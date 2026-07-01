КОЛОРИТ

КОЛОРИТ (итал. colorito, от лат. сolor – цвет, крас­ка) - сис­те­ма цве­то­вых то­нов, их со­че­та­ний и взаи­мо­от­но­ше­ний в про­из­ве­де­нии искусства, об­ра­зую­щая оп­ре­де­лён­ное един­ст­во и яв­ляю­щая­ся эс­те­тическим пре­тво­ре­ни­ем кра­соч­но­го мно­го­об­ра­зия дей­ст­ви­тель­но­сти.

Колорит слу­жит од­ним из важ­ней­ших средств ху­дожественной вы­ра­зи­тель­но­сти, ком­по­нен­том об­раза - пре­ж­де все­го в жи­во­пи­си, так­же в цвет­ной гра­фи­ке , про­из­ве­де­ни­ях де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го ис­кус­ст­ва. Ха­рак­тер колорита свя­зан с со­дер­жа­ни­ем и об­щим за­мыс­лом про­из­веде­ния, с эпо­хой, сти­лем, ин­ди­ви­ду­аль­но­стью мас­те­ра, осо­бен­но­стя­ми его цве­то­во­го ви́дения.

Ис­то­ри­че­ски сло­жи­лись две ко­ло­ри­с­тические тен­ден­ции. Пер­вая свя­за­на с при­ме­не­ни­ем сис­те­мы ко­ли­че­ст­вен­но ог­ра­ни­чен­ных ло­каль­ных цве­тов, не­ред­ко имею­щих сим­во­лическое зна­че­ние (например, в ран­не­хри­сти­ан­ском или средневековом искусстве). Для вто­рой ха­рак­тер­ны стрем­ле­ние к пол­ной пе­ре­да­че цве­то­вой кар­ти­ны ми­ра, про­стран­ст­ва и све­та, ма­те­ри­аль­но­сти пред­ме­та в его со­от­но­ше­нии со сре­дой; этим це­лям слу­жат тон, ва­лёр, реф­лекс, един­ст­во колорита и све­то­те­ни. Колорит мо­жет быть по ха­рак­те­ру цве­то­вых со­че­та­ний спо­кой­ным или на­пря­жён­ным, хо­лод­ным (при пре­об­ла­да­нии си­них, зе­лё­ных, фио­ле­то­вых цве­тов) или тё­п­лым (при пре­об­ла­да­нии крас­ных, жёл­тых, оран­же­вых цве­тов), свет­лым или тём­ным, а по сте­пе­ни на­сы­щен­но­сти и си­лы цве­та - яр­ким, сдер­жан­ным, блёк­лым, изы­скан­ным и т.д. В ка­ж­дом кон­крет­ном про­из­ве­де­нии колорит об­ра­зу­ет­ся не­по­вто­ри­мым и слож­ным взаи­мо­дей­ст­ви­ем кра­сок, со­гла­сую­щих­ся по за­ко­нам гар­мо­нии, до­пол­не­ния и кон­тра­ста. В скульп­ту­ре и ар­хи­тек­ту­ре сис­те­ма цве­то­вых от­но­ше­ний обыч­но на­зы­ва­ет­ся по­ли­хро­ми­ей .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)