КОЛОНТИТУЛ

КОЛОНТИТУЛ (от франц. colonne - столб, стол­бец и лат. titulus - над­пись, за­гла­вие) - стро­ка над основным тек­стом на стра­ни­це из­да­ния (кни­ги, жур­на­ла, га­зе­ты и т.д.), ино­гда сбо­ку от не­го или (ред­ко) в ниж­нем по­ле.

Колонтитул мо­жет вклю­чать на­зва­ние про­из­ве­де­ния, его час­ти, гла­вы или па­ра­гра­фа, фа­ми­лию ав­то­ра, на­зва­ние пер­вой и по­след­ней ста­тьи сло­ва­ря и т.д. Колонтитул от­де­ля­ет­ся от тек­ста про­бе­лом или ко­лон­ли­ней­кой. Раз­ли­ча­ют­ся: по­сто­ян­ный (на всё из­да­ние) и пе­ре­мен­ный (руб­ри­ка­ци­он­ный, тек­сто­вой, сколь­зя­щий) ко­лон­ти­ту­лы.

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