КОЛПАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

КОЛПАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА - российская ар­ти­ст­ка ба­ле­та, пе­да­гог, народная артистка СССР (1965 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1983 год).

В 1951 году окон­чи­ла ЛХУ (по­след­няя уче­ни­ца А.Я. Ва­га­но­вой), в 1982 году - Ле­нинградскую консерваторию по спе­ци­аль­но­сти ба­лет­мей­стер-ре­пе­ти­тор. В 1951-1988 годах тан­це­ва­ла в Ле­нинградском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та имени С.М. Ки­ро­ва . Утон­чён­ный об­лик, при­род­ная гра­ция, бла­го­род­ст­во пла­сти­ки и уве­рен­ная тех­ни­ка по­зво­ли­ли Колпаковой с пер­вых ша­гов ос­во­ить соль­ные пар­тии в клас­сическом ре­пер­туа­ре, а за­тем ис­пол­нить и главные пар­тии в «Шо­пе­ниа­не» на музыку Ф. Шо­пе­на , «Щел­кун­чи­ке» П.И. Чай­ков­ско­го, «Зо­луш­ке» С.С. Про­кофь­е­ва, вы­явив ли­рическую суть сво­его да­ро­ва­ния. Под­лин­но­го дра­ма­тиз­ма дос­тиг­ла в ро­лях Джуль­ет­ты («Ро­мео и Джуль­ет­та» Про­кофь­е­ва), Дез­де­мо­ны («Отел­ло» А. Д. Ма­ча­ва­риа­ни), Ма­рии («Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» Б.В. Асафь­е­ва). Вир­ту­оз­ный та­нец Колпаковой ока­зал­ся со­зву­чен твор­че­ст­ву хо­рео­гра­фов-ре­фор­ма­то­ров конца 1950-х годов, вер­нув­ших ба­ле­ту прин­ци­пы тан­це­валь­но­го сим­фо­низ­ма: Ю.Н. Гри­го­ро­ви­ча (Ка­те­ри­на - «Ка­мен­ный цве­ток» Про­кофь­е­ва, Ши­рин - «Ле­ген­да о люб­ви» А.Д. Ме­ли­ко­ва) и И.Д. Бель­ско­го (Его лю­би­мая - «Бе­рег на­де­ж­ды» А.П. Пет­ро­ва).

Од­на из луч­ших ис­пол­ни­тель­ниц пар­тий Ав­ро­ры («Спя­щая кра­са­ви­ца»), Рай­мон­ды («Рай­мон­да» А.К. Гла­зу­но­ва ), Жи­зе­ли («Жи­зель» А. Ада­на), в ко­то­рых со­еди­ни­лись мас­тер­ст­во, по­этич­ность и тон­кое ощу­ще­ние сти­ля, Колпакова с ус­пе­хом вы­сту­па­ла и в современных по­ста­нов­ках. Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца пар­тий Юлии («Ро­мео и Юлия» на музыку Г. Бер­лио­за, ба­летмейстер И.А. Чер­ны­шёв), Евы («Со­тво­ре­ние ми­ра» Пет­ро­ва, ба­лет­мей­сте­ры Н.Д. Ка­сат­ки­на и В.Ю. Ва­си­лёв), Де­вуш­ки («Двое» на музыку Ме­ли­ко­ва) и Феи («Фея Ронд­ских гор» на музыку Э. Гри­га, обе - ба­летм. О.М. Ви­но­гра­дов) и др.; пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца в СССР пар­тий в «Па де катр» Ч. Пу­ньи (ба­летмейстер А. До­лин по Ж. Пер­ро), Ба­боч­ки (па де де из ба­ле­та «Ба­боч­ка» Ж. Оф­фен­ба­ха, ба­летм. П. Ла­котт по М. Таль­о­ни). Спе­ци­аль­но для Колпаковой по­став­ле­ны ба­ле­ты «Кон­церт фа ма­жор» на музыку А. Ви­валь­ди, «Ди­вер­тис­мент ре ма­жор» на музыку В.А. Мо­цар­та (оба - ба­летмейстер Г.Д. Алек­сид­зе).

Колпакова ра­бо­та­ла с Б.Я. Эйф­ма­ном (те­ле­фильм-ба­лет «Бле­стя­щий ди­вер­тис­мент»), Л.В. Якоб­со­ном, соз­дав­шим для неё пар­тию Ме­на­ды («Спар­так» А.И. Ха­ча­ту­ря­на), ми­ниа­тю­ры «Меч­та» на музыку Ф. Лис­та, «Сне­гу­роч­ка» на музыку Про­кофь­е­ва. Сни­ма­лась в те­ле­эк­ра­ни­за­ци­ях ба­ле­тов: «Шо­пе­ниа­на», «Хо­рео­гра­фи­че­ские ми­ниа­тю­ры», в те­ле­филь­мах-кон­цер­тах «Вол­шеб­ст­во», «Тан­цу­ет Ири­на Кол­па­ко­ва», «Ду­ши мо­ей ца­ри­цы», «Силь­фи­да», «В ми­ре вдох­но­ве­нья», в ки­но­филь­ме-ба­ле­те «Ба­рыш­ня и ху­ли­ган», в те­ле­бале­те «Дом у до­ро­ги». С 1971 года пе­да­гог-ре­пе­ти­тор, в 1988-1995 годах ба­лет­мей­стер-ре­пе­ти­тор Ле­нинградского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та имени С.М. Ки­ро­ва (с 1992 года Ма­ри­ин­ский те­атр). С 1989 года ре­пе­ти­тор «Аме­ри­кан бал­ле ти­этр», в 1997-2006 годах - «Бал­ле Ин­тер­на­ше­нал» (Ин­диа­на­по­лис, США). Сре­ди по­ста­но­вок: «Жи­зель» (1987 год), «Спя­щая кра­са­ви­ца» (1990 год) - Минск; «Шо­пе­ниа­на», «Те­ни» из ба­ле­та «Бая­дер­ка» Мин­ку­са, «Па­хи­та» Мин­ку­са (оба 1988 год) - Со­фия.

Государственная премия СССР (1980 год), «Зо­ло­тая звез­да» Ме­ж­ду­народного фес­ти­ва­ля тан­ца в Па­ри­же (1965 год), премия Ан­ны Пав­ло­вой (Па­риж, 1982 год). На­гра­ж­де­на ор­де­ном Ле­ни­на (1983 год).

Сочинения:

По­след­ний вы­пуск // А.Я. Ва­га­но­ва. Л., 1958.

Иллюстрации:

И.А. Кол­па­ко­ва в пар­тии Рай­мон­ды («Рай­мон­да» А.К. Гла­зу­но­ва). Архив БРЭ.