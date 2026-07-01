КОЛОННА ВИТТОРИЯ

КОЛОННА (Соlonnа) ВИТТОРИЯ - итальянская по­этес­са.

Внуч­ка гер­цо­га Ур­би­но Фе­де­ри­го да Мон­те­фельт­ро. В воз­рас­те 4 лет бы­ла обе­ща­на в жё­ны Фер­ран­те Фран­че­ско д’Авалосу, мар­ки­зу ди Пес­ка­ра, уча­ст­ни­ку фран­ко-итальянских войн; вос­пи­ты­ва­лась в до­ме сво­его бу­ду­ще­го тес­тя.

По­сле ги­бе­ли му­жа (3 декабря 1525 года) за­ни­ма­лась ис­клю­чи­тель­но литературным твор­че­ст­вом и бла­го­тво­рительной дея­тель­ностью. Со­чи­не­ния Колонны пе­ча­та­лись с 1538 года: по­свя­щён­ные па­мя­ти му­жа со­не­ты в ду­хе пет­рар­киз­ма; сти­хи ре­лигиозного со­дер­жа­ния: «Триумф Хри­ста» («Trionfo di Cristo») и пр., про­за­ические со­чи­не­ния на ре­лигиозные те­мы [«Оп­ла­ки­ва­ние Стра­стей Хри­сто­вых» («Pianto sopra la Passione di Cristo», 1557)] и др.

По­эзия Колонны поль­зо­ва­лась в XVI веке боль­шой по­пу­ляр­но­стью; её го­ря­чим по­клон­ни­ком и про­па­ган­ди­стом был Ми­ке­ланд­же­ло (по­свя­тил Колонне цикл со­не­тов), с ко­то­рым, а так­же с П. Аре­ти­но , П. Бем­бо, Б. Вар­ки, Бер­нар­до Тас­со, Б. Кас­тиль­о­не и другими из­вест­ны­ми дея­те­ля­ми куль­ту­ры Колонна со­стоя­ла в пе­ре­пис­ке.

Сочинения:

Rime. Roma, 1982.