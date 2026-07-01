КОЛЛО

КОЛЛО (Kollo; настоящая фамилия Кол­лод­зей­ски или Кол­лод­зев­ски, Kollodzieyski, Kol­lod­zievski) - ди­на­стия немецких му­зы­кан­тов.

Валь­тер (Валь­тер Эли­мар) Кол­ло (28 января 1878 года, Най­ден­бург, Восточная Прус­сия, ны­не Нид­зи­ца, Поль­ша - 30 сентября 1940 года, Бер­лин), ком­по­зи­тор. С 1908 года ра­бо­тал штат­ным ком­по­зи­то­ром в музыкальных те­ат­рах Бер­ли­на , для ко­то­рых на­пи­сал около 60 опе­ретт, ре­вю, музыкальных ко­ме­дий и фар­сов. Один из соз­да­те­лей так называемой бер­лин­ской опе­рет­ты. Опе­рет­та «Три ста­рые де­вы» (1916 год) с ус­пе­хом шла в Бер­ли­не, а в 1921 году во­шла в ре­пер­ту­ар Брод­вей­ских те­ат­ров Нью-Йор­ка. Многие сце­нические про­из­ве­де­ния («Од­на­ж­ды в мае», 1913 год; «Лже­ба­рон», 1916 год, эк­ра­ни­зи­ро­ва­но в 1927 году; «Ма­ри­ет­та», 1923 год; «Бер­лин пла­чет, Бер­лин сме­ёт­ся», 1935 год) про­дол­жают тра­ди­ции народного те­ат­ра; не­ко­то­рые пес­ни из них по­ны­не ос­та­ют­ся шля­ге­ра­ми. Ав­тор ки­но­му­зы­ки.

Его сын Вил­ли (Вил­ли Ар­тур) Кол­ло (28 апреля 1904 года, Кё­нигс­берг, ны­не Ка­ли­нин­град, Рос­сия - 4 февраля 1988 года, Западный Бер­лин), ком­по­зи­тор. По­лу­чил из­вест­ность как ав­тор опе­ретт: «По­езд на За­пад» (1926 год), «Спя­щая кра­са­ви­ца» (1946 год), «Свет­ло- жёл­тые пер­чат­ки» (1949 год), «Кто бо­ит­ся си­ла­ча» (1970 год) и др. Со­чи­нял пес­ни и тан­цы, пи­сал му­зы­ку для ки­но («Ги­бель бо­гов», 1969 год, режиссёр Л. Вис­кон­ти).

Сын Вил­ли - Ре­не Кол­ло (родился 20 ноября 1937 года, Бер­лин), пе­вец (те­нор). Брал уро­ки у Эль­зы Ва­ре­на (Западный Бер­лин). В 1965 году де­бю­ти­ро­вал в Государственном те­ат­ре Бра­ун­швай­га в опе­ре «Мав­ра» и опере-ора­то­рии «Царь Эдип» И.Ф. Стра­вин­ско­го. В 1967-1971 годах со­лист Немецкой опе­ры на Рей­не в Дюс­сель­дор­фе. В 1978 году впер­вые вы­сту­пил в ро­ли Гер­мана («Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го ) на сце­не «Оперн­хаус» в Кёль­не. Все­мир­ную из­вест­ность по­лу­чил в опе­рах Р. Ваг­не­ра; с 1969 года уча­ст­во­вал в Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле, где ис­пол­нил пар­тии Зиг­фри­да (тет­ра­ло­гия «Коль­цо ни­бе­лун­га», 1976 год, режиссёр П. Ше­ро), Три­ста­на («Три­стан и Изоль­да», 1981 год, ди­ри­жёр Д. Ба­рен­бойм) и др. По­сто­ян­ный со­лист Ба­вар­ской государственной опе­ры в Мюн­хе­не и Немецкой опе­ры в Западном Бер­ли­не (почётное зва­ние «кам­мер­зен­гер» этих те­ат­ров), где со­труд­ни­чал с режиссёром Г. Фрид­ри­хом (сре­ди пар­тий - Шуй­ский в опе­ре «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го, 1995 год).

Был уча­ст­ни­ком Зальц­бург­ско­го (с 1974 год) и Эдин­бург­ско­го фес­ти­ва­лей. С ус­пе­хом га­ст­ро­ли­ро­вал в те­ат­рах «Ла Ска­ла» (Ми­лан, с 1971 года), Вен­ская государственная опе­ра (1971-1991 годы), Па­риж­ская опе­ра (с 1974 года), «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон, с 1976 года), «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра» (Нью-Йорк, с 1976 года), То­кий­ская опе­ра; в 1982 года вы­сту­пал в Мо­ск­ве в со­ста­ве труп­пы Гам­бург­ской государственной опе­ры («Жен­щи­на без те­ни» Р. Штрау­са). Об­шир­ный ре­пер­ту­ар пев­ца вклю­ча­ет ли­рические и ге­ро­ические пар­тии в опе­рах ком­по­зи­то­ров XIX-XX веков, пар­тии в опе­рет­тах И. Штрау­са, Ф. Ле­га­ра , И. Каль­ма­на, сво­его де­да Валь­те­ра Кол­ло, в мю­зик­лах, ора­то­ри­ях. Вы­сту­па­ет в кон­цер­тах с ис­пол­не­ни­ем пе­сен Р. Шу­ма­на, Ваг­не­ра, Г. Ма­ле­ра, сво­их соб­ст­вен­ных; в 1989 году при­нял уча­стие в про­грам­ме с Дж. Лас­том (Дрез­ден). С 1986 года ра­бо­тает так­же как ре­жис­сёр (по­ста­вил опе­ры «Пар­си­фаль» Ваг­не­ра в Гос. те­ат­ре Дарм­штад­та, «До­ли­на» Э. д’Альбера в Уль­ме). Мно­го­численные ау­дио­за­пи­си (с Л. Берн­стай­ном, Г. фон Ка­рая­ном, К. Клай­бе­ром, В. За­вал­ли­шем, Г. Шол­ти и др. ди­ри­жё­ра­ми). Ав­тор книг «Ис­кус­ст­во, жизнь и всё про­чее» («Die Kunst, das Leben und alles andere», 2004 год).

Иллюстрации:

Р. Кол­ло. Архив БРЭ.

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