КОЛOНИЯ РОАНOК (англ. The Roanoke Colony)

Колония в устье реки Роанок, основанная по поручению Уолтера Рэли в 1587 г. В этом году в нынешней Северной Каролине, на острове Роанок при входе в Албемарлский залив по поручению сэра Уолтера Рейли, который получил королевскую привилегию от Елизаветы I, Джоном Уайтом была основана английская колония. Эта колония должна была стать первой постоянной колонией Англии па восточном побережье Северной Америки.

Летом 1585 года сэром Ричардом Гренвиллом, двоюродным братом Рейли, уже предпринималась попытка основать колонию на Роаноке. Оставив на острове более 100 человек, Грепвилл в конце августа отплыл в Англию и пообещал вернуться к Пасхе на следующий год.

Колонисты, среди которых был и Джон Уайт, выполнявший обязанности художника и картографа экспедиции, под предводительством губернатора Ралфа Лейпа исследовали местность, искали полезные ископаемые, но скоро у них возник конфликт с индейцами и стало труднее добывать пропитание. Отчаявшись дождаться возвращения Гренвилла, поселенцы воспользовались возможностью вернуться в Англию с сэром Фрэнсисом Дрейком, который в июне 1586 года сделал неожиданную остановку на острове после налетов на испанские колонии в Новом Свете. Две недели спустя, но уже слишком поздно на Роанок вернулся Грепвилл с припасами и 15 новыми колонистами. Он оставил этих людей на острове Роанок, чтобы они удерживали позиции до прибытия подкрепления из Англии.

Прибывшая 22 июля 1587 года группа колонистов во главе с Джоном Уайтом обнаружила только одного из 15 оставленных человек - вернее, его останки. Укрепления были разрушены, но некоторые дома сохранились, хотя и заросли плющом. Уайт хотел двигаться дальше, но этому помешал старший капитан экспедиции, лоцман-португалец по имени Симон Фернандес. Фернандес вдруг объявил, что высаживает колонистов на Роаноке и возвращается в Англию на самом большом из трех кораблей.

Новым поселенцам довелось лишь надеяться на щедрость местных индейцев: что-либо садить было уже поздно. Однако местные индейцы, которые были напуганы и оскорблены поведением англичан, прибывших сюда ранее, покинули остров... И вот уже губернатор Джон Уайт, оставив поселенцев - более ста мужчин, женщин и детей - на Роаноке, 28 августа 1587 года отбывает на одном из двух небольших оставшихся судов в Англию, чтобы привезти необходимые припасы.

17 августа 1590 года английский капер «Хоупвелл» подошел к острову Роанок. Чтобы известить жителей острова о прибытии губернатора Джона Уайта капитан капера Абрахам Кок дал залп из пушки. «Хоупвелл» и «Мунлайт» бросили якоря у острова, отделяющего Албемарлский залив от Атлантического океана, и две шлюпки устремились к берегу. Одна из них, с «Мунлайта», была перевернута прибойной волной и капитан с шестью матросами утонули, а остальные матросы, высадившиеся на берег, были очень удивлены, обнаружив, что поселок пуст.

До конца не ясно, что именно случилось с поселенцами: стычка с индейцами, уход вглубь территории Америки, природный катаклизм - некоторая тайна в этой истории дает почву даже для различных мистификаций. Так или иначе, но первая попытка колонизации будущей владычицы морей оказалась неудачной, что не помешало впоследствии "колонизировать" четверть мира.

Автор статьи: Боварь В. В.