КОЛЛЕНУЧЧО ПАНДОЛЬФО

Колленуччо (ит. Collenuccio), Пандольфо (07.01.1444, Пезаро — 11.06.1504, Пезаро) — итальянский гуманист.

Учился в Падуе. Состоял на службе у сеньоров города Пезаро Сфорца . Имел контакты с множеством гуманистов, ученых и правителей, например Лоренцо Медичи Великолепным. Во время борьбы за власть в Пезаро между Джованни, незаконнорожденным сыном Констанцо Сфорца, и его вдовой Камиллой, в 1489 К. оказался в тюрьме. После освобождения К. отправился в добровольное изгнание. В 1490 К. исполнял обязанности подеста во Флоренции. Выполнял дипломатические поручения: ко двору Эрколе I д’Эсте в Ферраре, ко двору императора Максимилиана I (1493, 1497), к папе Александру VI (1494). В 1500 К. вернулся в Пезаро в качестве легата д’Эсте в свите Чезаре Борджиа, но в 1503 тот потерял это владение. Джованни Сфорца разрешил К. вернуться, но по прибытии в Пезаро тот был схвачен, отдан под суд и казнен.

Написал «Ответ флорентийским магистратам», «Речь в защиту справедливости», латинскую поэму «Флоренция» (1490), где восхвалял гражданскую доблесть, литературную и юридическую культуру Флоренции, сам город и Лоренцо Медичи. В Ферраре К. написал «Защиту Плиния» (1493), полемизируя с Никколо Леоничено, отмечавшим ошибки у античного писателя. Исследователи природы, считал К., должны изучать ее не только по книгам, рисункам, разбору греческих терминов, но и путем собственных наблюдений за растениями и обращения к земледельцам. В трактате «О змее» (1506), направленном против Леоничено, К. признавал авторитет Аристотеля , но отмечал умственную лень тех, кто клянется словами философа и предпочитает ошибаться с одним, а не учиться со многими. Под влиянием Эзопа, Плавта, Лукиана, а также Леона Баттисты Альберти , Филиппо Бероальдо Старшего и др. К. писал диалоги и басни на латинском и итальянском языках в 1494—1499 с целью показать, что такое добродетель, не с помощью силлогизмов, длинных и порой затемняющих смысл рассуждений, а беря аргументы из вещей простых и естественных. Плодами союза Труда и Упорства являются семь дочерей — Жизнь, Здоровье, Добродетель, Победа, Изобилие, Истина, Наслаждение — высшие человеческие ценности, соединенные в гармонии. В 1496—1497, во время второго посольства в Германию, К. собирал материалы по истории Германии для книги «Описание, или лучше Сумма германских деяний» (1546). Будучи послом в Риме в 1494, К. воспроизводил в депешах атмосферу двора Александра VI, рисуя образ папы, не способного действовать перед лицом угрозы французского нашествия. В 1498 К. начал писать «Краткую историю Неаполитанского королевства» (не закончена, опубликована в 1539), а также драму «Жизнь Иосифа, сына Иакова» (издана в 1523) и педагогический трактат «Educazione usata da li antichi» (издан в 1543).

Соч.: Compendio de le istorie del Regno di Napoli. Bari, 1929; Operette morali: poesie latine e volgari / A cura di A. Saviotti. Bari, 1929.

Лит.: Fiorenza G. Pandolfo Collenuccio’s «Specchio d’Esopo» and the Portrait of the Courtier // I Tatti Studies: Essays in the Renaissance. Vol. 9. 2001. P. 63—87; Grandin S. Pandolfo Collenuccio e i duchi d’Este: Collezioni ed antichità epigrafiche a Ferrara // L’ideale classicо a Ferrara e in Italia nel Rinascimento / Ed. P. Castell. Firenze, 1998. P. 81—96; Orlando S. L’ideologia umanistica negli Apologi di P. Collenuccio // Civiltà dell’umanesimo / Ed. G. Tarugi. Firenze, 1972. P. 225—240; Saviotti A. Pandolfo Collenuccio. Pisa, 1888; Tanda N. Pandolfo Collenuccio: Il drama della «saviezza». Roma, 1988; Varese C. Pandolfo Collenuccio umanista // Varese C. Storia e politica nella prosa del Quattrocento. Torino, 1961. P. 149—286.