КОЛОКОЛ (ГАЗЕТА)
КОЛОКОЛ (газета) - первая бесцензурная общественно-политическая газета, распространявшаяся в России.
Издавалась А.И. Герценом и Н.П. Огарёвым на русском и французском языках, печаталась в Вольной русской типографии в Лондоне (1857-1865 годы) и Женеве (1865-1867 годы). Периодичность менялась, всего вышло 245 номеров. Первоначально «Колокол» рассматривался издателями как приложение к «Полярной звезде», вскоре стал самостоятельным изданием. Тираж «Колокола» (достигал 2,5 тысячи экземпляров) нелегально проникал в Россию, расходился среди либерально настроенных дворян, купцов, учащейся молодёжи. «Колокол» читали также члены императорской фамилии, чиновники министерств и других государственных учреждений (например, Я.И. Ростовцев рекомендовал внимательно изучать публикации «Колокола» членам Редакционных комиссий).
Общее редактирование осуществлял Герцен; Огарёв готовил статьи и редактировал материалы главным образом по финансово-экономическим и юридическим вопросам. Из более чем 2 тысяч публикаций «Колокола» Герцену принадлежат 1,2 тысяча статей, Огарёву - около 100. В работе по изданию «Колокола» в разное время участвовали М.А. Бакунин, П.В. Долгоруков, В.И. Касаткин, В.И. Кельсиев, польские эмигранты С. Тхоржевский, Л. Чернецкий и др. Среди «тайных корреспондентов» газеты - И.С. Аксаков, П.В. Анненков, Н.А. Добролюбов, Н.И. Жуковский, К.Д. Кавелин, А.И. Кошелёв, Л.И. Мечников, М.Л. Михайлов, Н.Н. Обручев, А.А. Потебня, Ю.Ф. Самарин, Н.А. Серно-Соловьевич, И.С. Тургенев, Б.Н. Чичерин, Н.В. Шелгунов, М.К. Элпидин. В газете помещались статьи, не пропущенные цензурой для публикации в России, секретные правительственные документы, материалы тайных обществ, документы по истории общественного движения в России, стихотворения и отрывки из прозаических произведений русских писателей и др.
В 1857-1861 годах, когда «Колокол» пользовался наибольшим влиянием, издатели уделяли внимание преимущественно крестьянскому вопросу, полагая, что крепостное право является главным препятствием на пути к развитию и укреплению страны, рассматривали общину как основу будущих социально-экономических отношений. Своими главными задачами они считали содействие скорейшему освобождению крестьян с землёй, чтобы предотвратить возможное, по их мнению, кровопролитие в результате крестьянского бунта, если освобождение произойдёт без земли; сплочение ради этого всех антикрепостнических сил, моральное давление на имп. Александра II и правительство.
Публикуя многочисленные письма, записки и проекты, посвящённые освобождению крестьян, издатели стремились поддержать как антикрепостнические силы в стране, так и правительство, которое, по их мнению, вело подспудную борьбу с «плантаторами»; они убеждали дворян, что «выкуп дешевле, чем бунт». В «Колоколе» публиковалось множество материалов о фактах помещичьего произвола, широко освещалась работа Главного комитета по крестьянскому делу и губернских дворянских комитетов. Газета систематически предавала огласке факты взяточничества, злоупотребления властью и казнокрадства чиновников. Обилие поступавших в редакцию обличительных материалов позволило редакторам выпускать приложение «Под суд!» (1859-1862 годы, 13 номеров).
Получив известие об опубликовании Манифеста императора Александра II от 19 февраля (3 марта) 1861 года об отмене крепостного права, издатели приветствовали этот акт и назвали Александра II «Освободителем», выразив надежду на продолжение реформ (отмену цензуры, телесных наказаний и т.д.). Однако вскоре Н.П. Огарёв заявил на страницах «Колокола», что в результате крестьянской реформы 1861 года «народ царём обманут». В 1861-1863 годах «Колокол» постоянно публиковал сведения о крестьянских выступлениях и об их усмирении. Уверенные, что в России весной-осенью 1863 года произойдёт массовое крестьянское восстание, издатели «Колокола» призывали молодёжь «идти в народ» для пропаганды революционных идей. В этот период в «Колоколе» публиковались статьи-прокламации, которые затем выпускались отдельно, а также печатались документы тайного общества «Земля и воля» 1860-х годов. Стремясь расширить круг читателей, Огарёв предпринял выпуск приложения «Общее вече» (1862-1864 годы, 29 номеров) - «листов», написанных «простонародным» языком.
В 1864-1867 годах газета теряла популярность. Это было обусловлено безоговорочной поддержкой издателями осуждённого основной частью российского общества Польского восстания 1863-1864 годов, продолжением правительствественной политики реформ, расширением гласности, размежеванием общественно-политических сил в России, крушением в 1863 году надежд радикальных кругов на крестьянское восстание, распадом «Земли и воли», арестами лиц, связанных с «лондонскими пропагандистами». Корреспонденции из России практически перестали поступать, тираж и периодичность «Колокола» резко упали. В 1865 году А.И. Герцен перенёс издание «Колокола» в Швейцарию, где группировалась так называемая молодая эмиграция (первая волна российских революционеров), однако надежды на её поддержку не оправдались. После объявления издателей о приостановке издания газета фактически перестала выходить.
В 1868 году А.И. Герцен и Н.П. Огарёв выпускали на французском языке «Колокол», ориентированный на западного читателя (вышло 15 номеров), а также «русское прибавление» к нему (7 номеров). Третью попытку возобновить издание «Колокола» предприняли в 1870 году С.Г. Нечаев и Огарёв, которые выпустили 6 номеров «Колокола».
Газета факсимильно переиздана: номера за 1857-1867 годы в 1962-1964 годах (выпыски 1-10, выпуск 11 - указатель), за 1868 год - в 1978-1979 годах (выпуск 1-2), за 1870 год - в 1933 году.
Иллюстрации:
«Колокол». № 243. 15 июня 1867. Архив БРЭ.