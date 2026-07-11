КОЛЛЕГИУМ МУЗИКУМ

КОЛЛЕГИУМ МУЗИКУМ (лат. Collegium musicum - му­зы­каль­ное со­дру­же­ст­во) - об­ще­ст­во про­све­щён­ных лю­би­те­лей, со­би­рав­ших­ся для со­вме­ст­но­го му­зи­ци­рова­ния и про­слу­ши­ва­ния му­зы­ки.

По­доб­ные об­ще­ст­ва за­ро­ди­лись в стра­нах Центральной Ев­ро­пы (осо­бен­но ха­рак­тер­ны для Гер­ма­нии ) в XVI-XVII веках в ка­че­ст­ве аль­тер­на­ти­вы профессониальным за­ня­ти­ям му­зы­кой при церк­ви и дво­ре. В ран­ний пе­ри­од коллегиум музикум поч­ти не от­ли­ча­лись от других музыкальных об­ществ: ре­пер­ту­ар коллегиум музикум в Тор­гау (около 1568 года), Вер­ни­ге­ро­де (1588 год), Цю­ри­хе (1613 год), Пра­ге (1616 год), Санкт-Гал­ле­не (1620 год), Бре­ме­не (1621 год) со­став­ля­ла пре­имущественно во­каль­ная цер­ков­ная му­зы­ка. В Гер­ма­нии 2-й половины XVII века в кон­цер­тах коллегиум музикум на­ря­ду с лю­би­те­ля­ми при­ни­ма­ли уча­стие и го­род­ские профессиональные му­зы­кан­ты; ос­но­вой ре­пер­туа­ра ста­ла ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка.

Коллегиум музикум вы­пол­ня­ли и важ­ную об­ра­зо­ва­тель­ную функ­цию. Их со­ци­аль­ной ос­но­вой бы­ли пред­ста­ви­те­ли городской бур­жуа­зии (во Франк­фур­те-на-Май­не), тор­гов­цы (в Гам­бур­ге), сту­ден­че­ст­во (в Лейп­ци­ге). Гам­бург­ский коллегиум музикум (ос­но­ван около 1660 года по ини­циа­ти­ве М. Век­ма­на, на­счи­ты­вал при­мер­но 50 человек) уст­раи­вал пуб­лич­ные кон­цер­ты по­пу­ляр­ной итальянской, австрийской, немецкой му­зы­ки. Г.Ф. Те­ле­ман, с дея­тель­но­стью ко­то­ро­го свя­зан рас­цвет коллегиум музикум, ак­ти­ви­зи­ро­вал их ра­бо­ту в Лейп­ци­ге (1702 год), Франк­фур­те-на-Май­не (1713 год) и Гам­бур­ге (1722 год). Ру­ко­во­ди­те­ля­ми не­сколь­ких лейп­циг­ских коллегиум музикум в раз­ное вре­мя бы­ли И. Ку­нау (1688 год), И.Ф. Фаш (1708 год), И.С. Бах (1729–-1737 годы, 1739 год - начало 1740-х годов) и другие из­вест­ные му­зы­кан­ты; музыкальные со­б­ра­ния (пер­во­на­чаль­но ре­гу­ляр­ные) про­во­ди­лись в по­ме­ще­ни­ях ун-та, ка­фе, в ча­ст­ных до­мах. При Те­ле­ма­не коллегиум музикум в Гам­бур­ге фак­ти­че­ски яв­лял­ся уже ор­га­ни­за­ци­ей профессиональных му­зы­кан­тов, ко­то­рая да­ва­ла ре­гу­ляр­ные кон­цер­ты (в том числе ис­пол­ня­лись круп­ные музыкальные со­чи­не­ния) и взи­ма­ла пла­ту за вход.

Об­ще­ст­ва, по­доб­ные немецким коллегиум музикум, воз­ник­ли в XVIII веке в Анг­лии, Фран­ции, Ита­лии, США и других стра­нах. К началу XIX века они со­хра­ни­лись лишь в не­боль­ших го­ро­дах Швей­ца­рии, где об­ла­стью их дея­тель­ности ос­та­ва­лось хо­ро­вое му­зи­ци­ро­ва­ние. В XX веке об­ще­ст­ва под названием коллегиум музикум ста­ли воз­ро­ж­дать­ся на но­вой ос­но­ве, как след­ст­вие подъ­ё­ма на­учного и об­щественного ин­те­ре­са к ста­рин­ной му­зы­ке. В 1909 году по ини­циа­ти­ве X. Ри­ма­на ос­но­ван коллегиум музикум при Лейп­циг­ском университете; по его об­раз­цу соз­да­ны коллегиум музикум в других не­мец­ких (позд­нее и в других ев­ро­пей­ских) университетах. С 1940-х годов, бла­го­да­ря дея­тель­но­сти П. Хин­де­ми­та в Йель­ском университете и В. Апе­ля в Гар­вард­ском университете , коллегиум музикум по­лу­чи­ли зна­чительное рас­про­стра­не­ние в США.

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