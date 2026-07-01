КОЛЯДКИ
КОЛЯДКИ (предположительно от лат. Calendae - календы.) - народные новогодние и рождественские поздравительные песни; часть обряда колядования.
Один из основных жанров календарного фольклора славян. В народной практике, кроме названий «колядки», «коляды» и т.п., используются местные названия, связанные с текстами припевов: щедровки (украинские, белорусские, западнорусские), виноградья (севернорусское и северо-западнорусские), авсени, овсени, таусени (среднерусские) и др. Осн.овное содержание колядок - пожелания здоровья, долголетия, приумножения семьи, величание хозяина; заклятия на урожай, приплод скота; требования подаяния и благодарение за него и др. При пожелании изобилия широко использовались гиперболы: двор и дом изображались фантастически богатыми, хозяин сравнивался с месяцем, хозяйка с солнцем, дети с «частыми звёздочками». Скупым хозяевам пели угрозы. По месту исполнения различаются колядки: «путевые» (или «дорожные»), «надворные» (или «подоконные»), «господарские» (исполняемые в доме) и т.п. К колядкам относят также песни, сопровождающие хождение ряженых «с козой», обряд осыпания дома зерном («засевалки») и т.д. Особую тематическую группу составляют колядки, прославляющие Богородицу и Младенца Христа («вифлеемские колядки», западнославянские «пасторалки» и др.).
Первые русские колядки опубликованы во 2-й половине XIX - начале XX веков (сборники народных песен Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова и др.), значительное количество записей сделано во 2-й половине XX века. Различаются 3 основных локальных типа русских колядок. Западнорусские колядки (Брянская, Смоленская области), родственные украинским и белорусским, отличаются мелодикой речитативного склада, призывными возгласами в качестве зачина, припева или рефрена; характерные припевы-пожелания: «добрый вечер», «щедрый вечер», «святый вечер». Наиболее архаичные образцы колядок припевов не имеют. Основа стиха - 5-сложник, обычно удвоенный, музыкальный метр 3-дольный; в припеве меняются строение стиха (3- или 4-сложники) и, нередко, музыкальный метр (например, «Застилай столы / клади пироги! / Святый вечер!»). Характерно 3-голосие с бурдонным нижним голосом.
Северные и северо-западные колядки, или колядные песни (Псковская, Вологодская, Архангельская области), имеют развёрнутые повествовательные тексты, «былинную» лексику, отличаются эпической торжественностью; наиболее распространённый припев - «виноградье красно-зелёное». В припеве метр стиха и напева может меняться. Встречаются также бесприпевные шуточные колядки с ритмической формулой плясового типа (eeq; с текстами вроде «Как пришла Коляда / наперёд Рождества»). Пение унисонное, гетерофонное. Для среднерусских К. (Рязанская, Пензенская области) типичны шуточные тексты (особенно для детских К.), плясовая ритмика. Призывный возглас «авсень!», «таусень!» и т.п. (по В.И. Далю, от «овесень» - архаичные весенние новогодние песни) находится либо в начале каждого стиха, либо служит припевом. Основа стиха - удвоенный 4-сложник. Распространено многоголосие разных типов (гетерофония, подголосочная полифония, 3-голосие аккордового склада). В некоторых др. регионах России бытуют К. смешанного типа. Например, в колядках Белгородской области соединяются признаки среднерусских колядок и южнорусской песенной стилистики в целом. плясового типа (eeq; с текстами вроде - вместо букв должны быть ноты
Название «колядки» применяется к аналогичным формам в фольклоре других народов.
Издания:
Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. СПб., 1898–1900. Т. 1. Вып. 1–2;
Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ, 1965;
Свитова К.Г. Народные песни Брянской области. М., 1966;
Поэзия крестьянских праздников / Вступ. статья, сост., подгот. текста и прим. И. И. Земцовского. Л., 1970;
Зімовыя песні. Калядкі і шчадроўкі. Мінск, 1975;
Календарно-обрядовая поэзия сибиряков / Сост. Ф. Ф. Болонев, М. Н. Мельников. Новосиб., 1981;
Гилярова Н. Новогодние поздравительные песни Рязанской области (с аудиоприложением). М., 1985;
Песни Псковской земли / Сост. А. Мехнецов. Л., 1989. Вып. 1: Календарно-обрядовые песни;
Щуров В.М. Белгородское Приосколье. М., 1995.
Иллюстрации:
«Колядование в Малороссии». Картина К. А. Трутовского. 1864. Русский музей (С.-Петербург). Архив БРЭ.