КОЛОНИАЛИЗМ
КОЛОНИАЛИЗМ - подчинение и эксплуатация государством (группой государств) с помощью методов военнного, политического и экономического принуждения народов, стран и территорий, как правило, экономически менее развитых и имеющих инонациональное население.
Термин «колониализм» используется для характеристики системы господства развитых стран Европы (с конца XV века) и США (с XIX века) над обширными областями Азии, Африки, Латинской Америки, Австралии и Океании до начала 1960-х годов, а также Японии (в 1-й половине XX века) над рядом районов Восточной Азии и Океании.
Складывание системы колониализма началось в эпоху Великих географических открытий. В XV-XX веках существовали колониальные империи: Британская империя, Германская колониальная империя, Испанская колониальная империя, Нидерландская колониальная империя, Португальская колониальная империя, Французская колониальная империя. Обширными колониальными владениями располагали Бельгия, Дания, Италия, США, Швеция, Япония и др. Для системы колониализма XV-XIX веков характерны: стремление к установлению монополии в торговле с покорёнными территориями, захваты и разграбление целых стран, нередко сопровождавшиеся уничтожением значительной части их населения, использование жёстких форм эксплуатации коренных жителей колоний и труда рабов. Колониальная политика в этот период проводилась во многих случаях специально созданными крупными привилегированными компаниями (смотри, например, Ост-Индские компании).
Со 2-й половины XIX века большую роль стала играть эксплуатация колоний посредством неэквивалентного торгового обмена. Колонии были превращены в аграрно-сырьевые придатки метрополий с монокультурным направлением развития сельского хозяйства и в рынки сбыта промышленной продукции. В конце XIX века зависимые территории и колонии перешли под непосредственное государственное управление метрополий. К 1914 году на колонии и зависимые страны приходилось около 66,8% территории и 60% населения земного шара. Национально-освободительное движение в колониях жестоко подавлялось метрополиями. Борьба между ведущими державами за передел колоний имела немаловажное значение для начала Первой мировой войны.
В новейшей зарубежной и отечественной историографии даётся более сложная, по сравнению с прежними представлениями, характеристика колониализма как исторического явления. Сторонники концепции модернизации приходят к выводу о том, что, хотя при проведении в своих колониях преобразований колониальные державы исходили из собственных политических и экономических интересов, эти преобразования в то же время объективно способствовали росту в колониях производительных сил, изменению и усложнению структуры колониального общества, что сопровождалось появлением и становлением пром. буржуазии, рабочего класса и интеллигенции. В социально-экономическом отношении колонии развивались даже быстрее так называемых зависимых стран, пользовавшихся формальным суверенитетом. Больше внимания уделяется проблеме культурных взаимовлияний Запада и Востока.
В современной историографии колониализм представлен как система, прошедшая в своём развитии следующие периоды: 1) от Великих географических открытий до эпохи кризиса «старого порядка» в Европе, когда колониализм проявлялся в двух вариантах: захват внеевропейских территорий и их разграбление (испанская и португальская конкиста в Америке); торговая экспансия, сопровождавшаяся установлением неравноправных отношений со странами Востока (голландские и английские фактории в Азии). Главная отличительная черта этого этапа - ввоз товаров из заморских земель в Европу. 2) Эпоха промышленного капитализма в Европе и Северной Америке (конец XVIII - 2-я половина XIX веков), характеризовавшаяся растущим вывозом товаров из Европы и значительными территориальными приобретениями. 3) Эпоха империалистической эксплуатации колоний (с последней трети XIX века), когда кристаллизуется система товарообмена, выгодная для метрополий, но в то же время увеличивается вывоз капитала из метрополий в колонии, который имел масштабные последствия для экономического и политического положения стран Востока и Запада: например, Великобритания, перекачивая капиталы в колонии с выгодой для частного бизнеса, начала отставать в темпах обновления постоянного капитала в метрополии и экономического роста в целом; политические цели колониальной системы стали превалировать над экономическими, и колонии начали приносить убытки. В то же время в Индии и других колониях начался промышленный переворот, создавались предпосылки для индустриализации, формировалась социальная и интеллектуальная база для развития организованного национально-освободительного движения.
В период Второй мировой войны и особенно во 2-й половине 1940-х - начала 1960-х годов в результате борьбы народов колоний и зависимых стран произошёл распад системы колониализма. Почти все бывшие колонии получили независимость. Под властью США, Великобритании, Франции, Нидерландов и ряда других стран остались отдельные небольшие (главным образом островные) территории. Население этих территорий получило права, аналогичные или близкие к правам жителей метрополий, пользуется широким местным самоуправлением, получает финансово-экономическую поддержку от стран-метрополий, в силу чего можно говорить об исчезновении колониализме в его классическом виде. Однако обретение независимости, позволившее бывшим колониям стать субъектами системы международных отношений, не гарантировало их полной самостоятельности. Сохранение тесных хозяйственных, политических и культурных связей с бывшей метрополией, нередкие случаи военно-политического вмешательства держав во внутренние конфликты в их бывших колониях квалифицируются как неоколониализм.
Генеральная Ассамблея ООН в резолюции № 1514, принятой 14 декабря 1960 года, объявила колониализм международным преступлением, направленным против человечества. В ней, в частности, говорится: «Подчинение народов иностранному игу и их эксплуатация являются отрицанием основных прав человека, противоречат Уставу Организации Объединённых Наций». Такая оценка колониализма была подтверждена резолюцией № 2621 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 октября 1970 года.