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КОЛОНТИТУЛ
КОЛОНТИТУЛ (от франц. colonne - столб, столбец и лат. titulus - надпись, заглавие) - строка над основным текстом на странице издания (книги, журнала, газеты и т.д.), иногда сбоку от него или (редко) в нижнем поле.
Колонтитул может включать название произведения, его части, главы или параграфа, фамилию автора, название первой и последней статьи словаря и т.д. Колонтитул отделяется от текста пробелом или колонлинейкой. Различаются: постоянный (на всё издание) и переменный (рубрикационный, текстовой, скользящий) колонтитулы.
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