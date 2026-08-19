КОЛПАКОВСКИЙ ГЕРАСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
КОЛПАКОВСКИЙ ГЕРАСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1885 год).
Из обер-офицерских детей, впоследствии возведён в потомственное дворянство. С 1835 года на военной службе. В составе Модлинского пехотного полка участвовал в Кавказской войне 1817-1864 годов на Черноморском побережье (1840 год) и на Кавказе (1844-1848 годы), в походе в Молдавию и Валахию (1848 год), Венгерском походе (1849 год), где отличился в нескольких сражениях. Адъютант 1-й бригады 15-й пехотной дивизии (1851-1852 годы). Адъютант командующего Отдельным Сибирским корпусом (1852-1854 годы), старший адъютант штаба этого корпуса (1854-1855 годы). Исполняющий должность Берёзовского военно-окружного начальника (1855-1858 годы). Исполняющий должность начальника Алатавского округа Семипалатинской области и пристав киргизов Большой Орды (казахов Старшего жуза) (1858-1864 годы).
Участник и один из руководителей Кокандских походов. 21 октября (2 ноября) 1860 года во главе отряда из 800 солдат и казаков близ пикета Узун-Агач нанёс поражение вторгнувшемуся на российскую территорию войску Кокандского ханства (до 16 тысяч человек, по другим данным, до 22 тысяч человек) и заставил его отступить (награждён орденом Святого Георгия 4-й степени); в 1862 году взял оставленные российскими войсками в 1861 году крепости Токмак и Пишпек (ныне Бишкек). Командующий войсками (1864/1865-1867 годы) и военный губернатор (1865-1867 годы) Семипалатинской области. В 1867-1882 годах командующий войсками и военный губернатор Семиреченской области, наказной атаман Семиреченского казачьего войска.
Активно содействовал колонизации края выходцами из России, развитию земледелия и садоводства, созданию учебных заведений и культурных учреждений, планомерному строительству города Верный (ныне Алма-Ата), научному изучению Семиречья. В 1871 году руководил походом российских войск против Кульджинского ханства (образовано в ходе уйгуро-дунганского восстания 1864-1877 годов), в результате которого ханство было упразднено, а Илийский край временно включён в состав Туркестанского генерал-губернаторства и подчинён Колпаковскому (Колпаковский награждён орденом Святого Георгия 3-й степени; Илийский край возвращён Китаю согласно Петербургскому договору 1881 года). В ходе Хивинского похода 1873 года руководил тыловым обеспечением Туркестанского отряда. Первый генерал-губернатор Степного края (генерал-губернаторство включало Акмолинскую, Семипалатинскую и Семиреченскую области), командующий войсками Омского ВО и наказной атаман Сибирского казачьего войска (1882-1889 годы). С 1889 года член Военного совета.
Иллюстрации:
Г. А. Колпаковский. Архив БРЭ.