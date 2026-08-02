КОЛЛЕГИЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
Чужестранных дел коллегия, Иностранная коллегия. В 18 – нач. 19 вв. в Российской империи центральное государственное учреждение, ведавшее главным образом внешней политикой.
Образована, наряду с др. коллегиями, указами царя Петра I от 11(22).12.1717 и 15(26).12.1717 вместо Посольского приказа и Посольской канцелярии. Находилась в С.-Петербурге, в 1722–81 имела контору в Москве, при которой в 1724 сформировался Моск. архив К. и. д. (см. в ст. Архив внешней политики Российской империи). Структура, личный состав и функции должностных лиц К. и. д. определялись указом Петра I от 13(24).2.1720, Генеральным регламентом 1720 и Инструкцией от 11(22).4.1720, затем – многочисл. узаконениями. К. и. д. подчинялась непосредственно императору, минуя Сенат (в отд. периоды – Верховному тайному совету, Кабинету министров, Конференции при высочайшем дворе, Совету при высочайшем дворе). В 1727 К. и. д. в составе «первых трёх коллегий» (наряду с Адмиралтейств-коллегией и Военной коллегией) получила некоторые привилегии высшего учреждения (вскоре практически утрачены). Иногда в работе К. и. д. участвовал император.
К. и. д. вела переписку с иностр. внешнеполитич. ведомствами, составляла грамоты к монархам др. стран за подписью императора, занималась делами рос. подданных за границей и иностранцев в России. К. и. д. ведала также некоторыми вопросами внутр. управления, напр. почтовым делом, включая перлюстрацию и снятие копий с писем, отправляемых за границу (1719–27, 1758–82). Под её управлением находились яицкие (уральские) казаки (1719/20–1781), калмыки (1720–81), а также Малороссия (1720–1722, 1727–34 и 1749–56). После передачи управления калмыками и др. кочевыми народами в ведение «начальников тех губерний, где эти народы обитают», К. и. д. продолжала принимать послов от упомянутых народов. В 1797 образован Деп-т азиат. дел (с 1819 Азиатский департамент).
С созданием К. и. д. у России появились постоянные дипломатич. и консульские представительства за рубежом, в 1720-е гг. их сотрудники стали членами дипломатич. корпуса. В 1799 впервые была введена форма для чиновников К. и. д. Коллегия продолжала действовать несмотря на манифест имп. Александра I об учреждении министерств от 8(20).9.1802, в т. ч. и Мин-ва иностр. дел. Сведения о функциях ведомства и его руководителях противоречивы. Ликвидирована указом имп. Николая I от 10(22).4.1832.
Руководители К. и. д.: Г. И. Головкин (1717–34), А. И. Остерман (1734–40), А. М. Черкасский (1740–42), А. П. Бестужев-Рюмин (1742–58), М. И. Воронцов (1758–65), Н. И. Панин (1766–81; и. д. в 1763–65), И. А. Остерман (1781–1797), А. А. Безбородко (1797–99), Ф. В. Ростопчин (1799–1801), Н. П. Панин (1801), Александр Б. Куракин (1801–1802).