КОЛОРИТ
КОЛОРИТ (итал. colorito, от лат. сolor – цвет, краска) - система цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении искусства, образующая определённое единство и являющаяся эстетическим претворением красочного многообразия действительности.
Колорит служит одним из важнейших средств художественной выразительности, компонентом образа - прежде всего в живописи, также в цветной графике, произведениях декоративно-прикладного искусства. Характер колорита связан с содержанием и общим замыслом произведения, с эпохой, стилем, индивидуальностью мастера, особенностями его цветового ви́дения.
Исторически сложились две колористические тенденции. Первая связана с применением системы количественно ограниченных локальных цветов, нередко имеющих символическое значение (например, в раннехристианском или средневековом искусстве). Для второй характерны стремление к полной передаче цветовой картины мира, пространства и света, материальности предмета в его соотношении со средой; этим целям служат тон, валёр, рефлекс, единство колорита и светотени. Колорит может быть по характеру цветовых сочетаний спокойным или напряжённым, холодным (при преобладании синих, зелёных, фиолетовых цветов) или тёплым (при преобладании красных, жёлтых, оранжевых цветов), светлым или тёмным, а по степени насыщенности и силы цвета - ярким, сдержанным, блёклым, изысканным и т.д. В каждом конкретном произведении колорит образуется неповторимым и сложным взаимодействием красок, согласующихся по законам гармонии, дополнения и контраста. В скульптуре и архитектуре система цветовых отношений обычно называется полихромией.