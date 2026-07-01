КОЛОКОЛ (ГАЗЕТА)

КОЛОКОЛ (газета) - пер­вая бес­цен­зур­ная об­щественно-по­ли­тическая га­зе­та, рас­про­стра­няв­шая­ся в Рос­сии.

Из­да­ва­лась А.И. Гер­це­ном и Н.П. Ога­рё­вым на русском и французском язы­ках, пе­ча­та­лась в Воль­ной русской ти­по­гра­фии в Лон­до­не (1857-1865 годы) и Же­неве (1865-1867 годы). Пе­рио­дич­ность ме­ня­лась, все­го вы­шло 245 но­ме­ров. Пер­во­на­чаль­но «Колокол» рас­смат­ри­вал­ся из­да­те­ля­ми как при­ло­же­ние к «По­ляр­ной звез­де», вско­ре стал са­мо­сто­ятельным из­да­ни­ем. Ти­раж «Колокола» (дос­ти­гал 2,5 тысячи экземпляров) не­ле­галь­но про­ни­кал в Рос­сию, рас­хо­дил­ся сре­ди ли­бе­раль­но на­стро­ен­ных дво­рян, куп­цов, уча­щей­ся мо­ло­дё­жи. «Колокол» чи­та­ли так­же чле­ны императорской фа­ми­лии, чи­нов­ни­ки ми­ни­стерств и других государственных уч­ре­ж­де­ний (например, Я.И. Рос­тов­цев ре­ко­мен­до­вал вни­ма­тель­но изу­чать пуб­ли­ка­ции «Колокола» чле­нам Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­сий).

Об­щее ре­дак­ти­ро­ва­ние осу­ще­ст­в­лял Гер­цен; Ога­рёв го­то­вил ста­тьи и ре­дак­ти­ро­вал ма­те­риа­лы главным образом по фи­нан­со­во-эко­но­мическим и юри­дическим во­про­сам. Из бо­лее чем 2 тысяч пуб­ли­ка­ций «Колокола» Гер­це­ну при­над­ле­жат 1,2 тысяча ста­тей, Ога­рё­ву - около 100. В ра­бо­те по из­да­нию «Колокола» в раз­ное вре­мя уча­ст­во­ва­ли М.А. Ба­ку­нин , П.В. Дол­го­ру­ков, В.И. Ка­сат­кин, В.И. Кель­си­ев, польские эмиг­ран­ты С. Тхор­жев­ский, Л. Чер­нец­кий и др. Сре­ди «тай­ных кор­рес­пон­ден­тов» га­зе­ты - И.С. Ак­са­ков, П.В. Ан­нен­ков, Н.А. Доб­ро­лю­бов, Н.И. Жу­ков­ский, К.Д. Ка­ве­лин, А.И. Ко­ше­лёв, Л.И. Меч­ни­ков, М.Л. Ми­хай­лов, Н.Н. Об­ру­чев, А.А. По­теб­ня, Ю.Ф. Са­ма­рин, Н.А. Сер­но-Со­ловь­е­вич, И.С. Тур­ге­нев, Б.Н. Чи­че­рин , Н.В. Шел­гу­нов, М.К. Эл­пи­дин. В га­зе­те по­ме­ща­лись ста­тьи, не про­пу­щен­ные цен­зу­рой для пуб­ли­ка­ции в Рос­сии, сек­рет­ные пра­ви­тельственные до­ку­мен­ты, ма­те­риа­лы тай­ных об­ществ, до­ку­мен­ты по ис­то­рии об­щественного дви­же­ния в Рос­сии, сти­хо­тво­ре­ния и от­рыв­ки из про­за­ических про­из­ве­де­ний русских пи­са­те­лей и др.

В 1857-1861 годах, ко­гда «Колокол» поль­зо­вал­ся наи­боль­шим влия­ни­ем, из­да­те­ли уде­ля­ли вни­ма­ние пре­имущественно кре­сть­ян­ско­му во­про­су, по­ла­гая, что кре­по­ст­ное пра­во яв­ля­ет­ся главным пре­пят­ст­ви­ем на пу­ти к раз­ви­тию и ук­ре­п­ле­нию стра­ны, рас­смат­ри­ва­ли об­щи­ну как ос­но­ву бу­ду­щих со­циаль­но-эко­но­мических от­но­ше­ний. Свои­ми главными за­да­ча­ми они счи­та­ли со­дей­ст­вие ско­рей­ше­му ос­во­бо­ж­де­нию кре­сть­ян с зем­лёй, что­бы пре­дот­вра­тить воз­мож­ное, по их мне­нию, кро­во­про­ли­тие в ре­зуль­та­те кре­сть­ян­ско­го бун­та, ес­ли ос­во­бо­ж­де­ние про­изой­дёт без зем­ли; спло­че­ние ра­ди это­го всех ан­ти­кре­по­ст­нических сил, мо­раль­ное дав­ле­ние на имп. Алек­сан­д­ра II и пра­ви­тель­ст­во.

