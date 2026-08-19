КОЛПАКОВСКИЙ ГЕРАСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

КОЛПАКОВСКИЙ ГЕРАСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский во­енный и государственный дея­тель, генерал от инфантерии (1885 год).

Из обер-офи­цер­ских де­тей, впос­лед­ст­вии воз­ве­дён в по­том­ствен­ное дво­рян­ст­во. С 1835 года на во­енной служ­бе. В со­ста­ве Мод­лин­ско­го пехотного пол­ка уча­ст­во­вал в Кавказской вой­не 1817-1864 годов на Чер­но­мор­ском по­бе­ре­жье (1840 год) и на Кав­ка­зе (1844-1848 годы), в по­хо­де в Мол­да­вию и Ва­ла­хию (1848 год), Венгерском по­хо­де (1849 год), где от­ли­чил­ся в не­сколь­ких сра­же­ни­ях. Адъ­ю­тант 1-й бри­га­ды 15-й пехотной ди­ви­зии (1851-1852 годы). Адъ­ю­тант ко­мандующего Отдельным Си­бир­ским кор­пу­сом (1852-1854 годы), стар­ший адъ­ю­тант шта­ба это­го кор­пу­са (1854-1855 годы). Исполняющий должность Бе­рё­зов­ско­го во­ен­но-ок­руж­но­го на­чаль­ни­ка (1855-1858 годы). Исполняющий должность на­чаль­ни­ка Ала­тав­ско­го округа Се­ми­па­ла­тин­ской области и при­став кир­ги­зов Боль­шой Ор­ды (ка­за­хов Стар­ше­го жу­за) (1858-1864 годы).

Уча­ст­ник и один из ру­ко­во­ди­те­лей Ко­канд­ских по­хо­дов . 21 октября (2 ноября) 1860 года во гла­ве от­ря­да из 800 сол­дат и ка­за­ков близ пи­ке­та Узун-Агач на­нёс по­ра­же­ние вторг­нув­ше­му­ся на российскую тер­ри­то­рию вой­ску Ко­канд­ско­го хан­ст­ва (до 16 тысяч человек, по другим дан­ным, до 22 тысяч человек) и за­ста­вил его от­сту­пить (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни); в 1862 году взял ос­тав­лен­ные российскими вой­ска­ми в 1861 году кре­по­сти Ток­мак и Пиш­пек (ны­не Биш­кек ). Ко­мандующий вой­ска­ми (1864/1865-1867 годы) и во­енный гу­бер­на­тор (1865-1867 годы) Се­ми­па­ла­тин­ской области. В 1867-1882 годах ко­мандующий вой­ска­ми и во­енный гу­бер­на­тор Се­ми­ре­чен­ской области, на­каз­ной ата­ман Се­ми­ре­чен­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска.

Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал ко­ло­ни­за­ции края вы­ход­ца­ми из Рос­сии, раз­ви­тию зем­ле­де­лия и са­до­вод­ст­ва, соз­да­нию учеб­ных за­ве­де­ний и куль­тур­ных уч­ре­ж­де­ний, пла­но­мер­но­му строи­тель­ст­ву города Вер­ный (ны­не Ал­ма-Ата), на­учному изу­че­нию Се­ми­ре­чья. В 1871 году ру­ко­во­дил по­хо­дом российских войск про­тив Кульд­жин­ско­го хан­ст­ва (об­ра­зо­ва­но в хо­де уй­гу­ро-дун­ган­ско­го вос­ста­ния 1864-1877 годов), в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го хан­ст­во бы­ло уп­разд­не­но, а Илий­ский край вре­мен­но вклю­чён в со­став Тур­ке­стан­ско­го ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва и под­чи­нён Колпаковскому (Колпаковский на­граж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни; Илий­ский край воз­вра­щён Ки­таю со­глас­но Пе­тер­бург­ско­му до­го­во­ру 1881 года). В хо­де Хи­вин­ско­го по­хо­да 1873 года ру­ко­во­дил ты­ло­вым обес­пе­че­ни­ем Тур­ке­стан­ско­го от­ря­да. Пер­вый генерал-гу­бер­на­тор Степ­но­го края (генерал-гу­бер­на­тор­ст­во вклю­ча­ло Ак­мо­лин­скую, Се­ми­па­ла­тин­скую и Се­ми­ре­чен­скую об­лас­ти), ко­мандующий вой­ска­ми Ом­ско­го ВО и на­каз­ной ата­ман Си­бир­ско­го ка­зачье­го вой­ска (1882-1889 годы). С 1889 года член Во­енного со­ве­та.

Иллюстрации:

Г. А. Кол­па­ков­ский. Архив БРЭ.