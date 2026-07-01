КОЛОРАДО-СПРИНГС

КОЛОРАДО-СПРИНГС (Colorado Springs) - го­род на за­па­де США , в шта­те Ко­ло­ра­до.

Население 380,4 тысяч человек (2008 год); об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением 598,7 тысяч чел. Рас­по­ло­жен в восточных пред­горь­ях Ска­ли­стых гор, у под­но­жия го­ры Пайкс-Пик (4300 м), на высоте свыше 1600 м, в 100 км к югу от Ден­ве­ра. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, железнодорожная стан­ция. Му­ни­ци­паль­ный аэ­ро­порт (около 2 миллионов пас­са­жи­ров, 2005 год).

Ос­но­ван в 1871 году генералом У. Паль­ме­ром как ку­рорт. С 1873 года административный центр граф­ст­ва Эль-Па­со. Во вре­мя «зо­ло­той ли­хо­рад­ки» на За­па­де США в конце XIX - начале XX веков из Колорадо-Спрингс по­став­ля­лось про­до­воль­ст­вие в по­сёл­ки зо­ло­то­ис­ка­те­лей, че­рез не­го пе­ре­во­зи­лась так­же зна­чительная часть до­бы­то­го зо­ло­та.

Баль­не­ок­ли­ма­тический ку­рорт. Кли­мат сред­не­гор­ный, с мяг­кой зи­мой (средняя температура ян­ва­ря около -5 °C) и очень тё­п­лым ле­том (средняя температура ию­ля около 21 °C); ха­рак­тер­ны боль­шое чис­ло сол­неч­ных дней (около 300 в год) и низ­кая влаж­ность (385 мм осад­ков в год). На­ря­ду с кли­ма­том ку­рорт­ные ре­сур­сы Колорадо-Спрингс со­став­ля­ют зна­ме­ни­тые ми­неральные ис­точ­ни­ки уг­ле­кис­лых гид­ро­кар­бо­нат­ных на­трие­вых и же­ле­зи­стых (в том числе тер­маль­ных) вод, рас­по­ло­жен­ные к за­па­ду от го­ро­да, на скло­нах мас­си­ва Пайкс-Пик, в Ма­ни­ту-Спрингс, где так­же про­из­во­дит­ся роз­лив ми­неральной во­ды в бу­тыл­ки. Пре­бы­ва­ние на ку­рор­те по­ка­за­но при за­бо­ле­ва­ни­ях ор­га­нов ды­ха­ния (в том числе ту­бер­ку­лёз­но­го ха­рак­те­ра), же­лу­доч­но-ки­шеч­но­го трак­та, по­чек.