Пуб­ли­куя мно­го­численные пись­ма, за­пис­ки и про­ек­ты, по­свя­щён­ные ос­во­бо­ж­де­нию кре­сть­ян, из­да­те­ли стре­ми­лись под­дер­жать как ан­ти­кре­по­ст­нические си­лы в стра­не, так и пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рое, по их мне­нию, ве­ло под­спуд­ную борь­бу с «план­та­то­ра­ми»; они убе­ж­да­ли дво­рян, что «вы­куп де­шев­ле, чем бунт». В «Колоколе» пуб­ли­ко­ва­лось мно­же­ст­во ма­те­риа­лов о фак­тах по­ме­щичь­е­го про­из­во­ла, ши­ро­ко ос­ве­ща­лась ра­бо­та Главного комитета по кре­сть­ян­ско­му де­лу и гу­берн­ских дво­рян­ских ко­ми­те­тов. Га­зе­та сис­те­ма­ти­че­ски пре­да­ва­ла ог­ла­ске фак­ты взя­точ­ни­че­ст­ва, зло­упот­реб­ле­ния вла­стью и каз­но­крад­ст­ва чи­нов­ни­ков. Оби­лие по­сту­пав­ших в ре­дак­цию об­ли­чи­тель­ных ма­те­риа­лов по­зво­ли­ло ре­дак­то­рам вы­пус­кать при­ло­же­ние «Под суд!» (1859-1862 годы, 13 но­ме­ров).

По­лу­чив из­вес­тие об опуб­ли­ко­ва­нии Ма­ни­фе­ста императора Алек­сан­д­ра II от 19 февраля (3 марта) 1861 года об от­ме­не кре­по­ст­но­го пра­ва, из­да­те­ли при­вет­ст­во­ва­ли этот акт и на­зва­ли Алек­сан­д­ра II «Ос­во­бо­ди­те­лем», вы­ра­зив на­де­ж­ду на про­дол­же­ние ре­форм (от­ме­ну цен­зу­ры, те­лес­ных на­ка­за­ний и т.д.). Од­на­ко вско­ре Н.П. Ога­рёв зая­вил на стра­ни­цах «Колокола», что в ре­зуль­та­те кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года «на­род ца­рём об­ма­нут». В 1861-1863 годах «Колокол» по­сто­ян­но пуб­ли­ко­вал све­де­ния о кре­сть­ян­ских вы­сту­п­ле­ни­ях и об их ус­ми­ре­нии. Уве­рен­ные, что в Рос­сии вес­ной-осе­нью 1863 года про­изой­дёт мас­со­вое кре­сть­ян­ское вос­ста­ние, из­да­те­ли «Колокола» при­зы­ва­ли мо­ло­дёжь «ид­ти в на­род» для про­паган­ды ре­во­люционных идей. В этот пе­ри­од в «Колоколе» пуб­ли­ко­ва­лись ста­тьи-про­кла­ма­ции, ко­то­рые за­тем вы­пус­ка­лись от­дель­но, а так­же пе­ча­та­лись до­ку­мен­ты тай­но­го общества «Зем­ля и во­ля» 1860-х годов. Стре­мясь рас­ши­рить круг чи­та­те­лей, Ога­рёв пред­при­нял вы­пуск при­ло­же­ния «Об­щее ве­че» (1862-1864 годы, 29 но­ме­ров) - «лис­тов», на­пи­сан­ных «про­сто­на­род­ным» язы­ком.

В 1864-1867 годах га­зе­та те­ря­ла по­пу­ляр­ность. Это бы­ло обу­слов­ле­но бе­зо­го­во­роч­ной под­держ­кой из­да­те­ля­ми осу­ж­дён­но­го основной ча­стью российского об­ще­ст­ва Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов, про­дол­же­ни­ем пра­ви­тельствественной по­ли­ти­ки ре­форм, рас­ши­ре­ни­ем глас­но­сти, раз­ме­же­ва­ни­ем об­щественно-по­ли­тических сил в Рос­сии, кру­ше­ни­ем в 1863 году на­дежд ра­ди­каль­ных кру­гов на кре­сть­ян­ское вос­ста­ние, рас­па­дом «Зем­ли и во­ли», аре­ста­ми лиц, свя­зан­ных с «лон­дон­ски­ми про­па­ган­ди­ста­ми». Кор­рес­пон­ден­ции из Рос­сии прак­ти­че­ски пе­ре­ста­ли по­сту­пать, ти­раж и пе­рио­дич­ность «Колокола» рез­ко упа­ли. В 1865 году А.И. Гер­цен пе­ренёс из­да­ние «Колокола» в Швей­ца­рию, где груп­пи­ро­ва­лась так называемая мо­ло­дая эмиг­ра­ция (пер­вая вол­на российских ре­во­лю­цио­не­ров), од­на­ко на­де­ж­ды на её под­держ­ку не оп­рав­да­лись. По­сле объ­яв­ле­ния из­да­те­лей о при­ос­та­нов­ке из­да­ния га­зе­та фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ла вы­хо­дить.

В 1868 году А.И. Гер­цен и Н.П. Ога­рёв вы­пус­ка­ли на французском язы­ке «Колокол», ори­ен­ти­ро­ван­ный на западного чи­та­те­ля (вы­шло 15 но­ме­ров), а так­же «рус­ское при­бав­ле­ние» к не­му (7 но­ме­ров). Тре­тью по­пыт­ку во­зоб­но­вить из­да­ние «Колокола» пред­при­ня­ли в 1870 году С.Г. Не­ча­ев и Ога­рёв, ко­то­рые вы­пус­ти­ли 6 но­ме­ров «Колокола».

Га­зе­та фак­си­миль­но пе­ре­из­да­на: но­ме­ра за 1857-1867 годы в 1962-1964 годах (выпыски 1-10, выпуск 11 - ука­за­тель), за 1868 год - в 1978-1979 годах (выпуск 1-2), за 1870 год - в 1933 году.

Иллюстрации:

«Ко­ло­кол». № 243. 15 ию­ня 1867. Архив БРЭ.

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