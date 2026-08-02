КОЛЛЕГИЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Чу­жестран­ных дел кол­ле­гия, Ино­стран­ная кол­ле­гия. В 18 – нач. 19 вв. в Российской им­пе­рии центральное государственное уч­ре­ж­де­ние, ве­дав­шее главным образом внеш­ней по­ли­ти­кой.

Об­ра­зо­ва­на, на­ря­ду с др. кол­ле­гия­ми, ука­за­ми ца­ря Пет­ра I от 11(22).12.1717 и 15(26).12.1717 вме­сто По­соль­ско­го при­ка­за и По­соль­ской кан­це­ля­рии. На­хо­ди­лась в С.-Пе­тер­бур­ге, в 1722–81 име­ла кон­то­ру в Мо­ск­ве, при ко­то­рой в 1724 сфор­ми­ро­вал­ся Моск. ар­хив К. и. д. (см. в ст. Ар­хив внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сий­ской им­пе­рии). Струк­ту­ра, лич­ный со­став и функ­ции долж­но­ст­ных лиц К. и. д. оп­ре­де­ля­лись ука­зом Пет­ра I от 13(24).2.1720, Ге­не­раль­ным рег­ла­мен­том 1720 и Ин­ст­рук­ци­ей от 11(22).4.1720, за­тем – мно­го­числ. уза­ко­не­ния­ми. К. и. д. под­чи­ня­лась не­по­сред­ст­вен­но им­пе­ра­то­ру, ми­нуя Се­нат (в отд. пе­рио­ды – Вер­хов­но­му тай­но­му со­ве­ту, Ка­би­не­ту ми­ни­ст­ров, Кон­фе­рен­ции при вы­со­чай­шем дво­ре, Со­ве­ту при вы­со­чай­шем дво­ре). В 1727 К. и. д. в со­ста­ве «пер­вых трёх кол­ле­гий» (на­ря­ду с Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­ги­ей и Во­ен­ной кол­ле­ги­ей) по­лу­чи­ла не­ко­то­рые при­ви­ле­гии выс­ше­го уч­ре­ж­де­ния (вско­ре прак­ти­че­ски ут­ра­че­ны). Ино­гда в ра­бо­те К. и. д. уча­ст­во­вал им­пе­ра­тор.

К. и. д. ве­ла пе­ре­пис­ку с иностр. внеш­не­по­ли­тич. ве­дом­ст­ва­ми, со­став­ля­ла гра­мо­ты к мо­нар­хам др. стран за под­пи­сью им­пе­ра­то­ра, за­ни­ма­лась де­ла­ми рос. под­дан­ных за гра­ни­цей и ино­стран­цев в Рос­сии. К. и. д. ве­да­ла так­же не­ко­то­ры­ми воп­ро­са­ми внутр. уп­рав­ле­ния, напр. поч­то­вым де­лом, вклю­чая пер­лю­ст­ра­цию и сня­тие ко­пий с пи­сем, от­прав­ляе­мых за гра­ни­цу (1719–27, 1758–82). Под её управ­ле­ни­ем на­хо­ди­лись яиц­кие (ураль­ские) ка­за­ки (1719/20–1781), кал­мы­ки (1720–81), а так­же Ма­ло­рос­сия (1720–1722, 1727–34 и 1749–56). По­сле пе­ре­да­чи управ­ле­ния кал­мы­ка­ми и др. ко­че­вы­ми на­ро­да­ми в ве­де­ние «на­чаль­ни­ков тех гу­бер­ний, где эти на­ро­ды оби­та­ют», К. и. д. про­дол­жа­ла при­ни­мать по­слов от упо­мя­ну­тых на­ро­дов. В 1797 об­ра­зован Деп-т ази­ат. дел (с 1819 Ази­ат­ский де­пар­та­мент).

С соз­да­ни­ем К. и. д. у Рос­сии по­яви­лись по­сто­ян­ные ди­пло­ма­тич. и кон­суль­ские пред­ста­ви­тель­ст­ва за ру­бе­жом, в 1720-е гг. их со­труд­ни­ки ста­ли чле­на­ми ди­пло­ма­тич. кор­пу­са. В 1799 впер­вые бы­ла вве­де­на фор­ма для чи­нов­ни­ков К. и. д. Коллегия про­дол­жа­ла дей­ст­во­вать не­смот­ря на ма­ни­фест имп. Алек­санд­ра I об уч­реж­де­нии ми­ни­стерств от 8(20).9.1802, в т. ч. и Мин-ва иностр. дел. Све­де­ния о фун­к­ци­ях ве­дом­ст­ва и его ру­ко­во­ди­те­лях про­ти­во­ре­чи­вы. Ли­к­ви­ди­ро­ва­на ука­зом имп. Ни­ко­лая I от 10(22).4.1832.

Ру­ко­во­ди­те­ли К. и. д.: Г. И. Го­лов­кин (1717–34), А. И. Ос­тер­ман (1734–40), А. М. Чер­кас­ский (1740–42), А. П. Бес­ту­жев-Рю­мин (1742–58), М. И. Во­рон­цов (1758–65), Н. И. Па­нин (1766–81; и. д. в 1763–65), И. А. Ос­тер­ман (1781–1797), А. А. Без­бо­род­ко (1797–99), Ф. В. Рос­топ­чин (1799–1801), Н. П. Па­нин (1801), Алек­сандр Б. Ку­ра­кин (1801–1802).

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