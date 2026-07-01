КОЛОГРИВОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА

Писательница и переводчица.

Биография

Елизавета Васильевна, урожденная Попова, принадлежала к дворянскому роду. Она была очень образованной женщиной, получила блестящее домашнее воспитание, знала множество европейских языков, среди которых итальянский, французский, английский и немецкий.

В 1830-е годы девушка сочеталась браком с отставным военным, служащим Почтового департамента Н.Н. Кологривовым. В конце десятилетия супруги стали жить в российской столице, так как здесь проходила служба мужа. В этот период начитанная и прогрессивно мыслящая Елизавета Васильевна погрузилась в петербургскую литературную среду, став близкой кругу таких изданий, как «Библиотека для чтения» Осипа Сенковского и «Маяк» Петра Корсакова и Степана Бурачка . В своем доме Кологривова организовала известный литературный салон, придерживавшийся славянофильской направленности. Здесь критиковались такие издания, как «Литературная газета» и «Отечественные записки» .

При всем этом Елизавета Васильевна поддерживала идею эмансипации женщин. В 1843 году она посетила с супругом французскую столицу, а после этого решила воплотить в жизнь свой замысел «Женского вестника». К сожалению, осуществить его ей не удалось. Вмешались семейные обстоятельства: теперь Кологривова занялась воспитанием своих племянников, для чего перебралась в деревню и покинула литературное поприще. В конце 1840-х годов она возвратилась в Петербург. Тогда же Александр Вельтман, издатель только появившегося журнала «Москвитянин», предлагал Елизавете Васильевне писать для издания, однако та не согласилась.

В 1858 году супруг писательницы окончил свою службу в МИДе, и пара перебралась в Париж. Здесь Кологривова продолжала устраивать творческие вечера, на которых присутствовали поэт Николай Щербина, Федор Толстой и др. В период франко-прусской войны 1870-1871 годов Елизавета Васильевна помогала женщинах находить работу и занималась обеспечением госпиталей всем необходимым. После установления Парижской коммуны в 1871 году она переехала в Бельгию, однако после падения первой вернулась во Францию. По завещанию все имущество Кологривовой доставалось Парижской Академии наук.

Писательница скончалась летом 1884 года в Париже.

Творчество

Литературная и переводческая деятельность Елизаветы Васильевны пришлась на 1840-е годы. Основным жанром для писательницы стал роман, описывавший жизнь света. Первыми из них стали «Голос за родное» и «Александрина», выходившие в 1841 году в «Маяке» и «Русском вестнике» соответственно. Произведения не остались незамеченными критиками. Последние выделяли в авторе такую черту, как образованность, но считали ее стиль написания несколько искусственным и книжным, выспренным и подражательным (в частности, сочинениям Бестужева-Марлинского). Роман Кологривовой 1842 года «Два призрака» был нещадно раскритикован Виссарионом Белинским. Николай Некрасов отмечал отдельные удачи автора в плане развития сюжета и некоторых описаний, однако в целом произведения Елизаветы Васильевны страдали чрезмерным обилием отступлений, рассуждений и т.п. Более всего из ее сочинений удачно выделяется фантастическо-романтическая повесть «Хозяйка», вышедшая в 1843 году в «Библиотеке для чтения» и рассматривающая тему тайны творчества.

Больший успех Кологривова получила как переводчица. Она стала автором первого полного русского перевода «Ада» «Божественной комедии» Данте Алигьери. Он увидел свет в 1842-1843 годах и переиздавался впоследствии. Прозаический перевод Елизаветы Васильевны обладал языковой стройностью и легкостью и сумел передать дантовский дух и стиль. Он был популярен среди читателей и высоко оценен критиками. Тот же Белинский, разнесший в пух и прах собственные сочинения Елизаветы Кологривовой, справедливо отмечал ее достоинства как переводчицы.