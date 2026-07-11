КОЛЛЕГИУМ МУЗИКУМ
КОЛЛЕГИУМ МУЗИКУМ (лат. Collegium musicum - музыкальное содружество) - общество просвещённых любителей, собиравшихся для совместного музицирования и прослушивания музыки.
Подобные общества зародились в странах Центральной Европы (особенно характерны для Германии) в XVI-XVII веках в качестве альтернативы профессониальным занятиям музыкой при церкви и дворе. В ранний период коллегиум музикум почти не отличались от других музыкальных обществ: репертуар коллегиум музикум в Торгау (около 1568 года), Вернигероде (1588 год), Цюрихе (1613 год), Праге (1616 год), Санкт-Галлене (1620 год), Бремене (1621 год) составляла преимущественно вокальная церковная музыка. В Германии 2-й половины XVII века в концертах коллегиум музикум наряду с любителями принимали участие и городские профессиональные музыканты; основой репертуара стала инструментальная музыка.
Коллегиум музикум выполняли и важную образовательную функцию. Их социальной основой были представители городской буржуазии (во Франкфурте-на-Майне), торговцы (в Гамбурге), студенчество (в Лейпциге). Гамбургский коллегиум музикум (основан около 1660 года по инициативе М. Векмана, насчитывал примерно 50 человек) устраивал публичные концерты популярной итальянской, австрийской, немецкой музыки. Г.Ф. Телеман, с деятельностью которого связан расцвет коллегиум музикум, активизировал их работу в Лейпциге (1702 год), Франкфурте-на-Майне (1713 год) и Гамбурге (1722 год). Руководителями нескольких лейпцигских коллегиум музикум в разное время были И. Кунау (1688 год), И.Ф. Фаш (1708 год), И.С. Бах (1729–-1737 годы, 1739 год - начало 1740-х годов) и другие известные музыканты; музыкальные собрания (первоначально регулярные) проводились в помещениях ун-та, кафе, в частных домах. При Телемане коллегиум музикум в Гамбурге фактически являлся уже организацией профессиональных музыкантов, которая давала регулярные концерты (в том числе исполнялись крупные музыкальные сочинения) и взимала плату за вход.
Общества, подобные немецким коллегиум музикум, возникли в XVIII веке в Англии, Франции, Италии, США и других странах. К началу XIX века они сохранились лишь в небольших городах Швейцарии, где областью их деятельности оставалось хоровое музицирование. В XX веке общества под названием коллегиум музикум стали возрождаться на новой основе, как следствие подъёма научного и общественного интереса к старинной музыке. В 1909 году по инициативе X. Римана основан коллегиум музикум при Лейпцигском университете; по его образцу созданы коллегиум музикум в других немецких (позднее и в других европейских) университетах. С 1940-х годов, благодаря деятельности П. Хиндемита в Йельском университете и В. Апеля в Гарвардском университете, коллегиум музикум получили значительное распространение в США.