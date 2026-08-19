КОЛОН
КОЛОН («Colón», оперный театр) - оперный театр в Буэнос-Айресе, крупнейший в Аргентине и в Латинской Америке.
Открылся в 1857 году постановкой оперы «Травиата» Дж. Верди (в спектакле участвовал итальянский тенор Э. Тамберлик). До 1888 года здесь выступали преимущественно итальянские и французские труппы (с участием Дж. Беллинчони, М. Баттистини, О. Боронат, Р. Станьо, Ф. Таманьо и др.). В 1908 году постановкой оперы «Аида» Верди открыто современное здание театра (архитекторы Ф. Тамбурини, В. Меано, Х. Дормаль). В том же году в партии Мефистофеля (одноимённая опера А. Бойто) здесь пел Ф.И. Шаляпин.
В начале XX века важную роль в повышении профессионального уровня театра сыграл А. Тосканини. С 1908 года работала постоянная балетная труппа, состоявшая главным образом из итальянцев; в 1925 году реорганизована - основу труппы составили аргентинские артисты. Аргентинская оперная труппа впервые сформировалась в 1925 году. В 1950-1957 годах театр пережил период упадка. С 1958 года «Колон» - одна из самых престижных мировых оперных сцен. В XX веке здесь дирижировали Э. Ансерме, Т. Бичем, Ф. Буш, Ф. Вейнгартнер, Э. Клайбер, О. Клемперер, Л. Маазель, С. Реттл, Т. Серафин, Б. Хайтинк, Р. Шайи, пели Б. Нильсон, В. Виндгассен, П. Доминго, М. Каллас, Р. Тебальди, К. Флагстад, К. Те Канава, Л. Паваротти, Р. Флеминг, М. Френи, Д.А. Хворостовский, Ч. Бартоли и др. крупнейшие музыканты.
С 1937 года при театре функционирует Институт театрального искусства, в котором наряду с оперным пением обучаются дирижированию, балетной хореографии, режиссуре. С 1990 года оперные постановки и концерты современной музыки (в том числе аргентино-немецкого композитора-авангардиста М. Кагеля) проходят на сцене Экспериментального центра (филиал театра). В 2006 году театр «Колон» закрыт на реконструкцию.
Иллюстрация:
Театр «Колон». Зрительный зал и сцена. Архив БРЭ.