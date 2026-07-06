КОЛМАНОВСКИЙ ЭДУАРД САВЕЛЬЕВИЧ
КОЛМАНОВСКИЙ ЭДУАРД САВЕЛЬЕВИЧ - российский композитор, народный артист СССР (1991 год).
В 1945 году окончил Московскую консерваторию по классу В.Я. Шебалина. Жанровая основа творчества - эстрадная песня (всего им написано свыше 200 песен на военную, лирическую и др. тематику).
Всенародную популярность приобрели песни «Я люблю тебя, жизнь» (слова К.Я. Ваншенкина, 1958 год; написана по просьбе М.Н. Бернеса - исполнителя многих песен Колмановского), «Хотят ли русские войны» (1961 год), «Вальс о вальсе» (1964 год; обе - на слова Е.А. Евтушенко), «Журавлёнок» (слова И. Д. Шаферана, 1965 год), «Алёша» (слова Ваншенкина, 1966 год) и другие песни на слова советских поэтов.
Песни Колмановского продолжают исполняться в России и за рубежом. Автор оперы «Белоснежка» (1965 год, Москва), музыкальных комедий («Женский монастырь», 1963 год, Москва; «Ох, уж этот Вронский», 1975 год, Свердловск), произведений для симфонического и эстрадного оркестра, музыки к спектаклям драматического театра, фильмам.
Государственная премия СССР (1984 год).