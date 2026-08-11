КОЛТ
КОЛТ (др.-рус. кълтъкъ) - деталь парадного женского головного убора - массивная подвеска в форме лунницы, полукруга или почти полного круга с полукруглой дужкой.
Часто изготавливались из золота или серебра. По внешнему контуру колт дополнялся жемчужной обнизью, ажурной каймой, лучами из пирамидок зерни, сканых или тиснёных конусов (звездообразный, звездчатый колт), каймой из полых тиснёных шариков и др. Колт подвешивался к головному убору, в ряде случаев - типа венца: на металлических цепочках, в том числе с бляшками, орнаментированными в той же ювелирной технике, что и колт; на лентах, в том числе с металлическими тиснёными пластинками или колодочками, и др. Внутри колт мог иметь полость, заполнявшуюся тканью, пропитанной благовониями.
Выделяются два основного круга культур, где убор, включавший колт, получил наиболее яркое развитие. Один связан с традициями Центральной Азии и евразийских степей. По-видимому, на основе так называемых калачевидных серёг с дужкой и широкой полой нижней частью к середине I тысячелетия складываются колт с лучами сложной конструкции, нередко обильно украшенные зернью, с гранатовыми вставками; есть колт, на обратной стороне которых зернью выполнены изображения пары козлов по сторонам древа с птичкой наверху. Эти украшения встречаются в комплексах элиты эпохи Великого переселения народов (в том числе с диадемами); известны в основном в степи, на востоке - до Алтая, на юге - до территории современной Киргизии, на западе - до Причерноморских степей.
Другая традиция складывается в Византии около IX-XI веков, где прототипами колта, вероятно, были некоторые типы позднеантичных (ранневизантийских) серёг. Византийские колты стали основой развития различных форм колтов у славян в XI-XIII веках. В древнерусском парадном уборе были распространены золотые колты с перегородчатой эмалью, золотые и серебряные с чернью (в том числе с тератологическим орнаментом; смотри в статье Звериный стиль). Во 2-й половине XII века на Руси формируются тиснёные филигранные (скано-зернёные) звездчатые колты. Первоначально они воспроизводили форму лучевого височного кольца и носились на ленте или цепи из более лёгких височных колец. Позднее в верхней части звездчатых колтов оформляется небольшая лунница. Драгоценные колты, как правило, находят в составе древнерусских кладов XII-XIII веков. В культурном слое городов до начале XIV века встречаются литые имитации колтов из недрагоценных металлов. В XIV-XV веках в Московской Руси колты соединялся с длинной жемчужной рясенной подвеской.
Иллюстрации:
Колты из погребения у алтаря Борисоглебской церкви (Чернигов). Золото, скань, перегородчатая эмаль. 12 в. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.