КОЛПИНО

КОЛПИНО - го­род в Рос­сии, в со­ста­ве Кол­пин­ско­го района города Санкт-Пе­тер­бург.

Население свыше 140 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на юго-восточной ок­раи­не Санкт-Пе­тер­бур­га , на реке Ижо­ра. Железнодорожная стан­ция.

Воз­ник в 1722 году как по­сё­лок при строи­тель­ст­ве ос­но­ван­но­го по ука­зу Пет­ра I Ижор­ско­го за­во­да (вы­пус­ка­лась раз­но­об­раз­ная про­дук­ция для нужд российского фло­та), позд­нее с по­яв­ле­ни­ем же­лез­но­го, мед­но­го, якор­но­го про­изводства за­вод по­лу­чил название «Ад­ми­рал­тей­ские Ижор­ские за­во­ды» (ны­не «Ижор­ские за­во­ды»; в XIX веке про­из­во­ди­лась ко­ра­бель­ная бро­ня, морские и на­ви­гационные ин­ст­ру­мен­ты, су­до­вые ме­ха­низ­мы, гиль­зы для сна­ря­дов, пуш­ки и ору­дия; в 1-й половине XX века - ав­то­мо­би­ли, ди­ри­жаб­ли, обо­ру­до­ва­ние для элек­тро­стан­ций и гео­ло­го­раз­вед­ки, во­енная тех­ни­ка). В 1878 году Колпино по­лу­чи­ло ста­тус по­са­да в со­ста­ве Цар­ско­сель­ско­го уез­да. С 1912 года го­род. В 1927-1930 годах центр Кол­пин­ско­го района Ле­нин­град­ской области, в 1930-1936 годах в со­ста­ве При­го­род­но­го района Ле­нин­град­ской области, с 1936 года центр Кол­пин­ско­го района Ле­нин­гра­да (с 1991 года Санкт-Пе­тер­бург). Го­род серь­ёз­но по­стра­дал во вре­мя Великой Отечественной вой­ны: ли­ния фрон­та про­хо­ди­ла близ тер­ри­то­рии за­во­да (в 1941 году из ра­бо­чих был сфор­ми­ро­ван Ижор­ский ба­таль­он); пол­но­стью вос­ста­нов­лен в 1950-х годах.

Па­мят­ник бой­цам Ижор­ско­го ба­таль­о­на (1959 год), ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс на Бал­кан­ском во­ин­ском клад­би­ще (1966 год, архитектор О.Б. Го­лын­кин, скульп­тор В.И. Гор­дон). Фа­куль­тет атом­но­го энер­го­ма­ши­но­строе­ния Санкт-Пе­тербургского института ма­ши­но­строе­ния, от­де­ле­ние Санкт-Пе­тербургского фи­лиа­ла Современной гу­ма­ни­тар­ной ака­де­мии ( Мо­ск­ва ). Му­зей ис­то­рии пред­при­ятия «Ижор­ские за­во­ды» (1967 год).

Колпино - один из круп­ней­ших российских цен­тров тя­жё­ло­го и энер­ге­тического ма­ши­но­строе­ния. Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - «Ижор­ские за­во­ды» [с 1998 года в со­ста­ве ком­па­нии «Объ­е­ди­нён­ные ма­ши­но­строи­тель­ные за­во­ды (Груп­па Урал­маш-Ижо­ра)»] вы­пус­ка­ет обо­ру­до­ва­ние для элек­тро­энер­ге­ти­ки, в том числе для АЭС (ре­ак­то­ры ВВЭР), а так­же вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ную сталь и по­ков­ки из неё, ка­та­ные бес­шов­ные тру­бы, тя­жё­лые гу­се­нич­ные экс­ка­ва­то­ры для до­бы­чи ру­ды и др. Сре­ди других пред­при­ятий - Ижор­ский труб­ный за­вод (при­над­ле­жит ком­па­нии «Се­вер­сталь»; од­но­шов­ные тру­бы боль­шо­го диа­мет­ра для неф­тя­ной и га­зо­вой от­рас­лей), Усть-Ижор­ский фа­нер­ный ком­би­нат (1910 год; с 1997 года в со­ста­ве груп­пы «Све­за»), ме­ха­нический за­вод (в струк­ту­ре «Се­ве­ро-За­пад­ной мон­таж­но-про­мыш­лен­ной ком­па­нии»; мос­то­вые кон­ст­рук­ции и др.), пи­ще­вой ком­би­нат. Стро­ит­ся (середина 2009 года) за­вод по про­изводству штам­по­ван­ных де­та­лей для ав­то­мо­би­лей (при­над­ле­жит Маг­ни­то­гор­ско­му ме­тал­лур­гическому ком­би­на­ту).

Близ Колпино, в посёлке городского ти­па Усть-Ижо­ра, соз­да­ёт­ся (середина 2009 года) ис­то­ри­ко-ме­мо­ри­аль­ная зо­на, по­свя­щён­ная Нев­ской бит­ве 1240 года. Со­хра­ни­лись: церковь Святого Алек­санд­ра Нев­ско­го (1798-1799 годы, ар­хи­тек­то­ры пред­по­ло­жи­тель­но В.И. и П.В. Нее­ло­вы; тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня 1835-1836 годов; при­де­лы 1871-1875 годов, архитектор М.А. Щу­ру­пов), церковь Святого Вла­ди­ми­ра (1889 год, архитектор Щу­ру­пов). Па­мят­ная сте­ла в честь Нев­ской бит­вы 1240 года (1957 год), па­мят­ник Алек­санд­ру Нев­ско­му (2003 год, скульп­тор В.Э. Го­ре­вой).

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