КОЛОННА ВИТТОРИЯ
КОЛОННА (Соlonnа) ВИТТОРИЯ - итальянская поэтесса.
Внучка герцога Урбино Федериго да Монтефельтро. В возрасте 4 лет была обещана в жёны Ферранте Франческо д’Авалосу, маркизу ди Пескара, участнику франко-итальянских войн; воспитывалась в доме своего будущего тестя.
После гибели мужа (3 декабря 1525 года) занималась исключительно литературным творчеством и благотворительной деятельностью. Сочинения Колонны печатались с 1538 года: посвящённые памяти мужа сонеты в духе петраркизма; стихи религиозного содержания: «Триумф Христа» («Trionfo di Cristo») и пр., прозаические сочинения на религиозные темы [«Оплакивание Страстей Христовых» («Pianto sopra la Passione di Cristo», 1557)] и др.
Поэзия Колонны пользовалась в XVI веке большой популярностью; её горячим поклонником и пропагандистом был Микеланджело (посвятил Колонне цикл сонетов), с которым, а также с П. Аретино, П. Бембо, Б. Варки, Бернардо Тассо, Б. Кастильоне и другими известными деятелями культуры Колонна состояла в переписке.
Сочинения:
Rime. Roma, 1982.