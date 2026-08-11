КОЛТ

КОЛТ (др.-рус. кълтъкъ) - де­таль па­рад­но­го жен­ско­го го­лов­но­го убо­ра - мас­сив­ная под­вес­ка в фор­ме лун­ни­цы, по­лу­кру­га или поч­ти пол­но­го кру­га с по­лу­круг­лой дуж­кой.

Час­то из­го­тав­ли­ва­лись из зо­ло­та или се­реб­ра. По внеш­не­му кон­ту­ру колт до­пол­нял­ся жем­чуж­ной об­ни­зью, ажур­ной кай­мой, лу­ча­ми из пи­ра­ми­док зер­ни, ска­ных или тис­нё­ных ко­ну­сов (звез­до­об­раз­ный, звезд­ча­тый колт), кай­мой из по­лых тис­нё­ных ша­ри­ков и др. Колт под­ве­ши­вал­ся к го­лов­но­му убо­ру, в ря­де слу­ча­ев - ти­па вен­ца: на ме­тал­лических це­поч­ках, в том числе с бляш­ка­ми, ор­на­мен­ти­ро­ван­ны­ми в той же юве­лир­ной тех­ни­ке, что и колт; на лен­тах, в том числе с ме­тал­лическими тис­нё­ны­ми пла­стин­ка­ми или ко­ло­доч­ка­ми, и др. Внут­ри колт мог иметь по­лость, за­пол­няв­шую­ся тка­нью, про­пи­тан­ной бла­го­во­ния­ми.

Вы­де­ля­ют­ся два основного кру­га куль­тур, где убор, вклю­чав­ший колт, по­лу­чил наи­бо­лее яр­кое раз­ви­тие. Один свя­зан с тра­ди­ция­ми Центральной Азии и ев­ра­зий­ских сте­пей. По-ви­ди­мо­му, на ос­но­ве так называемых ка­ла­че­вид­ных се­рёг с дуж­кой и ши­ро­кой по­лой ниж­ней ча­стью к середине I тысячелетия скла­ды­ва­ют­ся колт с лу­ча­ми слож­ной кон­ст­рук­ции, не­ред­ко обиль­но ук­ра­шен­ные зер­нью, с гра­на­то­вы­ми встав­ка­ми; есть колт, на об­рат­ной сто­ро­не ко­то­рых зер­нью вы­пол­не­ны изо­бра­же­ния па­ры коз­лов по сто­ро­нам дре­ва с птич­кой на­вер­ху. Эти ук­ра­ше­ния встре­ча­ют­ся в ком­плек­сах эли­ты эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов (в том числе с диа­де­ма­ми); из­вест­ны в основном в сте­пи, на вос­то­ке - до Ал­тая, на юге - до тер­ри­то­рии современной Кир­ги­зии , на за­па­де - до При­чер­но­мор­ских сте­пей.

Дру­гая тра­ди­ция скла­ды­ва­ет­ся в Ви­зан­тии около IX-XI веков, где про­то­ти­па­ми колта, ве­ро­ят­но, бы­ли не­ко­то­рые ти­пы позд­не­ан­тич­ных (ран­не­ви­зан­тий­ских) се­рёг. Ви­зантийские колты ста­ли ос­но­вой раз­ви­тия различных форм колтов у сла­вян в XI-XIII веках. В древнерусском па­рад­ном убо­ре бы­ли рас­про­стра­не­ны зо­ло­тые колты с пе­ре­го­род­ча­той эма­лью, зо­ло­тые и се­реб­ря­ные с чер­нью (в том числе с те­ра­то­ло­гическим ор­на­мен­том ; смотри в статье Зве­ри­ный стиль). Во 2-й половине XII века на Ру­си фор­ми­ру­ют­ся тис­нё­ные фи­ли­гран­ные (ска­но-зер­нё­ные) звезд­ча­тые колты. Пер­во­на­чаль­но они вос­про­из­во­ди­ли фор­му лу­че­во­го ви­соч­но­го коль­ца и но­си­лись на лен­те или це­пи из бо­лее лёг­ких ви­соч­ных ко­лец. Позд­нее в верх­ней час­ти звезд­ча­тых колтов оформ­ля­ет­ся не­боль­шая лун­ни­ца. Дра­го­цен­ные колты, как пра­ви­ло, на­хо­дят в со­ста­ве древнерусских кла­дов XII-XIII веков. В куль­тур­ном слое го­ро­дов до начале XIV века встре­ча­ют­ся ли­тые ими­та­ции колтов из не­дра­го­цен­ных ме­тал­лов. В XIV-XV веках в Московской Ру­си колты со­еди­нял­ся с длин­ной жем­чуж­ной ря­сен­ной под­вес­кой.

Иллюстрации:

Кол­ты из по­гре­бе­ния у ал­та­ря Бо­ри­со­глеб­ской церк­ви (Чер­ни­гов). Зо­ло­то, скань, пе­ре­го­род­ча­тая эмаль. 12 в. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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