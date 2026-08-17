КОЛОМИЙЦЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

КОЛОМИЙЦЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА - бе­ло­русский ди­ри­жёр, народная артистка БССР (1964 год).

В 1936 году окон­чи­ла Одес­скую консерваторию по клас­су И.В. При­би­ка, в 1939-1941 годах учи­лась в ас­пи­ран­ту­ре при Московской консерватории Ра­бо­та­ла в Вин­ниц­ком опер­ном те­ат­ре (1937 год), Государственном сим­фо­ническом ор­кест­ре СССР (1937-1939 годы), Сим­фо­ническом ор­ке­ст­ре Бе­ло­русской фи­лар­мо­нии (1946-1952 годы).

В 1941-1944 годах пре­по­да­ва­ла в Северо-Осетинской опер­ной сту­дии при Московской консерватории (город Орд­жо­ни­кид­зе). В 1944-1946 годах и с 1952 года ди­ри­жёр Бе­ло­русского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, в 1946-1952 годах - сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Бе­ло­русской фи­лар­мо­нии.

При её уча­стии в те­ат­ре бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны по­ста­нов­ки опер «Ев­ге­ний Оне­гин» (1955 год) и «Пи­ко­вая да­ма» (1960 год) П.И. Чай­ков­ско­го , «Об­ру­че­ние в мо­на­сты­ре» С.С. Про­кофь­е­ва (1961 год), «Оре­стея» С.И. Та­нее­ва (1963 год, 1-я по­ста­нов­ка на советской сце­не), «Ма­дам Бат­тер­фляй» Дж. Пуч­чи­ни (1965 год), ба­ле­тов «Пла­мен­ные серд­ца» В. А. Зо­ло­та­рё­ва (1955 год), «Тро­пою гро­ма» К. Ка­рае­ва (1960 год), опе­рет­ты «Ле­ту­чая мышь» И. Штрау­са (1961 год) и др.

О твор­че­ст­ве Коломийцевой снят до­ку­мен­таль­ный фильм «Ли­цом к вам» (1978 год, режиссёр В.В. Ше­ве­ле­вич).