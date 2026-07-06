КОЛМАНОВСКИЙ ЭДУАРД САВЕЛЬЕВИЧ

КОЛМАНОВСКИЙ ЭДУАРД САВЕЛЬЕВИЧ - российский ком­по­зи­тор, народный артист СССР (1991 год).

В 1945 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су В.Я. Ше­ба­ли­на. Жан­ро­вая ос­но­ва твор­че­ст­ва - эс­т­рад­ная пес­ня (все­го им на­пи­са­но свыше 200 пе­сен на во­ен­ную, ли­рическую и др. те­ма­ти­ку).

Все­на­род­ную по­пу­ляр­ность при­об­ре­ли пес­ни «Я люб­лю те­бя, жизнь» (сло­ва К.Я. Ван­шен­ки­на, 1958 год; на­пи­са­на по прось­бе М.Н. Бер­не­са - ис­пол­ни­те­ля многих пе­сен Колмановского), «Хо­тят ли рус­ские вой­ны» (1961 год), «Вальс о валь­се» (1964 год; обе - на сло­ва Е.А. Ев­ту­шен­ко ), «Жу­рав­лё­нок» (сло­ва И. Д. Ша­фе­ра­на, 1965 год), «Алё­ша» (сло­ва Ван­шен­ки­на, 1966 год) и другие пес­ни на сло­ва советских поэтов.

Пес­ни Колмановского про­дол­жа­ют ис­пол­нять­ся в Рос­сии и за ру­бе­жом. Ав­тор опе­ры «Бе­ло­снеж­ка» (1965 год, Мо­ск­ва), музыкальных ко­ме­дий («Жен­ский мо­на­стырь», 1963 год, Мо­ск­ва; «Ох, уж этот Врон­ский», 1975 год, Сверд­ловск), про­из­ве­де­ний для сим­фо­нического и эс­т­рад­но­го ор­ке­ст­ра, му­зы­ки к спек­так­лям дра­ма­ти­ческого те­ат­ра, филь­мам.

Государственная премия СССР (1984 год).