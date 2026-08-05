КОЛЛЕКЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

КОЛЛЕКЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ МУЗЫ­КАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ - со­б­ра­ние струн­ных смыч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов (Мо­ск­ва).

Ос­но­ва­на в 1919 году по ини­циа­ти­ве А.В. Лу­на­чар­ско­го , ко­ми­сса­ра московских те­ат­ров Е.К. Ма­ли­нов­ской, вио­лон­че­ли­ста В.Л. Ку­бац­ко­го и скри­пич­но­го мас­те­ра Е.Ф. Ви­та­че­ка.

Од­но из са­мых круп­ных в ми­ре и цен­ных со­б­ра­ний смыч­ко­вых ин­ст­румен­тов. Вклю­ча­ет ин­ст­ру­мен­ты ра­бо­ты италь­ян­ских (А. Стра­ди­ва­ри, пред­ста­ви­те­ли се­мей­ств Ама­ти , Гвар­не­ри), фран­цуз­ских (Ж. Б. Виль­ом), поль­ских (пред­ста­ви­те­ли се­мей­ст­ва Гроб­лич), рус­ских (И.А. Ба­тов, Ви­та­чек, Т.Ф. Под­гор­ный, Г.А. Мо­ро­зов, Горш­ко­вы) мас­те­ров.

На кол­лек­ци­он­ных ин­ст­ру­мен­тах, пре­дос­тав­лен­ных во временное поль­зо­ва­ние, иг­ра­ли круп­ней­шие скри­па­чи - Д.Ф. Ой­ст­рах, Л.Б. Ко­ган , В.В. Треть­я­ков, аль­ти­сты - В.Р. Ба­ка­лей­ни­ков и др., вио­лон­че­ли­сты Г.П. Пя­ти­гор­ский, М.Л. Рос­тро­по­вич.

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