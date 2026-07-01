КОЛЛО
КОЛЛО (Kollo; настоящая фамилия Коллодзейски или Коллодзевски, Kollodzieyski, Kollodzievski) - династия немецких музыкантов.
Вальтер (Вальтер Элимар) Колло (28 января 1878 года, Найденбург, Восточная Пруссия, ныне Нидзица, Польша - 30 сентября 1940 года, Берлин), композитор. С 1908 года работал штатным композитором в музыкальных театрах Берлина, для которых написал около 60 оперетт, ревю, музыкальных комедий и фарсов. Один из создателей так называемой берлинской оперетты. Оперетта «Три старые девы» (1916 год) с успехом шла в Берлине, а в 1921 году вошла в репертуар Бродвейских театров Нью-Йорка. Многие сценические произведения («Однажды в мае», 1913 год; «Лжебарон», 1916 год, экранизировано в 1927 году; «Мариетта», 1923 год; «Берлин плачет, Берлин смеётся», 1935 год) продолжают традиции народного театра; некоторые песни из них поныне остаются шлягерами. Автор киномузыки.
Его сын Вилли (Вилли Артур) Колло (28 апреля 1904 года, Кёнигсберг, ныне Калининград, Россия - 4 февраля 1988 года, Западный Берлин), композитор. Получил известность как автор оперетт: «Поезд на Запад» (1926 год), «Спящая красавица» (1946 год), «Светло- жёлтые перчатки» (1949 год), «Кто боится силача» (1970 год) и др. Сочинял песни и танцы, писал музыку для кино («Гибель богов», 1969 год, режиссёр Л. Висконти).
Сын Вилли - Рене Колло (родился 20 ноября 1937 года, Берлин), певец (тенор). Брал уроки у Эльзы Варена (Западный Берлин). В 1965 году дебютировал в Государственном театре Брауншвайга в опере «Мавра» и опере-оратории «Царь Эдип» И.Ф. Стравинского. В 1967-1971 годах солист Немецкой оперы на Рейне в Дюссельдорфе. В 1978 году впервые выступил в роли Германа («Пиковая дама» П.И. Чайковского) на сцене «Опернхаус» в Кёльне. Всемирную известность получил в операх Р. Вагнера; с 1969 года участвовал в Байрёйтском фестивале, где исполнил партии Зигфрида (тетралогия «Кольцо нибелунга», 1976 год, режиссёр П. Шеро), Тристана («Тристан и Изольда», 1981 год, дирижёр Д. Баренбойм) и др. Постоянный солист Баварской государственной оперы в Мюнхене и Немецкой оперы в Западном Берлине (почётное звание «каммерзенгер» этих театров), где сотрудничал с режиссёром Г. Фридрихом (среди партий - Шуйский в опере «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, 1995 год).
Был участником Зальцбургского (с 1974 год) и Эдинбургского фестивалей. С успехом гастролировал в театрах «Ла Скала» (Милан, с 1971 года), Венская государственная опера (1971-1991 годы), Парижская опера (с 1974 года), «Ковент-Гарден» (Лондон, с 1976 года), «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк, с 1976 года), Токийская опера; в 1982 года выступал в Москве в составе труппы Гамбургской государственной оперы («Женщина без тени» Р. Штрауса). Обширный репертуар певца включает лирические и героические партии в операх композиторов XIX-XX веков, партии в опереттах И. Штрауса, Ф. Легара, И. Кальмана, своего деда Вальтера Колло, в мюзиклах, ораториях. Выступает в концертах с исполнением песен Р. Шумана, Вагнера, Г. Малера, своих собственных; в 1989 году принял участие в программе с Дж. Ластом (Дрезден). С 1986 года работает также как режиссёр (поставил оперы «Парсифаль» Вагнера в Гос. театре Дармштадта, «Долина» Э. д’Альбера в Ульме). Многочисленные аудиозаписи (с Л. Бернстайном, Г. фон Караяном, К. Клайбером, В. Заваллишем, Г. Шолти и др. дирижёрами). Автор книг «Искусство, жизнь и всё прочее» («Die Kunst, das Leben und alles andere», 2004 год).
Иллюстрации:
Р. Колло. Архив БРЭ.