КОЛОМИЙЦЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
КОЛОМИЙЦЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА - белорусский дирижёр, народная артистка БССР (1964 год).
В 1936 году окончила Одесскую консерваторию по классу И.В. Прибика, в 1939-1941 годах училась в аспирантуре при Московской консерватории Работала в Винницком оперном театре (1937 год), Государственном симфоническом оркестре СССР (1937-1939 годы), Симфоническом оркестре Белорусской филармонии (1946-1952 годы).
В 1941-1944 годах преподавала в Северо-Осетинской оперной студии при Московской консерватории (город Орджоникидзе). В 1944-1946 годах и с 1952 года дирижёр Белорусского театра оперы и балета, в 1946-1952 годах - симфонического оркестра Белорусской филармонии.
При её участии в театре были осуществлены постановки опер «Евгений Онегин» (1955 год) и «Пиковая дама» (1960 год) П.И. Чайковского, «Обручение в монастыре» С.С. Прокофьева (1961 год), «Орестея» С.И. Танеева (1963 год, 1-я постановка на советской сцене), «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини (1965 год), балетов «Пламенные сердца» В. А. Золотарёва (1955 год), «Тропою грома» К. Караева (1960 год), оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса (1961 год) и др.
О творчестве Коломийцевой снят документальный фильм «Лицом к вам» (1978 год, режиссёр В.В. Шевелевич).