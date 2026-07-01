КОЛПИНО
КОЛПИНО - город в России, в составе Колпинского района города Санкт-Петербург.
Население свыше 140 тысяч человек (2008 год). Расположен на юго-восточной окраине Санкт-Петербурга, на реке Ижора. Железнодорожная станция.
Возник в 1722 году как посёлок при строительстве основанного по указу Петра I Ижорского завода (выпускалась разнообразная продукция для нужд российского флота), позднее с появлением железного, медного, якорного производства завод получил название «Адмиралтейские Ижорские заводы» (ныне «Ижорские заводы»; в XIX веке производилась корабельная броня, морские и навигационные инструменты, судовые механизмы, гильзы для снарядов, пушки и орудия; в 1-й половине XX века - автомобили, дирижабли, оборудование для электростанций и геологоразведки, военная техника). В 1878 году Колпино получило статус посада в составе Царскосельского уезда. С 1912 года город. В 1927-1930 годах центр Колпинского района Ленинградской области, в 1930-1936 годах в составе Пригородного района Ленинградской области, с 1936 года центр Колпинского района Ленинграда (с 1991 года Санкт-Петербург). Город серьёзно пострадал во время Великой Отечественной войны: линия фронта проходила близ территории завода (в 1941 году из рабочих был сформирован Ижорский батальон); полностью восстановлен в 1950-х годах.
Памятник бойцам Ижорского батальона (1959 год), мемориальный комплекс на Балканском воинском кладбище (1966 год, архитектор О.Б. Голынкин, скульптор В.И. Гордон). Факультет атомного энергомашиностроения Санкт-Петербургского института машиностроения, отделение Санкт-Петербургского филиала Современной гуманитарной академии (Москва). Музей истории предприятия «Ижорские заводы» (1967 год).
Колпино - один из крупнейших российских центров тяжёлого и энергетического машиностроения. Градообразующее предприятие - «Ижорские заводы» [с 1998 года в составе компании «Объединённые машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)»] выпускает оборудование для электроэнергетики, в том числе для АЭС (реакторы ВВЭР), а также высококачественную сталь и поковки из неё, катаные бесшовные трубы, тяжёлые гусеничные экскаваторы для добычи руды и др. Среди других предприятий - Ижорский трубный завод (принадлежит компании «Северсталь»; одношовные трубы большого диаметра для нефтяной и газовой отраслей), Усть-Ижорский фанерный комбинат (1910 год; с 1997 года в составе группы «Свеза»), механический завод (в структуре «Северо-Западной монтажно-промышленной компании»; мостовые конструкции и др.), пищевой комбинат. Строится (середина 2009 года) завод по производству штампованных деталей для автомобилей (принадлежит Магнитогорскому металлургическому комбинату).
Близ Колпино, в посёлке городского типа Усть-Ижора, создаётся (середина 2009 года) историко-мемориальная зона, посвящённая Невской битве 1240 года. Сохранились: церковь Святого Александра Невского (1798-1799 годы, архитекторы предположительно В.И. и П.В. Нееловы; трапезная и колокольня 1835-1836 годов; приделы 1871-1875 годов, архитектор М.А. Щурупов), церковь Святого Владимира (1889 год, архитектор Щурупов). Памятная стела в честь Невской битвы 1240 года (1957 год), памятник Александру Невскому (2003 год, скульптор В.Э. Горевой).