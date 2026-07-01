КОЛОРАДО-СПРИНГС
КОЛОРАДО-СПРИНГС (Colorado Springs) - город на западе США, в штате Колорадо.
Население 380,4 тысяч человек (2008 год); образует городскую агломерацию с населением 598,7 тысяч чел. Расположен в восточных предгорьях Скалистых гор, у подножия горы Пайкс-Пик (4300 м), на высоте свыше 1600 м, в 100 км к югу от Денвера. Узел автомагистралей, железнодорожная станция. Муниципальный аэропорт (около 2 миллионов пассажиров, 2005 год).
Основан в 1871 году генералом У. Пальмером как курорт. С 1873 года административный центр графства Эль-Пасо. Во время «золотой лихорадки» на Западе США в конце XIX - начале XX веков из Колорадо-Спрингс поставлялось продовольствие в посёлки золотоискателей, через него перевозилась также значительная часть добытого золота.
Бальнеоклиматический курорт. Климат среднегорный, с мягкой зимой (средняя температура января около -5 °C) и очень тёплым летом (средняя температура июля около 21 °C); характерны большое число солнечных дней (около 300 в год) и низкая влажность (385 мм осадков в год). Наряду с климатом курортные ресурсы Колорадо-Спрингс составляют знаменитые минеральные источники углекислых гидрокарбонатных натриевых и железистых (в том числе термальных) вод, расположенные к западу от города, на склонах массива Пайкс-Пик, в Маниту-Спрингс, где также производится розлив минеральной воды в бутылки. Пребывание на курорте показано при заболеваниях органов дыхания (в том числе туберкулёзного характера), желудочно-кишечного тракта, почек.
Как курорт Колорадо-Спрингс приобрёл популярность уже в конце XIX века; ныне это один из наиболее известных бальнеоклиматических курортов страны. Колорадо-Спрингс является также крупнейшим центром туризма в районе Скалистых гор благодаря уникальным ландшафтам: так называемый Сад Бога (Garden of the God) - территория с многочисленными скалами из красного и белого песчаника, приобретшими причудливые формы в результате выветривания; каньоны, в том числе Саут-Шайенн с 7 водопадами (высота свыше 80 м); так называемые Пещеры ветров и др. Известен также как центр зимнего спорта; место пребывания штаб-квартиры Олимпийского комитета США, а также штаб-квартир ряда спортивных федераций (баскетбола, бокса, хоккея, плавания и др.). Колорадо-Спрингс - центр многих религиозных учреждений и организаций (город называют «евангелическим Ватиканом»).
Среди научных учреждений - Институт космической науки и техники (NSSTI), Исследовательский институт семьи, Медицинский учебный и исследовательский институт, Институт управления средним образованием. Колорадский университет, Техническийй университет Колорадо (1965 год); Колорадо-колледж (1874 го, крупнейший в штате), Школа профессиональной психологии (1998 год); кампусы: Государственного университета Колорадо (главный корпус в Пуэбло), Колорадского православного университета (Лейквуд), Американского межконтинентального ун-та (Лос-Анджелес), Национального американского университета (Чикаго), Университета Деври (Чикаго) и др. Олимпийский учебный центр США (1978 год). Музеи: пионеров освоения Запада (1903 год), естественной истории тропиков (1929 год), родео (1979 год, единственный в мире), детский (1989 год), мотоциклов (1992 год), авиации и космонавтики (на военной базе «Райт-Паттерсон», близ Колорадо-Спрингс), горного дела и промышленности, Американской ассоциации нумизматики. Зал Славы мирового фигурного катания и музей, Центр истории Старого Колорадо, Центр изобразительных искусств. Близ Колорадо-Спрингс - Академия ВВС США (1954 год).
Колорадо-Спрингс - крупный центр военной промышленности, главным образом военного ракетостроения и других отраслей авиационно-космической промышленности. Предприятия и центры НИОКР корпораций «Northrop Grumman», «Lockheed Martin», «Boeing», «General Dynamics», ITT, «L-3 Communications», «Harris Corp.» и др. Высокотехнологичные производства в области информационных технологий и электронной промышленности: предприятия и центры НИОКР компаний «Hewlett-Packard», SNIA, «Intel», «Atmel», «Cypress Semiconductor» и др. (производство компьютеров, электронных чипов и др.). В сфере услуг выделяется финансовый, страховой и гостиничный бизнес.
В Колорадо-Спрингс и окрестностях ряд крупных военных баз: в том числе база армии США «Форт-Карсон» (подразделения сухопутных войск и сил специальных операций); база ВВС «Райт-Паттерсон» (штаб регионального командования ВВС, штаб регионального командования противокосмической и противоракетной обороны стратегического авиационного командования); база ВВС «Шривер» (50-е авиакрыло тактических истребителей); база НОРАД (NORAD - North American Air Defense) - объединённое американо-канадское командование ПВО Североамериканского континента.
Иллюстрации:
Колорадо-Спрингс. Панорама города. Архив БРЭ.