ове­сень» - ар­ха­ичные ве­сен­ние но­во­год­ние пес­ни) на­хо­дит­ся ли­бо в на­ча­ле ка­ж­до­го сти­ха, ли­бо слу­жит при­пе­вом. Ос­но­ва сти­ха - уд­во­ен­ный 4-слож­ник. Рас­про­стра­не­но мно­го­го­ло­сие раз­ных ти­пов (ге­те­ро­фо­ния, под­го­ло­соч­ная по­ли­фо­ния, 3-го­ло­сие ак­кор­до­во­го скла­да). В не­ко­то­рых др. ре­гио­нах Рос­сии бы­ту­ют К. сме­шан­но­го ти­па. Например, в колядках Бел­го­род­ской области со­еди­ня­ют­ся при­зна­ки сред­не­рус­ских колядок и юж­но­рус­ской пе­сен­ной сти­ли­сти­ки в це­лом. пля­со­во­го ти­па (eeq; с тек­ста­ми вро­де - вместо букв должны быть ноты

Название «колядки» применяется к аналогич­ным формам в фольклоре других народов.

Издания:

Ве­ли­ко­русс в сво­их пес­нях, об­ря­дах, обы­ча­ях, ве­ро­ва­ни­ях, сказ­ках, ле­ген­дах и т. п. Ма­те­риа­лы, со­б­ран­ные и при­ве­ден­ные в по­ря­док П. В. Шей­ном. СПб., 1898–1900. Т. 1. Вып. 1–2;

Ко­ляд­ки та щедрівки. Зи­мо­ва об­ря­до­ва поезія тру­до­во­го ро­ку. Київ, 1965;

Сви­то­ва К.Г. На­род­ные пес­ни Брян­ской об­лас­ти. М., 1966;

По­эзия кре­сть­ян­ских празд­ни­ков / Вступ. ста­тья, сост., под­гот. тек­ста и прим. И. И. Зем­цов­ско­го. Л., 1970;

Зімовыя песні. Калядкі і шчадроўкі. Мінск, 1975;

Ка­лен­дар­но-об­ря­до­вая по­эзия си­би­ря­ков / Сост. Ф. Ф. Бо­ло­нев, М. Н. Мель­ни­ков. Но­во­сиб., 1981;

Ги­ля­ро­ва Н. Но­во­год­ние по­здра­ви­тель­ные пес­ни Ря­зан­ской об­лас­ти (с ау­дио­при­ло­же­ни­ем). М., 1985;

Пес­ни Псков­ской зем­ли / Сост. А. Мех­не­цов. Л., 1989. Вып. 1: Ка­лен­дар­но-об­ря­до­вые пес­ни;

Щу­ров В.М. Бел­го­род­ское При­ос­ко­лье. М., 1995.

Иллюстрации:

«Ко­ля­до­ва­ние в Ма­ло­рос­сии». Кар­ти­на К. А. Тру­тов­ско­го. 1864. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)