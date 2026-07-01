КОЛПАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КОЛПАКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА - российская артистка балета, педагог, народная артистка СССР (1965 год), Герой Социалистического Труда (1983 год).
В 1951 году окончила ЛХУ (последняя ученица А.Я. Вагановой), в 1982 году - Ленинградскую консерваторию по специальности балетмейстер-репетитор. В 1951-1988 годах танцевала в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова. Утончённый облик, природная грация, благородство пластики и уверенная техника позволили Колпаковой с первых шагов освоить сольные партии в классическом репертуаре, а затем исполнить и главные партии в «Шопениане» на музыку Ф. Шопена, «Щелкунчике» П.И. Чайковского, «Золушке» С.С. Прокофьева, выявив лирическую суть своего дарования. Подлинного драматизма достигла в ролях Джульетты («Ромео и Джульетта» Прокофьева), Дездемоны («Отелло» А. Д. Мачавариани), Марии («Бахчисарайский фонтан» Б.В. Асафьева). Виртуозный танец Колпаковой оказался созвучен творчеству хореографов-реформаторов конца 1950-х годов, вернувших балету принципы танцевального симфонизма: Ю.Н. Григоровича (Катерина - «Каменный цветок» Прокофьева, Ширин - «Легенда о любви» А.Д. Меликова) и И.Д. Бельского (Его любимая - «Берег надежды» А.П. Петрова).
Одна из лучших исполнительниц партий Авроры («Спящая красавица»), Раймонды («Раймонда» А.К. Глазунова), Жизели («Жизель» А. Адана), в которых соединились мастерство, поэтичность и тонкое ощущение стиля, Колпакова с успехом выступала и в современных постановках. Первая исполнительница партий Юлии («Ромео и Юлия» на музыку Г. Берлиоза, балетмейстер И.А. Чернышёв), Евы («Сотворение мира» Петрова, балетмейстеры Н.Д. Касаткина и В.Ю. Василёв), Девушки («Двое» на музыку Меликова) и Феи («Фея Рондских гор» на музыку Э. Грига, обе - балетм. О.М. Виноградов) и др.; первая исполнительница в СССР партий в «Па де катр» Ч. Пуньи (балетмейстер А. Долин по Ж. Перро), Бабочки (па де де из балета «Бабочка» Ж. Оффенбаха, балетм. П. Лакотт по М. Тальони). Специально для Колпаковой поставлены балеты «Концерт фа мажор» на музыку А. Вивальди, «Дивертисмент ре мажор» на музыку В.А. Моцарта (оба - балетмейстер Г.Д. Алексидзе).
Колпакова работала с Б.Я. Эйфманом (телефильм-балет «Блестящий дивертисмент»), Л.В. Якобсоном, создавшим для неё партию Менады («Спартак» А.И. Хачатуряна), миниатюры «Мечта» на музыку Ф. Листа, «Снегурочка» на музыку Прокофьева. Снималась в телеэкранизациях балетов: «Шопениана», «Хореографические миниатюры», в телефильмах-концертах «Волшебство», «Танцует Ирина Колпакова», «Души моей царицы», «Сильфида», «В мире вдохновенья», в кинофильме-балете «Барышня и хулиган», в телебалете «Дом у дороги». С 1971 года педагог-репетитор, в 1988-1995 годах балетмейстер-репетитор Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова (с 1992 года Мариинский театр). С 1989 года репетитор «Американ балле тиэтр», в 1997-2006 годах - «Балле Интернашенал» (Индианаполис, США). Среди постановок: «Жизель» (1987 год), «Спящая красавица» (1990 год) - Минск; «Шопениана», «Тени» из балета «Баядерка» Минкуса, «Пахита» Минкуса (оба 1988 год) - София.
Государственная премия СССР (1980 год), «Золотая звезда» Международного фестиваля танца в Париже (1965 год), премия Анны Павловой (Париж, 1982 год). Награждена орденом Ленина (1983 год).
Сочинения:
Последний выпуск // А.Я. Ваганова. Л., 1958.
Иллюстрации:
И.А. Колпакова в партии Раймонды («Раймонда» А.К. Глазунова). Архив БРЭ.