Как ку­рорт Колорадо-Спрингс при­об­рёл по­пу­ляр­ность уже в конце XIX века; ны­не это один из наи­бо­лее из­вест­ных баль­не­ок­ли­ма­тических ку­рор­тов стра­ны. Колорадо-Спрингс яв­ля­ет­ся так­же круп­ней­шим цен­тром ту­риз­ма в рай­оне Ска­ли­стых гор бла­го­да­ря уни­каль­ным ланд­шаф­там: так называемый Сад Бо­га (Garden of the God) - тер­ри­то­рия с мно­го­численными ска­ла­ми из крас­но­го и бе­ло­го пес­ча­ни­ка, при­об­рет­ши­ми при­чуд­ли­вые фор­мы в ре­зуль­та­те вы­вет­ри­ва­ния; кань­о­ны, в том числе Са­ут-Шай­енн с 7 во­до­па­да­ми (высота свыше 80 м); так называемые Пе­ще­ры вет­ров и др. Из­вес­тен так­же как центр зим­не­го спор­та; ме­сто пре­бы­ва­ния штаб-квар­ти­ры Олим­пий­ско­го комитета США, а так­же штаб-квар­тир ря­да спор­тив­ных фе­де­ра­ций (бас­кет­бо­ла, бок­са, хок­кея, пла­ва­ния и др.). Колорадо-Спрингс - центр многих ре­лигиозных уч­ре­ж­де­ний и ор­га­ни­за­ций (го­род на­зы­ва­ют «еван­ге­ли­че­ским Ва­ти­ка­ном»).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Институт кос­мической нау­ки и тех­ни­ки (NSSTI), Ис­сле­до­ва­тель­ский институт се­мьи, Медицинский учеб­ный и ис­сле­до­ва­тель­ский институт, Институт управ­ле­ния сред­ним об­ра­зо­ва­ни­ем. Ко­ло­рад­ский уни­вер­си­тет, Тех­ническийй университет Ко­ло­ра­до (1965 год); Ко­ло­ра­до-кол­ледж (1874 го, круп­ней­ший в шта­те), Шко­ла профессиональной пси­хо­ло­гии (1998 год); кам­пу­сы: Государственного университета Ко­ло­ра­до (главный кор­пус в Пу­эб­ло), Ко­ло­рад­ско­го пра­во­слав­но­го университета (Лейк­вуд), Американского меж­кон­ти­нен­таль­но­го ун-та ( Лос-Анд­же­лес ), Национального американского университета (Чи­ка­го), Университета Дев­ри (Чи­ка­го) и др. Олим­пий­ский учеб­ный центр США (1978 год). Му­зеи: пио­не­ров ос­вое­ния За­па­да (1903 год), ес­тественной ис­то­рии тро­пи­ков (1929 год), ро­део (1979 год, един­ст­вен­ный в ми­ре), дет­ский (1989 год), мо­то­цик­лов (1992 год), авиа­ции и кос­мо­нав­ти­ки (на во­енной ба­зе «Райт-Пат­тер­сон», близ Колорадо-Спрингс), гор­но­го де­ла и промышленности, Американской ас­со­циа­ции ну­миз­ма­ти­ки. Зал Сла­вы ми­ро­во­го фи­гур­но­го ка­та­ния и му­зей, Центр ис­то­рии Ста­ро­го Ко­ло­ра­до, Центр изо­бра­зительных ис­кусств. Близ Колорадо-Спрингс - Ака­де­мия ВВС США (1954 год).

Колорадо-Спрингс - круп­ный центр во­енной промышленности, главным образом во­енного ра­ке­то­строе­ния и других от­рас­лей авиа­ци­он­но-кос­мической промышленности. Пред­при­ятия и цен­тры НИОКР кор­пора­ций «Northrop Grumman», «Lock­heed Martin», «Boeing», «General Dy­na­mics», ITT, «L-3 Communications», «Har­ris Corp.» и др. Вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные про­изводства в об­лас­ти ин­фор­мационных тех­но­ло­гий и элек­трон­ной промышленности: пред­при­ятия и цен­тры НИОКР ком­па­ний «Hew­lett-Packard», SNIA, «Intel», «Atmel», «Cypress Semiconductor» и др. (про­изводство ком­пь­ю­те­ров, элек­трон­ных чи­пов и др.). В сфе­ре ус­луг вы­де­ля­ет­ся фи­нан­со­вый, стра­хо­вой и гос­ти­нич­ный биз­нес.

В Колорадо-Спрингс и ок­ре­ст­но­стях ряд круп­ных во­енных баз: в том числе ба­за ар­мии США «Форт-Кар­сон» (под­раз­де­ле­ния су­хо­пут­ных войск и сил специальных опе­ра­ций); ба­за ВВС «Райт-Пат­тер­сон» (штаб ре­гио­наль­но­го ко­ман­до­ва­ния ВВС, штаб ре­гио­наль­но­го ко­ман­до­ва­ния про­ти­во­кос­мической и про­ти­во­ра­кет­ной обо­ро­ны стра­те­гического авиационного ко­ман­до­ва­ния); ба­за ВВС «Шри­вер» (50-е авиа­кры­ло так­тических ис­тре­бите­лей); ба­за НОРАД (NORAD - North American Air Defense) - объ­е­ди­нён­ное американо-ка­надское ко­ман­до­ва­ние ПВО Се­ве­ро­аме­ри­кан­ско­го кон­ти­нен­та.

Иллюстрации:

Ко­ло­ра­до-Спрингс. Па­но­ра­ма го­ро­да. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)